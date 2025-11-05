Cómplice de policías que se hacían pasar por miembros del CJNG, ya fue vinculado a proceso en Puebla

La fiscalía General del estado fue la que logró que un juez vinculara a proceso a Javier "N", por el delito de secuestro (Ig: fiscaliapuebla)

La Fiscalía General de Puebla dio a conocer la vinculación a proceso de Javier “N”, por el delito de secuestro. El sujeto fue identificado como cómplice de elementos de la Guardia Nacional que se hacían pasar por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la celebración de una audiencia, un juez de control dictaminó que existen los elementos necesarios para vincular a proceso al imputado, por lo que fue enviado al penal de Huejotzingo.

El caso que motivó la vinculación a proceso se remonta al 11 de octubre de 2023, cuando integrantes de la corporación federal, haciéndose pasar por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), irrumpieron en una vulcanizadora de la junta auxiliar Santa Catarina Hueyatzacoalco. Allí privaron de la libertad a dos personas y exigieron 50 mil dólares como rescate.

La intervención de los vecinos permitió la liberación de las víctimas y la detención de dos de los agresores, uno de los cuales era miembro activo de la Guardia Nacional. Ambos permanecen actualmente vinculados a proceso y recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez.

De acuerdo con la información difundida, Javier “N” está acusado de haber proporcionado información clave a los elementos de la Guardia Nacional para identificar posibles objetivos de secuestro y de colaborar con ellos en la vigilancia de la zona, función conocida como “halconeo”.

La investigación también involucra a Obed “N”, quien fue detenido en febrero de este año. Obed “N” se desempeñaba como comandante de la 238 Compañía del Tercer Batallón de la Guardia Nacional, con base en Texcoco.

Según el medio de comunicación Proceso, además de haber proporcionado las dos armas de cargo utilizadas en el secuestro, se le acusa de emplear una patrulla oficial en la que viajaban otros cinco elementos para escoltar el vehículo de los secuestradores. Asimismo, habría mantenido comunicación constante con Javier “N” para coordinar la vigilancia de las víctimas y del entorno.

El pasado 11 de octubre de 2023, dos personas resultaron aprehendidas en San Martín Texmelucan cuando intentaban secuestrar a dos víctimas, mientras que un exintegrante de la Guardia Nacional logró huir en ese momento. La Fiscalía General de Puebla anunció que dicho exelemento enfrenta ahora vinculación a proceso y prisión preventiva imputado por secuestro agravado extorsivo.

La detención de Obed “N” se dio en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México con apoyo de elementos del Instituto Nacional de Migración, ya que el excomandante regresaba de un viaje a Panamá, donde presuntamente se escondió tras los hechos.