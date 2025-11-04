Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, rendirá protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan

“Su sombrero no cayó; sigue siendo símbolo de esperanza y dignidad para Uruapan” declaró Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo Crédito: Fb: Carlos Manzo

Grecia Quiroz, viuda del presidente municipal de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas, Carlos Manzo, rendirá protesta como presidenta municipal sustituta este miércoles en el Congreso del estado de Michoacán.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae México, Grecia Itzel Quiroz García rendirá protesta como presidenta municipal en una sesión extraordinaria cuyo único asunto será el ya mencionado, en punto de las 14:35 horas.

Información en desarrollo*