Alfonso Durazo destituye a titular de Protección Civil Sonora tras incendio en tienda donde murieron 23 personas

El gobernador de Sonora destituyó al titular de Protección Civil hasta que termine la carpeta de investigación de la FGE. (FOTO: Captura de pantalla)

Tras el incendio que dejó 23 muertos y una docena de heridos en una tienda de Hermosillo, Sonora, el pasado 1 de noviembre, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, decidió destituir al titular de Protección Civil, Armando Castañeda Sánchez.

De acuerdo con el gobernador, esta instrucción tiene el propósito de evitar que no sea juez y parte de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE).

“He solicitado al titular de la Coordinación de Protección Civil del Gobierno del Estado, se separe del cargo por el tiempo que dure la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte en dicha investigación.

Alfonso Durazo declaró que la medida tiene el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte de una investigación en curso Crédito: X: @AlfonsoDurazo

“Mi Gobierno responderá con verdad, justicia y humanidad. Verdad para que no haya dudas y justicia para que no haya impunidad”, expresó Alfonso Durazo en su cuenta oficial de X.

Quién es el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil

De acuerdo con el Directorio de la Administración Pública Estatal, Armando Castañeda Sánchez asumió el frente de la Coordinación Estatal de Protección Civil el pasado 2 de octubre del 2023.

Anterior a su nombramiento, Castañeda se desempeñó como auxiliar general de Protección Civil en el municipio de Agua Prieta, en 2018 fue nombrado director de dicha área y se mantuvo en el puesto hasta 2021.

Cabe señalar que Castañeda Sánchez llegó al gabinete junto con la toma de protesta del gobernador Alfonso Durazo, funcionario que prometió esclarecer los hechos y actuar de una manera transparente y justa para las víctimas y familias afectadas.

“Cuando hay vidas de por medio, la única responsabilidad del Estado es llamar a las cosas por la verdad. La verdad aunque duela, aunque incomode y porque solo con ella puede empezar la justicia.

Armando Castañeda Sánchez, titular de Protección Civil de Sonora. (FOTO: Especial)

“Agradecemos al personal médico y administrativo del hospital así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de Estados Unidos en nuestro país y a su consulado en Hermosillo por las facilidades otorgadas”, detalló el gobernador del estado.

Finalmente, Alfonso Durazo se mostró solidario con las familias y expresó que su gobierno brindará todo el apoyo necesario a los heridos y familias de los fallecidos para que no haya impunidad en acontecimientos trágicos como el sucedido en Hermosillo.

“Hay momentos que sacude la conciencia de una comunidad. No hablamos de cifras, no hablamos de daños materiales, hablamos de vidas perdidas, de familias que hoy caminan con un vacío que ningún consuelo puede llenar”, finalizó el mandatario estatal.