31 minutos lanza el primer tráiler de “Calurosa Navidad”: fecha de estreno e invitada sorpresa

La segunda película de 31 minutos promete ofrecernos una aventura llena de humor, creatividad y espíritu navideño. Crédito: X/ PrimeVideoLat

El regreso de 31 Minutos a las pantallas ha despertado gran expectativa entre los seguidores del icónico programa chileno, que podrán disfrutar de una nueva aventura del grupo a partir del 21 de noviembre de 2025.

El entusiasmo generado por el lanzamiento del tráiler de “Calurosa Navidad” se refleja en la reacción de los fanáticos mostrada en los comentarios, que celebran el regreso de personajes emblemáticos como Tulio Triviño, Patana, Juan Carlos Bodoque, Juanin Juan Harry y Mario Hugo. El éxito reciente del concierto de 31 Minutos en el Tiny Desk de NPR se refleja en las más de 12 millones de reproducciones en YouTube y evidencia el alcance global del programa, que desde su debut en 2003 ha trascendido fronteras y generaciones.

La presentación Tiny Desk de 31 Minutos ha sido un éxito que ya supera las 12 millones de visitas. Foto: (YouTube/NPR)

De qué tratará Calurosa Navidad, la segunda película de 31 Minutos

El proyecto marca la segunda incursión cinematográfica de 31 Minutos, programa creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano, quienes también dirigen esta nueva película.

La producción, a cargo nuevamente de Aplaplac, promete mantener el estilo característico del show conducido por títeres, pero proponiendo también una estética visual renovada y recursos propios del cine contemporáneo.

El tráiler oficial, presentado este 5 de noviembre, anticipa una trama singular: Titirilquén, el pueblo donde residen los protagonistas, enfrenta una ola de calor sin precedentes durante la Navidad.

Teaser Tráiler oficial de 31 Minutos: Calurosa Navidad. (Cortesía: Prime Video)

Esta situación amenaza con cancelar todas las celebraciones, ya que un emisario del Viejo Pascuero anuncia que, debido a las altas temperaturas, el legendario repartidor de regalos no visitará la localidad. La noticia desencadena una crisis que moviliza al equipo de reporteros del noticiero 31 Minutos, quienes deciden intervenir para salvar la festividad.

Quién será la invitada sorpresa en Calurosa Navidad

El avance, además nos muestra la participación en el proyecto de una figura destacada que sin duda aportará otra capa de espíritu latinoamericano y conexión entre generaciones: Julieta Venegas.

Julieta Venegas aparece en el tráiler oficial de 31 Minutos: Calurosa Navidad, anticipándonos que se unirá con los personajes de 31 Minutos para presentarnos una canción inédita que acompañará esta aventura. Crédito: YouTube/ Prime Video Latinoamérica y 31 minutos

La artista mexicana, célebre por éxitos como “Me Voy”, “Andar Conmigo” o “A Dónde Va El Viento”, aportará un matiz musical y sentimental único al filme a través de la interpretación de una canción inédita escrita exclusivamente para la película.

Cuándo y dónde ver 31 Minutos: Calurosa Navidad

La película estará disponible en más de 240 países a partir del 21 de noviembre del 2025. Estrenada de manera exclusiva en Amazon Prime Video, el filme promete ofrecernos una historia cargada de música, personajes entrañables y el inconfundible humor que caracteriza la serie.