México

31 Minutos tendrá fiesta en CDMX antes del estreno de su película en Prime Video: cuándo, dónde y cómo asistir

Previo al lanzamiento de la esperada ‘Calurosa Navidad’, cinta producida para streaming, los fans del programa chile podrán vivir una celebración temática en el Centro Histórico de la capital mexicana

Por Luis Angel H Mora

Guardar
31 Minutos: Calurosa Navidad. (Cortesía:
31 Minutos: Calurosa Navidad. (Cortesía: Prime Video)

Desde la pasada edición de la Comic Con Experience en la Ciudad de México (CCXPMX) hace algunos meses, conocimos la noticia de que 31 Minutos estrenará una película navideña exclusiva de la plataforma de Amazon, Prime Video.

La película de nombre 31 Minutos: Calurosa Navidad se inscribe por ahora como una de las películas más esperadas para finales de año. Durante el primer Amazon Upfront en México hace un par de noches, la plataforma presentó clips y avances exclusivos de todas sus producciones, incluyendo aquella de los queridos títeres chilenos.

31 Minutos volverá con todos los personajes icónicos de la serie de televisión, para contar una historia ubicada en las celebraciones decembrinas y con un Juan Carlos Bodoque que al parecer ingresará el mundo político.

Si bien no existe mucha información sobre su historia -será una sorpresa- sí es un hecho que se trata de una producción dirigida por los co-creadores de la serie Álvaro Díaz y Pedro Peirano y distribuida por MGM Studios, ahora propiedad de Amazon. De esta manera los fans podrán verla en Prime Video a partir del mes de noviembre.

31 Minutos festeja a lo grande en CDMX con karaoke, disfraces y pizza

31 Minutos: Calurosa Navidad. (Cortesía:
31 Minutos: Calurosa Navidad. (Cortesía: Prime Video)

Por primera vez, Tulio Triviño y compañía celebrarán una jornada especial en el Centro Histórico, con actividades y dinámicas para fans del famoso noticiero de marionetas.

El programa de títeres chileno 31 Minutos celebrará un evento especial en la Ciudad de México el 4 de octubre, con actividades únicas para seguidores de todas las edades.

Durante la fiesta, asistentes podrán disfrutar proyecciones de episodios, zona de fotos exclusiva, karaoke y hasta un concurso de disfraces. Se recomienda acudir con indumentaria alusiva a 31 Minutos, ya que el ambiente estará completamente inspirado en los personajes y el universo del programa.

Quienes deseen acudir podrán reservar su lugar al adquirir un combo que incluye acceso, pizza y un vaso conmemorativo de la Fiesta de 31 Minutos. El costo del paquete es de $350 pesos mexicanos y la compra debe realizarse mediante las redes sociales oficiales de La Extraña Pizza. El cupo para esta celebración es limitado.

La cita será en La Extraña Pizza, ubicada en Calle Jesús María número 42, en la Colonia Centro, desde las 13:00 hasta las 20:00 horas.

31 Minutos: desde Chile hasta toda Latinoamérica

Foto: @31minutos / IG.
Foto: @31minutos / IG.

31 Minutos es una serie de origen chileno que imita el formato de noticiero televisivo, pero en clave de humor, juegos, reportajes y música. Sus integrantes son marionetas hechas con materiales reciclados, lo que ha contribuido a su identidad y popularidad en toda Latinoamérica.

Entre los personajes más representativos se encuentran Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo, Guaripolo, Juanín y Patana. Aunque originalmente se concibió como un programa infantil, su propuesta conquistó a múltiples generaciones con su ingenio y sátira.

La popularidad de 31 Minutos impulsó presentaciones en distintos países, así como giras de conciertos y obras de teatro, entre ellas su propia versión de El Quijote de la Mancha.

La Ciudad de México ya ha albergado distintas exposiciones, eventos e incluso conciertos del popular programa de televisión. Por tanto la fiesta temática se une a toda una serie de demostraciones de cariño hacia la querida serie chilena.

Temas Relacionados

31 MinutosCDMXCentro HistóricoPrime VideoAmazon Upfront MéxicoÁlvaro DíazPedro Peiranokaraokemexico-entretenimiento

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

Sigue la transmisión 24/7 completamente en vivo

La Casa de los Famosos

Harfuch confirma detención de empresarios y funcionarios públicos por huachicol en México

La reciente operación federal marca un punto de inflexión en la política pública para enfrentar delitos que afectan la economía y la seguridad nacional

Harfuch confirma detención de empresarios

Cuáles son los pros y contras de domiciliar tus servicios: método crece 57% tras la pandemia

Se consolida como la solución más eficaz para quienes buscan tranquilidad en la gestión de sus obligaciones mensuales

Cuáles son los pros y

Lluvias en CDMX y Edomex: Fonacot te presta dinero rápido para reparar tu hogar o auto

Un préstamo especial sin necesidad de aval, que otorga hasta cuatro meses de sueldo a trabajadores afectados

Lluvias en CDMX y Edomex:

Residente en CDMX: las canciones que podrían sonar en su concierto gratuito en el Zócalo

Miles de asistentes vivirán una noche gratuita en la que podrían convivir con clásicos de Calle 13 y composiciones introspectivas de su etapa solista, en un show transmitido también por televisión

Residente en CDMX: las canciones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma detención de empresarios

Harfuch confirma detención de empresarios y funcionarios públicos por huachicol en México

María Isela López, alcaldesa del PRI en Santiago Sochiapan, sobrevive a nuevo ataque armado en Oaxaca

Huachicol en Veracruz creció 93% en el primer trimestre de 2025, según Pemex

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

Esta es la canción escrita por “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, que citó el fiscal de EEUU al acusarlo de narcoterrorismo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

Residente en CDMX: las canciones que podrían sonar en su concierto gratuito en el Zócalo

Emiliano Aguilar confiesa que se sintió triste porque su familia lo comparó con un perro y señala a Leonardo como responsable

Realizarán homenaje a María Félix este 2025: cuándo, dónde y qué habrá

“No hablaba con nadie más”: Emiliano Aguilar confiesa lo cercana que era su relación con Ángela y qué los distanció

DEPORTES

Cuándo, a qué hora y

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA

México vs Japón: el personaje de los Supercampeones que está inspirado en Jorge Campos

Hajime Moriyasu, DT de Japón recuerda derrota de Tokio 2020 ante México pero niega que tiene sed de revancha

Viernes Espectacular CMLL: Místico y Bandido sellan la noche con llaves legendarias y hacen rugir a la afición

Marco Verde sigue los pasos del Canelo Álvarez en su camino hacia la cima del boxeo