31 Minutos tendrá fiesta en CDMX antes del estreno de su película en Prime Video: cuándo, dónde y cómo asistir

31 Minutos: Calurosa Navidad. (Cortesía: Prime Video)

Desde la pasada edición de la Comic Con Experience en la Ciudad de México (CCXPMX) hace algunos meses, conocimos la noticia de que 31 Minutos estrenará una película navideña exclusiva de la plataforma de Amazon, Prime Video.

La película de nombre 31 Minutos: Calurosa Navidad se inscribe por ahora como una de las películas más esperadas para finales de año. Durante el primer Amazon Upfront en México hace un par de noches, la plataforma presentó clips y avances exclusivos de todas sus producciones, incluyendo aquella de los queridos títeres chilenos.

31 Minutos volverá con todos los personajes icónicos de la serie de televisión, para contar una historia ubicada en las celebraciones decembrinas y con un Juan Carlos Bodoque que al parecer ingresará el mundo político.

Si bien no existe mucha información sobre su historia -será una sorpresa- sí es un hecho que se trata de una producción dirigida por los co-creadores de la serie Álvaro Díaz y Pedro Peirano y distribuida por MGM Studios, ahora propiedad de Amazon. De esta manera los fans podrán verla en Prime Video a partir del mes de noviembre.

31 Minutos festeja a lo grande en CDMX con karaoke, disfraces y pizza

Por primera vez, Tulio Triviño y compañía celebrarán una jornada especial en el Centro Histórico, con actividades y dinámicas para fans del famoso noticiero de marionetas.

El programa de títeres chileno 31 Minutos celebrará un evento especial en la Ciudad de México el 4 de octubre, con actividades únicas para seguidores de todas las edades.

Durante la fiesta, asistentes podrán disfrutar proyecciones de episodios, zona de fotos exclusiva, karaoke y hasta un concurso de disfraces. Se recomienda acudir con indumentaria alusiva a 31 Minutos, ya que el ambiente estará completamente inspirado en los personajes y el universo del programa.

Quienes deseen acudir podrán reservar su lugar al adquirir un combo que incluye acceso, pizza y un vaso conmemorativo de la Fiesta de 31 Minutos. El costo del paquete es de $350 pesos mexicanos y la compra debe realizarse mediante las redes sociales oficiales de La Extraña Pizza. El cupo para esta celebración es limitado.

La cita será en La Extraña Pizza, ubicada en Calle Jesús María número 42, en la Colonia Centro, desde las 13:00 hasta las 20:00 horas.

31 Minutos: desde Chile hasta toda Latinoamérica

Foto: @31minutos / IG.

31 Minutos es una serie de origen chileno que imita el formato de noticiero televisivo, pero en clave de humor, juegos, reportajes y música. Sus integrantes son marionetas hechas con materiales reciclados, lo que ha contribuido a su identidad y popularidad en toda Latinoamérica.

Entre los personajes más representativos se encuentran Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Mario Hugo, Guaripolo, Juanín y Patana. Aunque originalmente se concibió como un programa infantil, su propuesta conquistó a múltiples generaciones con su ingenio y sátira.

La popularidad de 31 Minutos impulsó presentaciones en distintos países, así como giras de conciertos y obras de teatro, entre ellas su propia versión de El Quijote de la Mancha.

La Ciudad de México ya ha albergado distintas exposiciones, eventos e incluso conciertos del popular programa de televisión. Por tanto la fiesta temática se une a toda una serie de demostraciones de cariño hacia la querida serie chilena.