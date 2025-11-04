México

Fonacot amplía horarios durante el Buen Fin para atender solicitudes de crédito

El objetivo principal de esta medida es atender la demanda de quienes buscan aprovechar promociones

Guardar
El Fonacot habilitó un horario
El Fonacot habilitó un horario extendido en sus sucursales del 3 al 15 de noviembre para facilitar acceso a crédito a las personas trabajadoras. Foto: Cortesía/Fonacot.

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) habilitó un horario extendido en sus sucursales del 3 al 15 de noviembre para facilitar acceso a crédito a las personas trabajadoras formales durante el periodo tradicional de ofertas conocido como el Buen Fin, según informó la misma dependencia.

El objetivo principal de esta medida es atender la demanda de quienes buscan aprovechar promociones o adelantar compras antes de finalizar el año.

De acuerdo con datos del propio Fonacot, se proyecta la colocación de aproximadamente 99 mil créditos, lo que representa un monto cercano a 3 mil millones de pesos.

Estos recursos estarán disponibles para que los trabajadores dispongan de su financiamiento en las fechas clave de la campaña comercial, así como para cubrir otras necesidades inmediatas.

El objetivo principal de esta
El objetivo principal de esta medida es atender la demanda de quienes buscan aprovechar promociones o adelantar compras antes de finalizar el año. Créditos: Fonacot - X.

El acceso al crédito puede alcanzar hasta cuatro meses de salario del solicitante, transferidos directamente a la cuenta bancaria del trabajador, en ocasiones el mismo día en que se autoriza el trámite.

El horario de atención en las sucursales se amplió, detalló el Fonacot, a lunes a viernes de 8:00 a 19:00 horas y sábados de 8:00 a 16:00 horas.

Decenas de personas comenzaron a competir para adquirir productos en oferta. Crédito: YouTube Tiempo La Noticia Digital

Esta modificación busca reducir tiempos de espera y garantizar una mayor capacidad de atención ante el incremento de solicitudes típico en el periodo de descuentos.

El Fonacot, en sus comunicados recientes, reiteró su compromiso con el sector laboral formal, destacando la importancia de impulsar el desarrollo financiero de las personas y estimular la economía nacional mediante “un consumo responsable”.

El crédito Fonacot se destaca por tener “las tasas más bajas del mercado”, de acuerdo con lo mencionado por el Fonacot, lo que convierte esta opción en una alternativa accesible para quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad.

¿Cómo se lleva a cabo la solicitud?

Para iniciar la solicitud, las y los interesados deben ingresar al sitio web oficial del Fonacot (www.fonacot.gob.mx), consultar los requisitos necesarios, agendar una cita y presentarse en la sucursal seleccionada con la documentación requerida.

El instituto aconseja realizar todos los trámites “únicamente a través de los canales oficiales” y prevenir cualquier intento de fraude, evitando la entrega de datos personales a intermediarios o personas ajenas a la institución.

El Fonacot aconseja realizar todos
El Fonacot aconseja realizar todos los trámites “únicamente a través de los canales oficiales”. Foto: Cortesía/Fonacot.

El Fonacot recordó que sus canales de contacto disponibles son el portal de internet, el número nacional gratuito 55 88 74 74 74 y las cuentas verificadas en redes sociales: Fonacot.oficial en Facebook y @Fonacot_oficial en Twitter.

La estrategia, puntualizó el Fonacot, pretende facilitar el acceso a liquidez durante el periodo de mayores promociones comerciales y proteger tanto a las y los usuarios como a sus datos personales dentro del entorno digital.

Temas Relacionados

Fondo Nacional para el Consumo de los TrabajadoresFonacotBuen FinCrédito Fonacotmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Receta de hot cakes de avena y frutos rojos sin harina ni azúcar aptos para celíacos

Esta versión alternativa a los hot cakes tradicionales sin duda es ideal para una antojo saludable

Receta de hot cakes de

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

¿Información sobre tu viaje? Estos

¿Cuáles negocios y tarjetas participan en el sorteo que hará el SAT este Buen Fin?

Las compras realizadas durante el evento se inscriben automáticamente, permitiendo a los clientes acceder a premios sin gestiones extra ni registros manuales

¿Cuáles negocios y tarjetas participan

Senadores de Morena, PT y Verde condenan “el cobarde asesinato” de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Legisladores expresaron, además, solidaridad con la familia del presidente municipal michoacano

Senadores de Morena, PT y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

Reportan que fue identificado el asesino de Carlos Manzo: sería familiar de un operador ligado al CJNG

Enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa, deja 13 muertos y cuatro detenidos, confirma García Harfuch

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera podría convertirse en

Carlos Rivera podría convertirse en papá por segunda vez en breve: “Es un sueño presente”

Corona Capital 2025 libera sus horarios por día: consulta qué artistas se empalman

Sobrinas de Héctor Terrones niegan abandono al diseñador y revelan detalles de sus últimos días: “Él lo decidió”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 3 de noviembre

Roban bolsa con dinero y tarjetas a Rocío Sánchez Azuara en tienda departamental en Polanco

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo