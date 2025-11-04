México

Estos son los establecimientos donde puedes usar tu tarjeta “Desde la Cuna” para realizar compras

Este programa busca ayudar a las primeras infancias a cubrir sus necesidades

Guardar
Iniciarán las inscripciones al programa
Iniciarán las inscripciones al programa Desde la Cuna en el mes de octubre y recibir apoyo económico (Jovani Pérez/Infobae México)

El programa “Desde la Cuna” en México es una iniciativa social implementada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Este programa ofrece un apoyo económico bimestral dirigido a familias con niñas y niños de 0 a 3 año y su objetivo principal es contribuir al bienestar de la primera infancia, facilitando la compra de productos y servicios esenciales para el desarrollo de los menores.

El programa prioriza a familias en situación vulnerable y establece como requisito no recibir apoyos similares de otros programas gubernamentales y para quienes se encuentran inscritos al progama, el apoyo consiste en un pago de 1200 pesos bimestrales.

Para acceder, los interesados deben cumplir condiciones como la residencia en la Ciudad de México y presentar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social local.

El beneficio se otorga a través de una tarjeta bancaria, que puede utilizarse en establecimientos que acepten este medio de pago, y aquí te contamos cuales son algunos de los lugares donde puedes utilizarla.

La jefa de Gobierno de
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó masivamente el apoyo 'Desde la Cuna' durante varias ocasiones en 2025. (X/@ClaraBrugadaM)

Dónde puedo usar mi tarjeta Desde la Cuna

El acceso a recursos básicos para familias beneficiarias del programa “Desde la Cuna” se facilita a través de una tarjeta de débito, que permite realizar compras en una amplia variedad de establecimientos en México.

Es así que esta herramienta financiera puede utilizarse en supermercados, tiendas de autoservicio, papelerías, comercios de ropa y calzado, así como farmacias, siempre que acepten pagos con tarjeta.

Entre los supermercados donde es posible emplear la tarjeta destacan Chedraui, Soriana, Walmart, La Comer, City Market, Fresko, Superama, Bodega Aurrerá y City Club.

Además, cualquier establecimiento que acepte pagos con tarjeta MasterCard está habilitado para recibir este medio de pago, lo que amplía considerablemente las opciones de uso.

El programa contempla también la posibilidad de retirar efectivo. Los usuarios pueden acudir a ventanillas del Banco Azteca o utilizar los cajeros automáticos de esta institución y de la red bancaria nacional para disponer de fondos en efectivo.

En el caso de los supermercados, como Walmart, se permite el retiro de hasta $2.000 MXN en efectivo, siempre que el beneficiario presente una identificación oficial vigente y firme el recibo correspondiente.

CDMX arrancará con el programa
CDMX arrancará con el programa 'Desde la Cuna' dirigido a menores de 0 a 3 años. | Jesus Aviles/ Infobae México

La flexibilidad de la tarjeta “Desde la Cuna” reside en su aceptación en una extensa red de comercios y en la facilidad para obtener efectivo, lo que contribuye a que los beneficiarios puedan cubrir diversas necesidades cotidianas de manera eficiente.

Temas Relacionados

Desde la Cunaserviciosmexico-noticias

Más Noticias

Beca de Transporte 2025: cómo registrarte y recibir hasta mil 500 pesos para cubrir tus pasajes

Este apoyo busca ayudar a los estudiantes con sus gastos de traslado a sus lugares de estudio

Beca de Transporte 2025: cómo

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este martes

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

AICM EN VIVO: estos son

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Cd Ixtepec

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca hoy: se

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil pesos la primera semana de noviembre

Los depósitos de este programa social comenzaron el pasado lunes 3 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1

El club regiomontano abrió la serie por el campeonato con triunfo sólido en la Ciudad de México y buscará ampliar la diferencia

Fuerza Regia toma ventaja en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura campo de adiestramiento

Marina asegura campo de adiestramiento y lugar para reparar armamento en Sinaloa

Sicarios atacan a marinos y agentes ministeriales en Sonora: un agresor fue abatido y dos detenidos

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, rendirá protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan

Fiscalía de Sinaloa asegura que van 5 reclusos muertos dentro del penal de Culiacán en lo que va del 2025

Policías auxiliares detienen a joven con más de 70 dosis de presunta droga en Iztapalapa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Más Draga 7: ella

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el sexto capítulo de este martes 4 de noviembre

Yuri vuelve al Auditorio Nacional: fecha y preventa para el sexto show de ‘Icónica Tour’

90’s Pop Tour Antro: arranca venta de boletos para el primer concierto de 2026

La Granja VIP: se filtra lista de los supuestos finalistas del reality show de TV Azteca

EDC 2026: lineup oficial, fechas de preventa y todo lo que debes saber

DEPORTES

Fuerza Regia toma ventaja en

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1

¿Quién fue Carlos Hurtado, el operador que moldeó el fútbol mexicano sin aparecer?

Blue Demon Jr. sale del hospital tras accidente automovilístico; esto dijo el luchador

Chicharito Hernández saldría de Chivas al final del Apertura 2025 por esta razón

Apertura 2025: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta