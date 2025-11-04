Estos son los establecimientos donde puedes usar tu tarjeta “Desde la Cuna” para realizar compras

Iniciarán las inscripciones al programa Desde la Cuna en el mes de octubre y recibir apoyo económico (Jovani Pérez/Infobae México)

El programa “Desde la Cuna” en México es una iniciativa social implementada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Este programa ofrece un apoyo económico bimestral dirigido a familias con niñas y niños de 0 a 3 año y su objetivo principal es contribuir al bienestar de la primera infancia, facilitando la compra de productos y servicios esenciales para el desarrollo de los menores.

El programa prioriza a familias en situación vulnerable y establece como requisito no recibir apoyos similares de otros programas gubernamentales y para quienes se encuentran inscritos al progama, el apoyo consiste en un pago de 1200 pesos bimestrales.

Para acceder, los interesados deben cumplir condiciones como la residencia en la Ciudad de México y presentar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social local.

El beneficio se otorga a través de una tarjeta bancaria, que puede utilizarse en establecimientos que acepten este medio de pago, y aquí te contamos cuales son algunos de los lugares donde puedes utilizarla.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó masivamente el apoyo 'Desde la Cuna' durante varias ocasiones en 2025. (X/@ClaraBrugadaM)

Dónde puedo usar mi tarjeta Desde la Cuna

El acceso a recursos básicos para familias beneficiarias del programa “Desde la Cuna” se facilita a través de una tarjeta de débito, que permite realizar compras en una amplia variedad de establecimientos en México.

Es así que esta herramienta financiera puede utilizarse en supermercados, tiendas de autoservicio, papelerías, comercios de ropa y calzado, así como farmacias, siempre que acepten pagos con tarjeta.

Entre los supermercados donde es posible emplear la tarjeta destacan Chedraui, Soriana, Walmart, La Comer, City Market, Fresko, Superama, Bodega Aurrerá y City Club.

Además, cualquier establecimiento que acepte pagos con tarjeta MasterCard está habilitado para recibir este medio de pago, lo que amplía considerablemente las opciones de uso.

El programa contempla también la posibilidad de retirar efectivo. Los usuarios pueden acudir a ventanillas del Banco Azteca o utilizar los cajeros automáticos de esta institución y de la red bancaria nacional para disponer de fondos en efectivo.

En el caso de los supermercados, como Walmart, se permite el retiro de hasta $2.000 MXN en efectivo, siempre que el beneficiario presente una identificación oficial vigente y firme el recibo correspondiente.

CDMX arrancará con el programa 'Desde la Cuna' dirigido a menores de 0 a 3 años. | Jesus Aviles/ Infobae México

La flexibilidad de la tarjeta “Desde la Cuna” reside en su aceptación en una extensa red de comercios y en la facilidad para obtener efectivo, lo que contribuye a que los beneficiarios puedan cubrir diversas necesidades cotidianas de manera eficiente.