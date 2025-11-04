México

Detienen a siete personas y aseguran armas de fuego tras 12 cateos simultáneos en Querétaro

En las acciones participaron más de 100 agentes

Las personas capturadas (Fiscalía Querétaro)
Agentes de seguridad realizaron 12 cateos que resultaron en el arresto de siete personas, además del aseguramiento de armas de fuego. Lo anterior como parte de investigaciones sobre delitos contra la salud, a raíz de dos carpetas de investigación por narcomenudeo.

La Fiscalía General de Querétaro detalló que las revisiones fueron realizados de manera simultanea en los municipios de Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río.

El informe compartido el 3 de noviembre indica que como resultado de os cateos fueron aseguradas armas de fuego y de aire, además de 60 cartuchos útiles, dinero en efectivo y diversas dosis de droga: posible metanfetamina, marihuana y cocaína.

Los cateos estuvieron a cargo de elementos de la Fiscalía de Querétaro, en coordinación con la Policía Estatal (POES) y corporaciones municipales de seguridad.

Fueron arrestadas siete personas (Imagen
También fueron incautados 20 elementos balísticos, dinero en efectivo, además de diversos equipos electrónicos y cinco inmuebles que quedaron bajo resguardo ministerial.

“Las diligencias ministeriales fueron encabezadas por fiscales especializados, con la participación de más de 100 elementos operativos, entre integrantes de la Policía de Investigación del Delito (PID), la Policía Estatal (POES) y Guardias Municipales, logrando el cumplimiento de los mandatos judiciales sin incidencias”, es parte del informe de las autoridades.

Aseguran cocaína en Querétaro

Cabe recordar que el pasado 16 de octubre fue informado el aseguramiento de alrededor de 80 paquetes con cocaína en un camión que transitaba en la carretera federal 57, en el municipio de San Juan del Río.

Los paquetes con droga estaban escondidos en los tanques de combustible de la unidad. En dicha ocasión no fueron reportadas personas detenidas.

| X / @Santiagod181281, @GnMexa
La unidad tipo torton fue reportada por ciudadanos el 24 de septiembre. dicho vehículo estuvo estacionado durante diversos días. Fueron elementos de la Guardia Nacional, división carreteras, los encargados de asegurar los diversos paquetes con la droga.

12 detenidos en Querétaro

De igual amanera, el 7 de julio pasado fueron detenidas 12 personas luego de diversos cateos en Querétaro. En dicha ocasión, los elementos de seguridad incautaron 20 armas largas, más de mil 200 cartuchos y 126 cargadores.

“Elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon dos inmuebles, detuvieron a 12 personas, aseguraron 20 armas largas, cinco armas largas [sic], 126 cargadores, 1,289 cartuchos, diversas dosis de droga, equipo táctico y siete radios de comunicación“, es parte del informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

