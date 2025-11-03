México

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Rebollo señaló que hubo un implicado más en el homicidio

Guardar
Imágenes del agresor antes del
Imágenes del agresor antes del ataque hacia el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. (FOTO: Captura de pantalla)

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló los primeros videos que captaron la ruta del asesino del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Según los primeros avances de las autoridades, el agresor (aún sin identificar) realizó compras en establecimientos comerciales en áreas cercanas a la plaza municipal, donde se colocó una sudadera blanca que utilizó durante el ataque.

Otro de los aspectos relevantes que señaló Torres Piña fue que el autor del homicidio se hospedó en un hotel cercano al Centro Histórico de Uruapan, aproximadamente a las 16:00 horas. Posteriormente las autoridades tienen registro que a las 20:10 horas el hombre se aproximó a la víctima para realizar al menos siete detonaciones.

La Fiscalía General del Estado reveló los primeros videos de la ruta del asesino del alcalde Crédito: FB: Alfredo Ramírez Bedolla

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Carlos ManzoMichoacánUruapanAlfredo Ramírez RebolloFGECarlos Torres PiñaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El aceite esencial que es tan eficaz como el paracetamol para aliviar dolores de cabeza tensionales

Estos episodios obedecen en gran parte a factores vinculados al estrés, la fatiga y la ansiedad

El aceite esencial que es

Manifestaciones en Michoacán por asesinato de Carlos Manzo son “naturales”, dice Sheinbaum

Ciudadanos en Morelia se manifestaron para exigir justicia y seguridad tras el homicidio del edil de Uruapan

Manifestaciones en Michoacán por asesinato

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.2 en Cintalapa

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Chiapas: se registra

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de TV Azteca transmitido 24/7 en Disney+

La Granja VIP en vivo

Sheinbaum cambió de agenda por asesinato de Carlos Manzo e incendio en Sonora: “Somos un gobierno sensible”

La mandataria tenía prevista una conferencia de prensa desde Los Pinos este 3 de noviembre

Sheinbaum cambió de agenda por
MÁS NOTICIAS

NARCO

La noche que rodaron cinco

La noche que rodaron cinco cabezas en Uruapan: el atroz crimen que detonó la guerra narco en Michoacán

Los últimos post de Carlos Manzo: así denunció la infiltración del narco en Uruapan antes de su asesinato

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

Asesinan con más de 50 balas a “El Cando” en Tecate, operador clave del Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 100 kilos de cocaína en Baja California

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

Una foto que encendió la polémica: la verdad detrás de la imagen viral de Carlos Rivera en Halloween

AC/DC regresa a México con ‘Power Up Tour’ tras 15 años de ausencia: fecha, preventa y posibles precios de boletos

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: cronología del polémico caso a una semana de su detención en EEUU

Jesús Ochoa, “Monsqueez” en ¿Quién es la Máscara?, rompe el silencio sobre su eliminación

DEPORTES

Triple empate en el liderato

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo

‘Hormiga’ González defiende tradición de Chivas y niega inclusión de extranjeros: “Los mexicanos sí podemos”

La semana de los mexicanos en Europa: días y hora de los partidos