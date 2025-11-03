Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

Imágenes del agresor antes del ataque hacia el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. (FOTO: Captura de pantalla)

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló los primeros videos que captaron la ruta del asesino del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Según los primeros avances de las autoridades, el agresor (aún sin identificar) realizó compras en establecimientos comerciales en áreas cercanas a la plaza municipal, donde se colocó una sudadera blanca que utilizó durante el ataque.

Otro de los aspectos relevantes que señaló Torres Piña fue que el autor del homicidio se hospedó en un hotel cercano al Centro Histórico de Uruapan, aproximadamente a las 16:00 horas. Posteriormente las autoridades tienen registro que a las 20:10 horas el hombre se aproximó a la víctima para realizar al menos siete detonaciones.

La Fiscalía General del Estado reveló los primeros videos de la ruta del asesino del alcalde Crédito: FB: Alfredo Ramírez Bedolla

Información en desarrollo...