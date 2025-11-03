“Pidió ayuda por todos lados y no le dieron nada”, Salinas Pliego arremete contra Ramírez Bedolla tras el asesinato de Manzo

El empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció este domingo tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, un hecho que conmocionó a la entidad y generó indignación en todo el país.

A través de sus redes sociales, el dueño de Grupo Salinas rechazó la violencia que se vive en México y cuestionó la actuación de las autoridades locales y federales, incluyendo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Pido ayuda por todos lados y no le dieron nada”, escribió Salinas Pliego, refiriéndose a la situación de inseguridad que enfrentan políticos y ciudadanos por igual.

En su mensaje, vinculó la muerte de Manzo Rodríguez con otros homicidios recientes que han provocado alarma en la sociedad, como el del abogado David Cohen Sacal, asesinado el pasado 14 de octubre frente a los juzgados capitalinos, y el del productor limonero Bernardo Bravo Manríquez, ultimado el 20 de octubre tras denunciar extorsiones en el sector agrícola.

El empresario señaló que la violencia se ha intensificado, especialmente contra quienes alzan la voz en contra de la corrupción y la impunidad. “Primero fue el abogado que les estorbaba, luego el limonero que se atrevió a alzar la voz, y ahora el alcalde que les advirtió que esto le podía pasar. ¿Quién sigue?”, cuestionó Salinas Pliego.

Además de denunciar la inseguridad, el magnate criticó la actuación del gobierno, acusándolo de tolerar la violencia y la corrupción: “Cada día estamos peor con la corrupción, la violencia, la persecución de los que levantamos la voz y la impunidad. Van a decir que lo lamentan, que ya abrieron una carpeta, que la Fiscalía va a investigar, y luego se van a distraer con otros temas”, señaló en sus publicaciones.

(Juan Vargas)

Salinas Pliego aprovechó la ocasión para criticar la gestión de Morena a nivel federal y estatal, asegurando que bajo su gobierno “en México todos los días es Día de Muertos”, en referencia al incremento de homicidios.

Asesinato de Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió alrededor de las 20:00 horas del sábado 1 de noviembre, durante la inauguración del Festival de Velas en el Centro Histórico de Uruapan.

Tras finalizar su presentación, el alcalde fue atacado por sujetos armados que le dispararon al menos seis veces en medio de la multitud.

Videos compartidos en redes sociales muestran el pánico entre los asistentes, quienes gritaban su nombre mientras se registraban las detonaciones.

Presidente municipal de Uruapan es asesinado en celebración. REUTERS/Ivan Arias

A pesar de contar con dos escoltas de la Guardia Nacional, Manzo no portaba chaleco antibalas, pues se trataba de un evento público y familiar, tras recibir los disparos, fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció. Uno de los agresores fue abatido en el lugar, y las autoridades confirmaron que el crimen no quedará impune.

Cabe señalar que, días antes del ataque, Manzo había solicitado apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario Omar García Harfuch, debido a la retirada de más de 200 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado para reforzar los operativos en Uruapan.

“Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado. Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde atender”, advertía el alcalde, subrayando la preocupante situación de seguridad en la ciudad.