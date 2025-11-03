México

“Pidió ayuda por todos lados y no le dieron nada”, Salinas Pliego arremete contra Ramírez Bedolla tras el asesinato de Manzo

El alcalde había solicitado seguridad al gobierno, debido a la retirada de elementos de la GN que habían llegado para reforzar los operativos en Uruapan

Guardar

El empresario Ricardo Salinas Pliego se pronunció este domingo tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, un hecho que conmocionó a la entidad y generó indignación en todo el país.

A través de sus redes sociales, el dueño de Grupo Salinas rechazó la violencia que se vive en México y cuestionó la actuación de las autoridades locales y federales, incluyendo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Pido ayuda por todos lados y no le dieron nada”, escribió Salinas Pliego, refiriéndose a la situación de inseguridad que enfrentan políticos y ciudadanos por igual.

En su mensaje, vinculó la muerte de Manzo Rodríguez con otros homicidios recientes que han provocado alarma en la sociedad, como el del abogado David Cohen Sacal, asesinado el pasado 14 de octubre frente a los juzgados capitalinos, y el del productor limonero Bernardo Bravo Manríquez, ultimado el 20 de octubre tras denunciar extorsiones en el sector agrícola.

El empresario señaló que la violencia se ha intensificado, especialmente contra quienes alzan la voz en contra de la corrupción y la impunidad. “Primero fue el abogado que les estorbaba, luego el limonero que se atrevió a alzar la voz, y ahora el alcalde que les advirtió que esto le podía pasar. ¿Quién sigue?”, cuestionó Salinas Pliego.

Además de denunciar la inseguridad, el magnate criticó la actuación del gobierno, acusándolo de tolerar la violencia y la corrupción: “Cada día estamos peor con la corrupción, la violencia, la persecución de los que levantamos la voz y la impunidad. Van a decir que lo lamentan, que ya abrieron una carpeta, que la Fiscalía va a investigar, y luego se van a distraer con otros temas”, señaló en sus publicaciones.

(Juan Vargas)
(Juan Vargas)

Salinas Pliego aprovechó la ocasión para criticar la gestión de Morena a nivel federal y estatal, asegurando que bajo su gobierno “en México todos los días es Día de Muertos”, en referencia al incremento de homicidios.

Asesinato de Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió alrededor de las 20:00 horas del sábado 1 de noviembre, durante la inauguración del Festival de Velas en el Centro Histórico de Uruapan.

Tras finalizar su presentación, el alcalde fue atacado por sujetos armados que le dispararon al menos seis veces en medio de la multitud.

Videos compartidos en redes sociales muestran el pánico entre los asistentes, quienes gritaban su nombre mientras se registraban las detonaciones.

Presidente municipal de Uruapan es
Presidente municipal de Uruapan es asesinado en celebración. REUTERS/Ivan Arias

A pesar de contar con dos escoltas de la Guardia Nacional, Manzo no portaba chaleco antibalas, pues se trataba de un evento público y familiar, tras recibir los disparos, fue trasladado a un hospital, donde finalmente falleció. Uno de los agresores fue abatido en el lugar, y las autoridades confirmaron que el crimen no quedará impune.

Cabe señalar que, días antes del ataque, Manzo había solicitado apoyo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Secretario Omar García Harfuch, debido a la retirada de más de 200 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado para reforzar los operativos en Uruapan.

“Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado. Hacemos un llamado respetuoso al Gobierno Federal para que no dejen solo a Uruapan en el combate de los delitos federales que le corresponde atender”, advertía el alcalde, subrayando la preocupante situación de seguridad en la ciudad.

Temas Relacionados

Carlos MnazoRicardo Salinas PliegoUruapanMichoacánClaudia SheinbaumOmar García Harfuchmexico-noticias

Más Noticias

Lyn May reacciona a los fuertes rumores de su muerte: “¿Que si me morí?”

La icónica vedette mexicana sorprendió a todos al responder con ironía a la noticia falsa sobre su fallecimiento, demostrando que sigue más viva que nunca y celebrando su legado con sus seguidores

Lyn May reacciona a los

Omar García Harfuch responde a la propuesta del subsecretario de Estado de EEUU tras asesinato de Carlos Manzo

Christopher Landau compartió un mensaje en sus redes sociales tras el asesinato en Uruapan

Omar García Harfuch responde a

Receta de galletas de avena y arándanos sin harina y sin azúcar aptas para celíacos

Esta opción es ideal para un postre saludable

Receta de galletas de avena

50 mil pesos y una pistola con historial criminal: el ataque kamikaze hacia Carlos Manzo

Reportes de especialistas en temas de seguridad y fuentes oficiales han revelado datos sobre el atentado donde perdió la vida el alcalde de Uruapan

50 mil pesos y una

¿Antojo de postre? Esta tarta exprés se arma en frío y sin complicaciones

Alternativa rápida para aprovechar fruta madura y crear un postre fresco sin complicaciones ni utensilios extra

¿Antojo de postre? Esta tarta
MÁS NOTICIAS

NARCO

50 mil pesos y una

50 mil pesos y una pistola con historial criminal: el ataque kamikaze hacia Carlos Manzo

Del CJNG a Los Viagras: estos son los grupos criminales con presencia en Uruapan, donde fue asesinado Carlos Manzo

Dictan 12 años de prisión a Roany “M” por transportar migrantes en la frontera sur de México

Suman siete alcaldes asesinados, cinco atacados y uno más desaparecido durante el gobierno de Ramírez Bedolla en Michoacán

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO

La Granja VIP EN VIVO Hoy 2 de noviembre: Lola Cortés destapa ‘shippeo’ entre Sergio Mayer Mori y Kim Shantal

Esto costó el icónico traje negro y dorado de Juan Gabriel en Bellas Artes

Victoria Ruffo confiesa por qué se fijó en Eugenio Derbez, pese a defectos: “Es feo, payaso y codo”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 2 de noviembre

La Granja VIP: Kike Mayagoitia revela que Adrián Marcelo lo quería dejar sin trabajo “por ego y hambre”

DEPORTES

México derrotó a Italia en

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla