Lyn May reacciona a los fuertes rumores de su muerte: “¿Que si me morí?”

El video viral en TikTok sobre la supuesta muerte de Lyn May generó confusión y reacciones en redes sociales (Foto: Ig de Lyn May)

La circulación de un video en TikTok que anunciaba la supuesta muerte de Lyn May generó una ola de reacciones entre sus seguidores y el público en general. El material audiovisual, que rápidamente se viralizó en la plataforma, afirmaba que la reconocida vedette, cantante y actriz mexicana de ascendencia china había fallecido a los setenta y nueve años por causas naturales en su domicilio.

En el video, la voz del narrador aseguraba: “La noticia ha causado una profunda tristeza entre sus amigos, colegas y seguidores, quienes aún no asimilan su partida”. Además, la presencia del logotipo de Telemundo en una de las secuencias reforzaba la apariencia de veracidad de la información.

La noticia falsa no tardó en provocar conmoción y mensajes de condolencia en redes sociales, donde muchos lamentaron la supuesta pérdida de una de las figuras más emblemáticas del llamado “Cine de ficheras”.

El video viral afirmaba que Lyn May tenía setenta y nueve años, pero la artista está próxima a cumplir setenta y tres (IG)

Sin embargo, la propia Lyn May desmintió categóricamente el rumor a través de su cuenta de Instagram. En una publicación alusiva a las festividades de Halloween y Día de Muertos, la artista compartió varias fotografías: en una de ellas posaba junto a una calaca, mientras que en otra mostraba la imagen de la noticia falsa sobre su muerte.

Acompañó las imágenes con un mensaje en el que ironizaba sobre la situación: “¿Que si me morí? No, solo me fui a hacer una sesión de fotos. Madonna, Cher y yo eternas, nunca nos vamos a morir. Feliz día de muertos y Halloween a todos”, escribió la vedette.

La respuesta de Lyn May fue celebrada por sus seguidores, quienes inundaron la publicación con comentarios que destacaban su carisma y trayectoria. Entre los mensajes más destacados se leía:

“Ella jamás morirá porque está en nuestros corazones”, “Mi querida Lyn es eterna e icónica”, “Ella es la reina”, “Las ha enterrado a todas, eterna señora Lyn”, “Larga vida a la Reina Vedette!!!” y “Las leyendas nunca mueren”.

Lyn May desmintió los rumores de su fallecimiento con una publicación en Instagram alusiva a Halloween y Día de Muertos (IG)

Estas expresiones reflejaron el aprecio y la admiración que el público mantiene por la artista.

El video viral mencionaba que Lyn May tenía setenta y nueve años, pero las biografías disponibles en Internet indican que su fecha de nacimiento es el 12 de diciembre de 1952, por lo que en pocas semanas cumplirá setenta y tres años.

Lyn May continúa activa en los escenarios y actualmente participa en la obra musical 'Perfume de Gardenia' (instagram/lyn_may_)

Actualmente, la vedette continúa activa en los escenarios y forma parte del elenco de la obra musical “Perfume de Gardenia”, donde comparte créditos con figuras como Aracely Arámbula, David Zepeda, Laura León, Pablo Montero, Jorge Salinas, Cristián de la Fuente, Lis Vega, Rafael Inclán, Luis de Alba y César Évora, entre otros.