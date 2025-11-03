México

Jesús Ochoa, “Monsqueez” en ¿Quién es la Máscara?, rompe el silencio sobre su eliminación

Su salida generó reacciones encontradas en redes sociales

Su salida generó reacciones encontradas en redes sociales.

El primer actor Jesús Ochoa sorprendió al público al revelar su identidad detrás del personaje de Monsqueez en el programa ¿Quién es la Máscara?, luego de ser eliminado durante el segundo combate del 2 de noviembre. El intérprete, conocido por su humor y carácter firme, aprovechó el momento para compartir una anécdota íntima sobre su hija, a quien dedicó por completo su participación en el reality.

Entre risas, Ochoa relató que todo comenzó en agosto de 2004, durante los Juegos Olímpicos de Atenas. En aquel entonces formaba parte del elenco de Televisa Deportes, cuando una llamada cambió su vida: “Tu esposa entró en labor de parto”. El actor pidió permiso para regresar a México y recibir a su hija, Jesusa Ochoa Leñero. “Todo esto lo hago por mi hija”, dijo emocionado.

El actor confesó que la historia era un recuerdo que solo pocos conocían, entre ellos Carlos Rivera, quien también se encontraba en Atenas ese año. “Por culpa de mi hija hago el ridículo”, bromeó Ochoa al momento de quitarse la máscara, mientras el público lo ovacionaba.

Más tarde, en una transmisión en vivo desde su casa, volvió a hablar del tema con su característico humor: “Por culpa de mi hija es que hago el ridículo. Le pedí que estuviera conmigo en la transmisión y no quiso. Le doy pena”.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Jesusa apareció en la conexión en vivo para desmentirlo. “Es bonito que no le tenga miedo a entrar en estos juegos, por eso lo admiro”, expresó con orgullo. La joven actriz, quien ya ha participado en teatro y series de televisión, confesó que es fan del programa y que fue ella quien le recomendó las canciones que interpretó en el escenario. “Por su culpa estuve ahí”, remató Ochoa con una sonrisa.

El momento también generó una reacción emotiva entre los investigadores. Carlos Rivera logró identificar correctamente al actor en su última apuesta, lo que provocó un divertido reclamo: “De ti era del que más me debía cuidar, maldito”, dijo Ochoa entre risas, mientras el público celebraba la revelación.

Por su parte, Ana Brenda Contreras aprovechó para felicitarlo y destacar su faceta como padre: “Te quiero felicitar, maestro, porque tu hija es una divina... una niña impresionante”. Ochoa respondió con ternura: “La mejor del mundo”.

Jesús Ochoa participó en el reality por su hija.

La eliminación de Monsqueez no solo reveló a uno de los actores más queridos del país, sino que también dejó al descubierto el lado más humano de Jesús Ochoa, quien con humor y honestidad rindió homenaje a su hija y recordó que, incluso detrás de una máscara, el amor familiar siempre es el mejor motivo para subirse al escenario.

Personajes que continúan en ¿Quién es la máscara? 2025

  • Hieny Fer
  • Mini Chang
  • Samurai
  • Capibara
  • Maestro Bops
  • Tony Manguera
  • Carro Ñero
  • María Ovina
  • Nocturna
  • Tropicoco
  • Federico García
  • Metaliebre
  • Ruby Gloss
  • Sonny Hamster

