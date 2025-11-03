‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el cuarto eliminado

En el más reciente episodio del programa, el famoso desenmascarado tomó por sorpresa a los investigadores. (Las Estrellas)

El programa ¿Quién es la Máscara? 2025 vivió la cuarta eliminación de la temporada durante la emisión del domingo 2 de noviembre, cuando el personaje Monsqueeze debió revelar su identidad después de ser el menos votado por el público y no recibir el apoyo de los investigadores. El conductor Omar Chaparro pronunció el tradicional “¡Fuera Máscara!” y en ese momento se conoció que detrás del disfraz se encontraba Jesús Ochoa, actor reconocido por su trayectoria en televisión y cine.

El desenlace sorprendió al panel. Carlos Rivera logró identificar correctamente a Monsqueeze en su última apuesta, mientras que los demás investigadores habían propuesto otras teorías. Ochoa, al salir del escenario, dirigió un comentario a Rivera: “De ti era del que más me debía de cuidar, maldito”, subrayando la efectividad con la que el cantante descubrió su identidad. El momento fue recibido con risas y aplausos en el estudio.

Carlos Rivera logró identificar al actor bajo el traje. (Captura de pantalla YouTube)

Por su parte, Ana Brenda Contreras intervino para felicitar a Jesús Ochoa, especialmente por su labor como padre, ya que recientemente colaboró con la hija del actor en una serie. “Yo estaba muy nerviosa... te quiero felicitar maestro, porque tu hija es una divina... una niña impresionante”. Ochoa mencionó: “La mejor del mundo”, declaración que aportó un matiz personal al final de su participación.

La reacción más efusiva la tuvo Anahí, quien destacó lo inesperado de ver otra faceta del intérprete de telenovelas. “Nunca me imaginé esa ternura hablando de tu hija. Qué honor tener a alguien aquí con tu trayectoria, con todo lo que te admiramos, que te des la oportunidad de disfrutar y divertirte”, expresó la integrante del jurado.

Monsqueeze se despidió tras una presentación que incluyó la interpretación del tema ‘Chale’ y una escena humorística junto a Omar Chaparro. La eliminación marca una modificación para el reality, mientras la competencia continúa en busca del siguiente eliminado.

Jesús Ochoa fue el famosos eliminado del programa. (¿Quién es la Máscara?)

Por su parte, Juanpa Zurita comentó lo siguiente: “Hubo un momento cuando hablaste porque no sé exactamente a qué personaje de los que has dobale me recordaste”. A lo que el actor respondió, “A Mani, Mani ”manito”... el de la Era de Hielo”.

“Todas esas cosas las hago por mi hija, porque desde que nació empecé a componerle un corrido. Y por cada etapa de su vida quería escribirle una estrofa del corrido y lo hice. Los Tigres del Norte me lo iba a grabar y ‘la güera’ no quiso", reveló.

Personajes que continúan en ¿Quién es la máscara? 2025

Hieny Fer

Mini Chang

Samurai

Capibara

Maestro Bops

Tony Manguera

Carro Ñero

María Ovina

Nocturna

Tropicoco

Federico García

Metaliebre

Ruby Gloss

Sonny Hamster