México

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el cuarto eliminado

En el más reciente episodio del programa, el famoso desenmascarado tomó por sorpresa a los investigadores

Guardar
En el más reciente episodio
En el más reciente episodio del programa, el famoso desenmascarado tomó por sorpresa a los investigadores. (Las Estrellas)

El programa ¿Quién es la Máscara? 2025 vivió la cuarta eliminación de la temporada durante la emisión del domingo 2 de noviembre, cuando el personaje Monsqueeze debió revelar su identidad después de ser el menos votado por el público y no recibir el apoyo de los investigadores. El conductor Omar Chaparro pronunció el tradicional “¡Fuera Máscara!” y en ese momento se conoció que detrás del disfraz se encontraba Jesús Ochoa, actor reconocido por su trayectoria en televisión y cine.

El desenlace sorprendió al panel. Carlos Rivera logró identificar correctamente a Monsqueeze en su última apuesta, mientras que los demás investigadores habían propuesto otras teorías. Ochoa, al salir del escenario, dirigió un comentario a Rivera: “De ti era del que más me debía de cuidar, maldito”, subrayando la efectividad con la que el cantante descubrió su identidad. El momento fue recibido con risas y aplausos en el estudio.

Carlos Rivera logró identificar al
Carlos Rivera logró identificar al actor bajo el traje. (Captura de pantalla YouTube)

Por su parte, Ana Brenda Contreras intervino para felicitar a Jesús Ochoa, especialmente por su labor como padre, ya que recientemente colaboró con la hija del actor en una serie. “Yo estaba muy nerviosa... te quiero felicitar maestro, porque tu hija es una divina... una niña impresionante”. Ochoa mencionó: “La mejor del mundo”, declaración que aportó un matiz personal al final de su participación.

La reacción más efusiva la tuvo Anahí, quien destacó lo inesperado de ver otra faceta del intérprete de telenovelas. “Nunca me imaginé esa ternura hablando de tu hija. Qué honor tener a alguien aquí con tu trayectoria, con todo lo que te admiramos, que te des la oportunidad de disfrutar y divertirte”, expresó la integrante del jurado.

Monsqueeze se despidió tras una presentación que incluyó la interpretación del tema ‘Chale’ y una escena humorística junto a Omar Chaparro. La eliminación marca una modificación para el reality, mientras la competencia continúa en busca del siguiente eliminado.

Jesús Ochoa fue el famosos
Jesús Ochoa fue el famosos eliminado del programa. (¿Quién es la Máscara?)

Por su parte, Juanpa Zurita comentó lo siguiente: “Hubo un momento cuando hablaste porque no sé exactamente a qué personaje de los que has dobale me recordaste”. A lo que el actor respondió, “A Mani, Mani ”manito”... el de la Era de Hielo”.

Todas esas cosas las hago por mi hija, porque desde que nació empecé a componerle un corrido. Y por cada etapa de su vida quería escribirle una estrofa del corrido y lo hice. Los Tigres del Norte me lo iba a grabar y ‘la güera’ no quiso", reveló.

Personajes que continúan en ¿Quién es la máscara? 2025

  • Hieny Fer
  • Mini Chang
  • Samurai
  • Capibara
  • Maestro Bops
  • Tony Manguera
  • Carro Ñero
  • María Ovina
  • Nocturna
  • Tropicoco
  • Federico García
  • Metaliebre
  • Ruby Gloss
  • Sonny Hamster

Temas Relacionados

¿Quién es la máscara?Jesús Ochoamexico-entretenimiento

Más Noticias

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

El expresidente municipal fue visto por última vez en Tierras Coloradas la madrugada del domingo

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Arriaga

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas: se registra

Chiapas registra sismo de 4.0 de magnitud

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de 4.0

Chiapas registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de magnitud

Temblor en Veracruz hoy: se registra sismo en Las Choapas

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Veracruz hoy: se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

Asesinan con más de 50 balas a “El Cando” en Tecate, operador clave del Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 100 kilos de cocaína en Baja California

La vez que Carlos Manzo enfrentó a Ramírez Bedolla por violencia extrema en Uruapan: “Sobre mi cadáver”

Drogas y armas de uso exclusivo del Ejército: así registró el youtuber Yulay la violencia en Uruapan, antes del asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: quiénes son

La Granja VIP: quiénes son los peones de la cuarta semana

Hijo de AMLO responde a Molotov tras ‘mentada’ a la 4T: “Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz”

Yulay reacciona al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan con el que hizo un video: “Nuestra única esperanza”

La Granja VIP: Quién fue el tercer eliminado del reality

Fernando Delgadillo comparte fotografías en Mixquic previo a su presentación por Día de Muertos

DEPORTES

Galería de fotos: los momentos

Galería de fotos: los momentos más impactantes del Tzompantli de Máscaras 2025 del CMLL

Blue Panther rinde homenaje a las leyendas fallecidas del CMLL con un zarape en el Tzompantli de Máscaras 2025

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana