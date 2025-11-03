México

Harfuch descarta participación de los policías de Uruapan en asesinato de Carlos Manzo

El secretario se comprometió a reforzar la seguridad en Michoacán

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que tras el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, no existen indicios de vínculos entre los policías municipales encargados de la seguridad del funcionario y la delincuencia organizada.

Harfuch precisó: “No hay ningún indicio de que los policías municipales de este grupo de Policía que brindaba protección al alcalde haya tenido algún vínculo”.

Durante el ataque, uno de los escoltas del alcalde disparó y mató a uno de los agresores. El secretario explicó que la reacción de los escoltas se debió a que formaban parte del círculo primario de seguridad del presidente municipal.

En relación con el cuerpo del agresor abatido, Harfuch señaló que aún se desconoce su identidad, pero que continúan con las investigaciones para identificarlo plenamente.

“La persona no traía identificación, tenía algunos indicios en la ropa que nos ayudaron a identificar en las cámaras los lugares donde había estado previamente... en cuestión de tiempo tendremos la identificación plena así como del grupo delincuencial”, afirmó.

Las investigaciones continúan para determinar a qué célula delictiva pertenecía el agresor, por lo que el funcionario precisó que la Secretaría tiene conocimiento de los grupos que operan en la zona, mencionando a Los Viagras, Cártel Jalisco. Los Blancos de Troya, entre otros grupos afines. Explicó que, para no interferir en las investigaciones, habrá información adicional que se dará a conocer más adelante.

La Guardia Nacional y su presencia en Uruapan

