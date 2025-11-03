50 mil pesos y una pistola con historial criminal: el ataque kamikaze hacia Carlos Manzo

Carlos Manzo, alcalde asesinado durante el Festival de Velas en Uruapan, Michoacán. Crédito: Fb: Carlos Manzo

Este domingo 2 de noviembre, el Gabinete de Seguridad Nacional reveló más datos con relación al asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, los cuales se suman a las indagatorias expuestas por especialistas en temas de seguridad.

Hace menos de 24 horas, el Centro Histórico de Uruapan se tornó trágico, debido a un ataque armado que le quitó la vida al alcalde de aquel municipio en plena celebración del Festival de Velas.

Asistentes del evento pudieron presencial como un hombre disparó contra Manzo, provocándole heridas de gravedad que derivaron en su fallecimiento.

Además, se supo que el agresor fue abatido por elementos de seguridad que resguardaban la zona.

50 mil pesos habría costado el asesinato de Carlos Manzo

Luis Chaparro, periodista especializado en temas de seguridad. (Captura de pantalla)

Sobre el atentado, el periodista Luis Chaparro, mediante el medio Pie de Nota, compartió uno de los primeros datos, el cual, presuntamente le reveló una autoridad.

“50 mil pesos, es lo que reporta la autoridad de investigación que se comunicó con Pie de Nota, eso costó el asesinato de uno de los hombres que brindaban la ultima esperanza en que este México cambiara”, dijo Chaparro en un video publicado en su perfil personal y en el del medio antes mencionado.

En la publicación del video, internautas expresan su descontento con la noticia y al mismo tiempo rechazan el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacando comentarios como:

- “Hago responsable al gobierno Estatal y Federal”

- “Un verdadero patriota, DEP Carlos Manzo”

- “JUSTICIA PARA CARLOS MANZO”

La pistola usada cuenta con historial criminal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó sobre las primeras indagatorias derivadas del asesinato de Carlos Manzo. REUTERS/Raquel Cunha

La mañana del día de hoy, el secretario de seguridad ciudadana, Omar García Harfuch, encabezó el informe del Gabinete de Seguridad donde se revelaron nuevos datos sobre el asesinato del alcalde.

Según Harfuch, en el lugar se encontró una arma 9mm y 7 casquillos percutidos, datos que ya eran manejados por diversos medios dese el día de ayer.

Sin embargo, destacó que las primeras indagatorias revelaron que la pistola está relacionada con dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región.

Sobre los grupos criminales que operan en Uruapan, Infobae México consultó al especialista en temas de seguridad, David Saucedo, quien comentó que en el municipio operan al menos 5 grupos criminales, el CJNG, los Caballeros Templarios, los Viagras, Cárteles Unidos y los Blancos de Troya.

Atentado kamikaze

Según el informe del Gabinete de Seguridad, Carlos Manzo contaba con protección asignada desde diciembre de 2024, y se reforzó en mayo de 2025 con la asignación de 14 elementos de la Guardia Nacional que apoyarían en la periferia.

Sin embargo, esos no eran los únicos elementos, debido a que la seguridad inmediata del alcalde era proporcionada por personal de la Policía Municipal de su confianza.

Esas dos corporaciones en conjunto se encargaban de cuidar a Manzo, sin embargo, la cantidad o preparación los elementos no fue motivo suficiente para que los agresores decidieran abortar su misión.

David Saucedo es un reconocido analista político y consultor mexicano que ha trabajado en programas del gobierno de su país: es también especialista en seguridad pública y en temas de narcotráfico - crédito @David_Saucedo_/X

Según David Saucedo, este atentado era un ataque kamikaze, debido a que Carlos Manzo contaba con un diamante de seguridad compuesto por elementos de la Guardia Nacional y policías municipales.

Además, Saucedo supone que quienes ordenaron el ataque sabían que los sicarios que abrirían fuego en contra del alcalde Uruapan serían abatidos por sus escoltas.