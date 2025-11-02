Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías para el amanecer de este lunes 3 de noviembre

Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

En la Ciudad de México ya han comenzado a registrarse bajas temperaturas en varias zonas de la capital del país. Para la mañana de este lunes 3 de noviembre se espera el mismo pronóstico, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este domingo 2 de noviembre por medio de sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán cinco alcaldías las que registrarán bajas temperaturas para la mañana del lunes 3 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Cinco alcaldías de CDMX registrarán bajas temperaturas para este lunes 3 de noviembre. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las que registrarán temperaturas bajas para las primeras horas de este lunes 3 de noviembre.

Tras el anuncio de las temperaturas bajas para el amanecer de la fecha indicada, Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por este pronóstico mencionado:

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas cinco alcaldías para la mañana de este lunes 3 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las cinco alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este lunes 3 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Cinco alcaldías de la CDMX registrarán temperaturas bajas para la mañana de este lunes 3 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado al pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este lunes 3 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.