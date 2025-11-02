México

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas cinco alcaldías para el amanecer de este lunes 3 de noviembre

Protección Civil hizo un llamado a la población a tomar precauciones debido a este pronóstico

Guardar
Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

En la Ciudad de México ya han comenzado a registrarse bajas temperaturas en varias zonas de la capital del país. Para la mañana de este lunes 3 de noviembre se espera el mismo pronóstico, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este domingo 2 de noviembre por medio de sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán cinco alcaldías las que registrarán bajas temperaturas para la mañana del lunes 3 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Cinco alcaldías de CDMX registrarán
Cinco alcaldías de CDMX registrarán bajas temperaturas para este lunes 3 de noviembre. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, las que registrarán temperaturas bajas para las primeras horas de este lunes 3 de noviembre.

Tras el anuncio de las temperaturas bajas para el amanecer de la fecha indicada, Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por este pronóstico mencionado:

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas cinco alcaldías para la mañana de este lunes 3 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las cinco alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este lunes 3 de noviembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Cinco alcaldías de la CDMX
Cinco alcaldías de la CDMX registrarán temperaturas bajas para la mañana de este lunes 3 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado al pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este lunes 3 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

Temas Relacionados

Frío CDMXCDMXFríoClimaClima CDMXTemperaturas BajasBajas TemperaturasAlerta Amarillamexico-noticias

Más Noticias

Jorge Álvarez Máynez cuestiona el actuar de la SSP, al no atender el llamado de Carlos Manzo

El dirigente lamentó en sus mensajes: “No tendríamos que estar hoy lamentando su muerte”

Jorge Álvarez Máynez cuestiona el

Textura de nube, sabor cítrico: así se prepara el mousse de limón más fácil del mundo

Con solo tres ingredientes y sin horno, este mousse de limón destaca por su ligereza, frescura y preparación exprés

Textura de nube, sabor cítrico:

Dictan 12 años de prisión a Roany “M” por transportar migrantes en la frontera sur de México

El sentenciado fue detenido en febrero de 2024, cuando transitaba con 14 migrantes en una camioneta por Frontera Hidalgo, Chiapas

Dictan 12 años de prisión

Esta es la cantidad de dinero que el SAT retendrá de tu cuenta si superas el límite de impuestos en efectivo

La nueva medida ha despertado preocupación y dudas entre la población

Esta es la cantidad de

“No es fácil enfrentar al poder y al crimen organizado”: condena Alito Moreno tras atentado a edil michoacano

El líder priista subrayó “No es fácil enfrentar al poder y al crimen organizado al mismo tiempo. No es una decisión sencilla: exigir, cuestionar, pedir explicaciones puede costarnos la vida”

“No es fácil enfrentar al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan 12 años de prisión

Dictan 12 años de prisión a Roany “M” por transportar migrantes en la frontera sur de México

Suman siete alcaldes asesinados, cinco atacados y uno más desaparecido durante el gobierno de Ramírez Bedolla en Michoacán

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

Sheinbaum convoca de forma urgente al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Jorge Ortiz de Pinedo lanza

Jorge Ortiz de Pinedo lanza llamado urgente para salvar La Casa del Actor: “No hay dinero para la comida ni para los sueldos”

Pati Chapoy y Pedro Sola encienden polémica por plantear que Inti no fue planeada por Cazzu y Christian Nodal

Famosos elogian y critican a Molotov por repudiar a la 4T: “Pedían darles ‘todo el power’ y ahora se quejan”

Videos de Nodal y Ángela Aguilar en incómodos desatan rumores de tensiones en su matrimonio

Esta es la millonaria cifra que pide Inés Gómez Mont por su mansión en Florida tras retención de su esposo en EEUU

DEPORTES

México derrotó a Italia en

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla