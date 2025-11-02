Alito Moreno critica aumento a la tarifa del transporte público en CDMX y Estado de México

Alito Moreno criticó la subida a la tarifa del pasaje en CDMX. (Cuartoscuro)

La decisión de incrementar la tarifa del transporte público en Ciudad de México y el Estado de México ha generado una fuerte critica por parte de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, quien acusa al gobierno de Morena de traicionar sus compromisos y afectar directamente a la ciudadanía.

Tras los últimos aumentos anunciados, Moreno sostiene que la administración morenista ha agotado los recursos estatales, lo cual los ha llevado a buscar nuevas fuentes de ingreso a costa de la economía de miles de familias mexicanas.

El líder priista señala que las autoridades no solo han permitido el encarecimiento del transporte, sino que han facilitado una escalada de precios en bienes y servicios esenciales. “Aumentan todo: los productos de consumo diario, las compras por Internet, los refrescos, los videojuegos, el ahorro, la gasolina… y ahora también el transporte público”, enfatizó Moreno, subrayando que la justificación de estos aumentos es la supuesta insuficiencia de fondos causada por una gestión inadecuada.

Desde la perspectiva del PRI, el manejo presupuestal de Morena se caracteriza por el desorden y la falta de previsión. Moreno criticó: “Morena cree que el dinero del pueblo es un barril sin fondo. Gastan sin control, sin planeación y sin respeto. No gobiernan, abusan”. La critica del tricolor se enfoca en una percepción de abuso de poder y ausencia de responsabilidad fiscal por parte de quienes integran el actual gobierno.

Ante esta situación, Alejandro Moreno aseguró que el PRI es una alternativa viable para quienes, a su juicio, buscan un cambio verdadero en la administración nacional.

Defendiendo una vez más la experiencia de su partido y afirmó a través de una cuenta de X (antes Twitter): “El PRI ya ha demostrado que sabe gobernar y que da resultados. Con nuestros gobiernos, a México le fue mejor, y hoy cada vez más mexicanos lo reconocen”.

De esta forma, invitó a la ciudadanía a sumarse a su proyecto, más allá de simpatías anteriores, asegurando que su objetivo es enmendar el rumbo del país con miras al proceso electoral de 2027.

Gobierno de Clara Brugada acuerda incremento de tarifa en el transporte público

El 31 de octubre de 2025, representantes del gobierno de la Ciudad de México y miembros de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) alcanzaron un acuerdo luego de una mesa de trabajo. Como resultado, se determinó un ajuste en la tarifa del transporte público de la capital, específicamente en la modalidad conocida como “ruta y corredor”.

El ajuste tarifario anunciado consiste en un incremento de 1.50 pesos, afectando directamente a los usuarios del servicio en la capital.

El documento oficial confirma que existe una excepción en esta disposición para el Sistema de Metrobús, quedando fuera de este ajuste tarifario.