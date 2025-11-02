En pleno Día de Muertos, matan a un hombre en inmediaciones de un panteón en Tepeji

Un ataque armado cerca del cementerio de Santiago Tlautla, Tepeji del Río, dejó un hombre muerto y una joven herida la noche del 1 de noviembre. (Cuartoscuro)

Un hecho violento alteró la tranquilidad en la localidad de Santiago Tlautla, municipio de Tepeji del Río, la noche del pasado 1 de noviembre. Reportes del medio local News Hidalgo indicaron que un grupo de sujetos armados, a bordo de una camioneta blanca, interceptó a una pareja que transitaba un camino de terracería y abrió fuego contra ellos. En el sitio falleció un hombre de treinta y siete años, mientras que su acompañante, una joven de veinte, resultó herida.

La agresión se produjo en un tramo apartado de la localidad. Elementos de emergencia llegaron al lugar para brindar atención a la víctima herida, quien presentaba un impacto de bala en una de sus extremidades superiores y fue trasladada de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada, según detalló News Hidalgo.

El sitio del ataque quedó bajo resguardo policial, siendo acordonado hasta la llegada del personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

La víctima herida fue trasladada de urgencia a un hospital tras recibir un impacto de bala en una extremidad superior. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades comenzaron con los protocolos establecidos para este tipo de hechos, incluyendo el levantamiento de indicios. La víctima mortal fue localizada sin signos vitales y permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las primeras investigaciones.

La información proporcionada a News Hidalgo reveló que la agresión fue directa, aunque hasta el momento no se han detallado posibles móviles ni se ha identificado a los responsables. De acuerdo con los protocolos, la PGJEH permanecerá a cargo de las investigaciones hasta esclarecer completamente lo sucedido y fincar responsabilidades del violento ataque.

En otro ámbito, pero también relacionado con Tepeji del Río, destaca el proceso judicial iniciado contra el exalcalde del municipio, Salvador Jiménez. La PGJEH informó en agosto de 2025 la vinculación a proceso del exfuncionario por delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades, en el marco de una investigación mayor conocida como “Estafa Siniestra”.

El exalcalde Salvador Jiménez fue vinculado a proceso por peculado agravado y uso ilícito de atribuciones en Tepeji del Río. | X / @Eco1_LVM, Cortesía

La información proporcionada detalla que, durante el período entre mayo y septiembre de 2022, Jiménez solicitó recursos extraordinarios a la Secretaría de Finanzas Públicas. El destino de esos fondos fue la celebración de contratos civiles sin la autorización del ayuntamiento, situación que habría causado un daño al patrimonio municipal estimado en más de cuarenta millones de pesos, según confirmaron las investigaciones de la Procuraduría estatal.

Iniciaron las investigaciones tras la detección de irregularidades en los movimientos financieros. Los agentes del Ministerio Público, pertenecientes a la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso, recabaron datos que permitieron solicitar una orden de aprehensión. Dicha orden se ejecutó el pasado 31 de julio en Tepeji del Río y, desde entonces, Jiménez quedó bajo responsabilidad de la autoridad judicial.