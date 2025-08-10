México

Ejecutan orden de aprehensión contra exalcalde de Tepeji del Río por incumplir pago de laudo por más de 700 mil pesos

Salvador Jiménez se encuentra procesado por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades vinculado a la Estafa Siniestra en Hidalgo

Por Ale Huitron

X / @Eco1_LVM, Cortesía
| X / @Eco1_LVM, Cortesía

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ejecutó este 9 de agosto una nueva orden de aprehensión contra el exalcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez, por presunto incumplimiento de un deber legal en perjuicio de la administración pública municipal.

De acuerdo con la información oficial, agentes de la División de Investigación de la PGJEH ejecutaron la orden de aprehensión del exfuncionario en reclusión, quien ocupó el cargo de presidente municipal durante el periodo 2020-2024.

La investigación señala que Jiménez habría omitido cumplir con el pago ordenado en el laudo laboral número 574/2016, el cual favorecía a un trabajador del municipio.

El adeudo, que debía ser cubierto antes de la conclusión de su administración, asciende a 740 mil 187 pesos, el cual dejó pendiente cuando se desempeñaba como edil del municipio.

La falta de pago generó un compromiso financiero para la actual administración municipal, que ahora debe enfrentar la obligación pendiente.

El exalcalde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará la fecha y hora de la audiencia inicial en la que el Ministerio Público presentará la imputación formal y solicitará la vinculación a proceso del exedil por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal.

Vinculado al caso Estafa Siniestra

Cortesía PGJEH
| Cortesía PGJEH

El exalcalde de Tepeji del Río se encuentra en prisión preventiva justificada luego de que fuera detenido y vinculado a proceso por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado vinculado con la “Estafa Siniestra”.

De acuerdo con la PGJEH, los hechos por los que se le investiga ocurrieron durante la administración estatal anterior, específicamente entre mayo y septiembre de 2022.

Durante ese periodo, Salvador Jiménez solicitó recursos extraordinarios a la entonces Secretaría de Finanzas Públicas de Gobierno del Estado de Hidalgo.

Las pesquisas refieren que el dinero solicitado fue utilizado para celebrar diversos contratos sin la autorización del ayuntamiento que provocaron un daño calculado en 40 millones 168 mil 926 pesos al patrimonio municipal.

Tras detectar las irregularidades, la representación social inició las indagatorias correspondientes y, con base en los datos de prueba recabados por agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso, se solicitó una orden de aprehensión contra el exfuncionario.

Alcaldes detenidos por su presunta
Alcaldes detenidos por su presunta vinculación con la Estafa Siniestra.

La PGJEH informó que el pasado martes 5 de agosto de 2025, la autoridad judicial resolvió dictar auto de vinculación a proceso para Salvador Jiménez. Junto con esta decisión, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, conforme a los procedimientos legales vigentes.

Durante la audiencia inicial, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se definiera su situación legal. Desde ese momento, el tribunal determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar.

Con el auto de vinculación a proceso, las autoridades contarán con un lapso adicional de dos meses para recabar pruebas y datos complementarios que serán integrados al expediente conforme avance la investigación.

