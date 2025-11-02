De terror: hombre amenaza con hacha a usuarios durante pelea transporte público de Santa Carina, en NL

Usuarios de redes sociales dieron a conocer el altercado en ocurrido en Nuevo león (Captura de pantalla)

El temor se apoderó de los pasajeros de la ruta 96 en Monterrey cuando, en medio de una discusión, uno de los ocupantes del camión urbano extrajo un hacha y la blandió de forma amenazante, generando escenas de pánico que quedaron registradas en video y se difundieron rápidamente en redes sociales.

El incidente ocurrió mientras la unidad circulaba por la carretera Monterrey–Saltillo, en el estado de Nuevo León. Las imágenes captadas por un pasajero muestran el momento en que dos hombres discuten y se empujan, hasta que uno de ellos sorprende a todos al sacar el arma y levantarla, lo que provocó que el resto de los presentes intentara calmarlo y, al mismo tiempo, buscar refugio para evitar resultar heridos. De acuerdo con el testimonio de los usuarios, varios pasajeros se levantaron de sus asientos o se alejaron del lugar del altercado, mientras el miedo se apoderaba del ambiente.

A pesar de la gravedad de la situación, no se reportaron personas lesionadas, aunque el episodio generó una fuerte alarma entre los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Monterrey. Hasta el momento, se desconoce el motivo que originó la pelea y tampoco hay información oficial sobre detenciones relacionadas con los hechos.

El video del altercado, que circula ampliamente en plataformas digitales, ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte urbano de Monterrey. Usuarios han denunciado un incremento en los conflictos y agresiones a bordo de los camiones, lo que ha puesto en entredicho la capacidad de respuesta de las autoridades.

Sin embargo, a pesar de la difusión masiva de las imágenes, las autoridades de Nuevo León aún no han emitido ningún comunicado oficial ni han confirmado si intervinieron unidades de seguridad tras la riña. Se espera que en los próximos días se puedan esclarecer los hechos y el motivo del enfrentamiento.

Chofer y pasajero pelean durante recorrido en calles de Monterrey

Elementos de seguridad atendieron el llamado de auxilio (Secretaría de Seguridad de Monterrey)

Este episodio se suma a otros hechos violentos recientes en el transporte público de Monterrey. El pasado 24 de octubre, un conductor de la ruta 220 Provileón perdió la vida tras una pelea con un pasajero que se molestó porque el chofer desvió su recorrido sobre la avenida Bernardo Reyes. La discusión escaló hasta los golpes y el conductor sufrió un ataque respiratorio dentro de la unidad.

Aunque los pasajeros solicitaron ayuda médica, el hombre ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia. El presunto agresor huyó, pero fue detenido horas después. Las autoridades investigan su responsabilidad en la muerte del chofer, un hecho que ha causado indignación entre transportistas y usuarios.

La difusión de estos casos ha puesto en el centro de la discusión la vulnerabilidad de los pasajeros y operadores del transporte público en Monterrey, así como la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para prevenir nuevos episodios de violencia.