México

De terror: hombre amenaza con hacha a usuarios durante pelea transporte público de Santa Carina, en NL

Hasta el momento se desconoce por qué iniciaron los hechos y la identidad del hombre que portaba la herramienta

Guardar
Usuarios de redes sociales dieron
Usuarios de redes sociales dieron a conocer el altercado en ocurrido en Nuevo león (Captura de pantalla)

El temor se apoderó de los pasajeros de la ruta 96 en Monterrey cuando, en medio de una discusión, uno de los ocupantes del camión urbano extrajo un hacha y la blandió de forma amenazante, generando escenas de pánico que quedaron registradas en video y se difundieron rápidamente en redes sociales.

El incidente ocurrió mientras la unidad circulaba por la carretera Monterrey–Saltillo, en el estado de Nuevo León. Las imágenes captadas por un pasajero muestran el momento en que dos hombres discuten y se empujan, hasta que uno de ellos sorprende a todos al sacar el arma y levantarla, lo que provocó que el resto de los presentes intentara calmarlo y, al mismo tiempo, buscar refugio para evitar resultar heridos. De acuerdo con el testimonio de los usuarios, varios pasajeros se levantaron de sus asientos o se alejaron del lugar del altercado, mientras el miedo se apoderaba del ambiente.

A pesar de la gravedad de la situación, no se reportaron personas lesionadas, aunque el episodio generó una fuerte alarma entre los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Monterrey. Hasta el momento, se desconoce el motivo que originó la pelea y tampoco hay información oficial sobre detenciones relacionadas con los hechos.

El video del altercado, que circula ampliamente en plataformas digitales, ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte urbano de Monterrey. Usuarios han denunciado un incremento en los conflictos y agresiones a bordo de los camiones, lo que ha puesto en entredicho la capacidad de respuesta de las autoridades.

Sin embargo, a pesar de la difusión masiva de las imágenes, las autoridades de Nuevo León aún no han emitido ningún comunicado oficial ni han confirmado si intervinieron unidades de seguridad tras la riña. Se espera que en los próximos días se puedan esclarecer los hechos y el motivo del enfrentamiento.

Chofer y pasajero pelean durante recorrido en calles de Monterrey

Elementos de seguridad atendieron el
Elementos de seguridad atendieron el llamado de auxilio (Secretaría de Seguridad de Monterrey)

Este episodio se suma a otros hechos violentos recientes en el transporte público de Monterrey. El pasado 24 de octubre, un conductor de la ruta 220 Provileón perdió la vida tras una pelea con un pasajero que se molestó porque el chofer desvió su recorrido sobre la avenida Bernardo Reyes. La discusión escaló hasta los golpes y el conductor sufrió un ataque respiratorio dentro de la unidad.

Aunque los pasajeros solicitaron ayuda médica, el hombre ya no presentaba signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia. El presunto agresor huyó, pero fue detenido horas después. Las autoridades investigan su responsabilidad en la muerte del chofer, un hecho que ha causado indignación entre transportistas y usuarios.

La difusión de estos casos ha puesto en el centro de la discusión la vulnerabilidad de los pasajeros y operadores del transporte público en Monterrey, así como la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para prevenir nuevos episodios de violencia.

Temas Relacionados

Nuevo LeónSanta CatarinaHachaTransporte Públicomexico-noticias

Más Noticias

Se registra explosión e incendio en local comercial en Hermosillo, reportan más de 20 muertos

De acuerdo con información que circula en redes, el incendio se originó tras una supuesta falla en un transformador que empezó a emitir humo en el inmueble

Se registra explosión e incendio

Alito Moreno critica aumento a la tarifa del transporte público en CDMX y Estado de México

En la capital el precio del pasaje en la modalidad de “ruta y corredor” incrementará 1.50 pesos

Alito Moreno critica aumento a

Panqué de plátano exprés: listo en 3 minutos y sin ensuciar la cocina

Aprovecha esos frutos maduros que ya nadie quiere y conviértelos en un postre suave, dulce y listo en minutos

Panqué de plátano exprés: listo

Sener informa recuperación de más de 2 millones de litros de hidrocarburo en el río Pantepec

Tras el derrame, la Secretaría de Marina–Armada de México (Semar), junto con Pemex y autoridades estatales, activó el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado

Sener informa recuperación de más

Temblor en México hoy: Se registró un sismo de magnitud 4.1 en Sinaloa

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Se
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan asesinato de sobrino de

Reportan asesinato de sobrino de Hipólito Mora en Michoacán: señalan a Los Viagras como presuntos responsables

Vinculan a proceso a “El Comandante”, coautor del homicidio de B-King y Regio Clown

Caen 8 personas en empresa fachada dedicada al huachicol en Veracruz: aseguraron 250 mil litros de hidrocarburo

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

Este sería el pago que “El Comandante” recibió para asesinar a los músicos colombianos B King y Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la

“Frankenstein” “Todo vale” encabezan la lista de estrenos en streaming la primera semana de noviembre

La Granja VIP EN VIVO: Omahi y Kike Mayagoitia en riesgo de ser eliminados la tarde de hoy 1 de noviembre

Productora de La Casa de los Famosos México habría preferido a Aldo de Nigris en lugar de Sergio Mayer Mori

Muere Héctor Terrones, diseñador mexicano que colaboró en el programa Hoy

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

DEPORTES

Revelan la razón por la

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla

Nicolás Larcamón responde sobre el polémico video que se filtró: “No era un discurso público”

Xolos confirma fractura de Gilberto Mora su recuperación podría tomar semanas

Terence Crawford reta a nuevo campeón mundial tras vencer a Canelo Álvarez: “Te tengo en la mira”

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas