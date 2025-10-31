México

Incendio en hospital del IMSS en Monterrey genera alerta y evacuación

Al momento los servicios ya se restablecieron

Guardar
Incendio en hospital del IMSS
Incendio en hospital del IMSS en Monterrey genera alerta y evacuación Crédito: x.com/@IMSSNL

Un incendio al interior de la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situada en la colonia Obrera de Monterrey, provocó este viernes una evacuación preventiva y la movilización de personal de emergencias. El incidente ocurrió poco después del mediodía en el edificio ubicado en la avenida Constitución, en su cruce con Gregorio Torres.

El conato de incendio tuvo origen en un cortocircuito registrado en una computadora ubicada en un consultorio de la Jefatura de Servicios Preventivos, en el piso dos del inmueble. La situación activó de inmediato los protocolos internos de emergencia, que incluyeron la evacuación de pacientes, familiares, personal médico y administrativo presentes en el área.

La brigada interna del hospital intervino rápidamente para contener las llamas y evitar la propagación del fuego. Utilizaron extintores y el sistema de hidrantes hasta la llegada de los cuerpos de emergencia, entre ellos elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León, quienes continuaron con las acciones necesarias para sofocar el siniestro y eliminar riesgos en el edificio.

El humo generado por el fuego se expandió hasta el tercer piso del hospital, donde se encontraban pacientes en estado delicado que no pudieron ser movilizados. Estos pacientes fueron atendidos de manera prioritaria por el personal médico para mitigar cualquier riesgo derivado de la inhalación de humo. Algunos brigadistas presentaron síntomas de intoxicación y recibieron atención en el lugar, sin que se reportaran lesiones de consideración.

La mayoría de los evacuados, entre ellos pacientes y acompañantes, permanecieron fuera de las instalaciones durante varios minutos. Personal de los cuerpos de auxilio se encargó de verificar y limpiar el área afectada antes del reingreso a las áreas que se determinaron seguras, como el área de Urgencias, que no sufrió daños.

Durante la contingencia, el IMSS instaló un módulo de orientación a las afueras del hospital para informar a familiares y pacientes sobre la evolución de la situación y el restablecimiento paulatino de los servicios. La coordinación entre las autoridades y el personal de la clínica permitió reanudar gradualmente las actividades, una vez contenidos los riesgos para la salud y la seguridad de los presentes.

Incendio en hospital del IMSS en Monterrey genera alerta y evacuación Crédito: x.com/@IMSSNL

Respecto a los hechos, la delegada del IMSS en Nuevo León, Dra. Miralda Aguilar Patraca, informó que a las 12:05 se presentó el incendio en las oficinas administrativas, que se localizó y controló en cinco minutos, con algunos ataques de pánico que fueron atendidos. Al momento los servicios ya se restablecieron.

Temas Relacionados

IMSSNuevo LeónMonterreyProtección Civilmexico-noticias

Más Noticias

Pensión Mujeres Bienestar 2025: todo lo que debes saber después de haber recibido tu tarjeta

La dispersión del plástico terminará hasta el próximo 10 de noviembre para las beneficiarias que se registraron en agosto

Pensión Mujeres Bienestar 2025: todo

Corte Garçon: un clásico reinventado que demuestra el empoderamiento femenino

Se trata de un estilo moderno y audaz que combina frescura con sofisticación, un símbolo que refleja individualismo y libertad

Corte Garçon: un clásico reinventado

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaban ingresar a México desde EEUU

La Secretaria de Seguridad Nacional destacó que el cargamento se transportaba oculto en paredes falsas de remolques

Kristi Noem actualiza cifra de

Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

En la misma operación fue detenido Horacio “N”, identificado como jefe de escoltas

Detienen a Saúl “N”, alias

Tras protestas en el Poder Judicial, reportan cierre solo en el 5% de sus oficinas

Entre sus demandas acusan la falta de insumos esenciales para trabajar y piden el cese a los despidos masivos en la dependencia

Tras protestas en el Poder
MÁS NOTICIAS

NARCO

Kristi Noem actualiza cifra de

Kristi Noem actualiza cifra de armamento que un mexicano y su hijo intentaban ingresar a México desde EEUU

Detienen a Saúl “N”, alias “SS”, líder criminal de una célula delictiva de Los Beltrán Leyva

Quién es Armando Nava “El Charro”, jefe de plaza del CJNG relacionado con “El Mencho”

Sicarios de Los Mayos atacan a marinos en Navolato, Sinaloa: detienen a 13 con armamento y un sombrero

Naasón Joaquín García recibe primer revés de EEUU: el líder de La Luz del Mundo no podrá ver evidencias de su caso

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Sergio Mayer Mori se alista para traicionar a uno de sus compañeros la tarde de hoy 31 de octubre

Morrisey cancela sus conciertos en Ciudad de México y Guadalajara

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 31 de octubre

Belinda se convierte en Greta de los ‘Gremlins’ para celebrar Halloween; así se vivió su icónica fiesta de disfraces en CDMX

Luz María Zetina reacciona a críticas por intentar ‘suplir’ a Yolanda Andrade en su programa cuando estaba en convalecencia

DEPORTES

Este era el salario de

Este era el salario de Aaron Ramsey en Pumas antes de rescindir su contrato

¿Cómo quedará el América vs León de acuerdo a la IA?

OMB revela si Terence Crawford tendrá rival mandatorio tras vencer a Canelo Álvarez

Monterrey vs Tigres, IA revela al ganador del Clásico Regio

La emoción del deporte se vive al máximo: Grandes Ligas, Liga MX y NBA en México este fin de semana