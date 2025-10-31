Incendio en hospital del IMSS en Monterrey genera alerta y evacuación Crédito: x.com/@IMSSNL

Un incendio al interior de la Clínica No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), situada en la colonia Obrera de Monterrey, provocó este viernes una evacuación preventiva y la movilización de personal de emergencias. El incidente ocurrió poco después del mediodía en el edificio ubicado en la avenida Constitución, en su cruce con Gregorio Torres.

El conato de incendio tuvo origen en un cortocircuito registrado en una computadora ubicada en un consultorio de la Jefatura de Servicios Preventivos, en el piso dos del inmueble. La situación activó de inmediato los protocolos internos de emergencia, que incluyeron la evacuación de pacientes, familiares, personal médico y administrativo presentes en el área.

La brigada interna del hospital intervino rápidamente para contener las llamas y evitar la propagación del fuego. Utilizaron extintores y el sistema de hidrantes hasta la llegada de los cuerpos de emergencia, entre ellos elementos de Protección Civil de Nuevo León, Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León, quienes continuaron con las acciones necesarias para sofocar el siniestro y eliminar riesgos en el edificio.

El humo generado por el fuego se expandió hasta el tercer piso del hospital, donde se encontraban pacientes en estado delicado que no pudieron ser movilizados. Estos pacientes fueron atendidos de manera prioritaria por el personal médico para mitigar cualquier riesgo derivado de la inhalación de humo. Algunos brigadistas presentaron síntomas de intoxicación y recibieron atención en el lugar, sin que se reportaran lesiones de consideración.

La mayoría de los evacuados, entre ellos pacientes y acompañantes, permanecieron fuera de las instalaciones durante varios minutos. Personal de los cuerpos de auxilio se encargó de verificar y limpiar el área afectada antes del reingreso a las áreas que se determinaron seguras, como el área de Urgencias, que no sufrió daños.

Durante la contingencia, el IMSS instaló un módulo de orientación a las afueras del hospital para informar a familiares y pacientes sobre la evolución de la situación y el restablecimiento paulatino de los servicios. La coordinación entre las autoridades y el personal de la clínica permitió reanudar gradualmente las actividades, una vez contenidos los riesgos para la salud y la seguridad de los presentes.

Respecto a los hechos, la delegada del IMSS en Nuevo León, Dra. Miralda Aguilar Patraca, informó que a las 12:05 se presentó el incendio en las oficinas administrativas, que se localizó y controló en cinco minutos, con algunos ataques de pánico que fueron atendidos. Al momento los servicios ya se restablecieron.