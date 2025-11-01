Se registran tres feminicidios en diez días pese a presunta disminución del delito en CDMX

Velada contra la Violencia Feminicida realizada en el Zócalo capitalino. (GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, dieron a conocer el hallazgo de una mujer asesinada en su domicilio de la colonia Mártires de Tacubaya, en la alcaldía Álvaro Obregón. Cabe recalcar que este es el tercer feminicidio registrado en la capital en los últimos diez días.

Este caso tuvo lugar el pasado viernes 31 de octubre, en la colonia Mártires de Tacubaya en la alcaldía anteriormente mencionada. De acuerdo con la información oficial, los elementos de seguridad llegaron al lugar luego de que recibieran una llamada de auxilio de una vecina que escuchó gritos en el cruce de las calles Chilenos y Mexicanos.

Al ingresar al inmueble, policías y bomberos encontraron el cuerpo sin vida de la víctima, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello y las manos.

En el lugar, los agentes aseguraron un cuchillo de treinta centímetros y un machete de cuarenta. El presunto responsable, un hombre de cuarenta y dos años, fue detenido en el sitio después de intentar lesionarse con un cuchillo al percatarse de la presencia policial.

“Al arribar, personal de la SSC y del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras para ingresar al domicilio, donde observaron a un hombre que sostenía un cuchillo y presentaba una actitud agresiva al notar la presencia policial, y después se provocó una lesión en el cuello”, se lee en el comunicado oficial.

Este feminicidio se produjo apenas cuatro días después del asesinato de Amanda Castro Rossab, una joven de veintidós años, quien fue atacada en plena vía pública en la alcaldía Cuauhtémoc.

El 27 de octubre, la joven fue agredida por un hombre vestido con una túnica negra en la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos, en la colonia Vista Alegre. Previamente, la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX había reportado su desaparición el 23 de octubre.

El pasado 23 de octubre la joven fue reportada como desaparecida y se emitió su ficha de búsqueda (redes sociales)

El recuento de feminicidios recientes incluye también el caso ocurrido el 20 de octubre en la colonia Tlalpan Centro, donde otra mujer fue asesinada a tiros frente al número 146 de la calle Diligencias, casi en la esquina con 5 de Mayo. Testigos relataron que se escucharon al menos diez detonaciones de arma de fuego durante el ataque.

En menos de dos semanas, tres mujeres han sido asesinadas en diferentes zonas de la Ciudad de México: Tlalpan, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. Dichos crímenes se han perpetrado tanto en espacios públicos como en domicilios particulares, utilizando armas blancas y de fuego.

Esta serie de hechos contrasta con la reciente presentación del informe mensual de seguridad de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien el 16 de octubre afirmó que los feminicidios en la capital habían disminuido un 35% y sostuvo que la Ciudad de México “se consolida como una de las urbes más seguras para las mujeres”, según aseguró la mandataria en conferencia de prensa.

La sucesión de estos feminicidios pone en relieve la persistencia de la violencia de género en la capital mexicana, pese a los datos oficiales que apuntan a una reducción en los índices de este delito.