Identifican a presunto feminicida de Amanda Castro Rossab, mujer asesinada en la alcaldía Cuauhtémoc

Feminicidios en México. Imagen: Infobae México / Jovani Pérez

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha logrado identificar a Luis “N” como el presunto responsable del asesinato de Amanda Castro Rossab, una joven de 22 años que fue degollada en las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

La investigación reveló que el agresor, quien mantenía una relación previa con la víctima, fue captado en grabaciones de video la noche del crimen, vistiendo una túnica negra. La evidencia recabada indica que el ataque, ocurrido el 24 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc, se extendió durante aproximadamente 18 minutos sin que ninguna autoridad policial interviniera a tiempo, a pesar de la presencia de cámaras de vigilancia y puntos violetas en la zona, según informó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

El análisis de los hechos determinó que Amanda Castro Rossab, fue degollada en la vía pública, además. se pudo conocer que la noche anterior al crimen, la joven había estado en compañía de Luis “N”, poco antes de que su familia reportara su desaparición.

Testimonios y registros de video permitieron reconstruir el desplazamiento del sospechoso tras el ataque, quien se dirigió hacia la estación Metro Chabacano, donde finalmente se perdió su rastro.

La relación entre la víctima y el presunto agresor, así como el comportamiento de este último, resultaron determinantes en el avance de la investigación, pues de acuerdo con la Fiscalía , Luis “N” presentaba influencias de creencias asociadas a rituales “incel” y prácticas de satanismo, lo que reforzó las sospechas iniciales sobre su implicación.

Finalmente, se dio a conocer que el móvil del feminicidio estaría vinculado a una obsesión del agresor por rituales extremistas y por la propia víctima, a quien habría incorporado en sus prácticas.

Así fue el feminicidio de Amanda Castro Rossab

El pasado 23 de octubre la joven fue reportada como desaparecida y se emitió su ficha de búsqueda (redes sociales)

La desaparición de Amanda Castro Rossab fue reportada ante la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX días antes de que se confirmara su muerte, según información difundida en redes sociales a través de un boletín que posteriormente fue eliminado de todas las plataformas, sin que se aclarara públicamente que la joven había sido hallada sin vida.

El 24 de octubre Amanda Castro Rossab salió a pasear a su perro en la colonia Vista Alegre. De acuerdo con reportes periodísticos, cámaras de seguridad captaron a la joven caminando por la zona antes de detenerse en la esquina de José Sotero Castañeda y Juan A. Mateos.

Las imágenes, filtradas por el comunicador Antonio Nieto, muestran cómo, tras sentarse unos instantes, fue abordada por un hombre vestido con una túnica negra. La secuencia registrada revela que Amanda Castro Rossab se levantó y avanzó unos pasos hacia el individuo, tras lo cual ambos caminaron juntos hacia una jardinera, momento en que las cámaras dejaron de registrar lo ocurrido.

Según la información proporcionada, la joven permaneció 18 minutos junto a su agresor, periodo durante el cual fue atacada físicamente y finalmente asesinada con un arma blanca.

Hasta el momento la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ni la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se han pronunciado por el caso de Amanda Castro Rossab, ni autoridades han explicado por qué eliminaron el boletín oficial sin explicar que ya se había localizado a la víctima.