Permanecen tres personas hospitalizadas tras explosión de pipa en Iztapalapa

El lamentable accidente bajo del Puente de la Concordia dejó 32 personas muertas

Fiscalía CDMX culpa al conductor por falta de pericia y exceso de velocidad en el accidente de la explosión de pipa en Iztapalapa.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México actualizó la información sobre las víctimas que dejó el accidente del pasado 10 de septiembre de 2025, ocurrido en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, donde una pipa de gas LP explotó.

Se dio a conocer que esta semana fueron dadas de alta dos personas que aún permanecían hospitalizadas, García Corona Ubaldo, de 45 años, y Damián Molina Rodolfo, de 29 años.

Sin embargo, permanecen hospitalizadas tres personas hasta el día de hoy, una de ellas, es la niña que fue salvada por su abuelita, Jazlyn Azuleth, quien continúa con tratamiento especializado en el Hospital Shriners, en Galveston, Texas, donde ha presentado una recuperación importante.

Cabe destacar que al corte de este 31 de octubre de 2025 se han dado de alta 49 personas y lamentablemente, 32 personas fallecieron debido a que presentaron distintos grados de quemaduras debido a la explosión, la cual alcanzó varios metros a la redonda, según información oficial.

La explosión de una pipa
La explosión de una pipa tuvo lugar en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre de 2025.(FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM)

Fiscalía de CDMX culpa a chofer por “falta de pericia” la cual causó el accidente en el Puente de la Concordia

El pasado 10 de octubre, la titular de la Fiscalía de CDMX, Bertha Alcalde Luján, ofreció una conferencia de prensa junto a otros funcionarios, donde comentaron que derivado de las investigación determinaron que la falta de pericia del chofer y el exceso de velocidad, serían las causas principales que generaron el accidente que conmocionó hace un mes a los capitalinos, ya que el camión de la pipa superó la velocidad de 40 kilómetros por hora.

Entre los datos proporcionados se descartó la presencia de algún bache u objetos que alteraran al camión, otro punto analizado por la Fiscalía fueron las condiciones de la pipa, pero al parecer, el vehículo estaba en buenas condiciones y esto hubiese permitido la buena maniobra del conductor.

“El conductor perdió el control del vehículo, y determinó que ingresó a 44 kilómetros por hora, lo que superó el límite en la zona. Luego el vehículo giró a la derecha, y chocó provocando una fuga de gas y después se arrastró el semirremolque. Al encontrar en contacto, provocó una explosión”, precisaron las autoridades.

Destacaron puntos clave respecto al historial del chófer, de quien se dijo que la empresa no realizó ningún examen médico como se encuentra establecido por ley, tampoco descansó por lo menos 30 minutos, ya que estuvo manejando poco más de 6 horas, lo cual va en contra de las normas vigentes.

