Ofrenda viral recuerda a víctimas del Puente de la Concordia en Día de Muertos

El video viral transforma el dolor en memoria, recordando a las víctimas del accidente en Iztapalapa.

En el marco del Día de Muertos, una de las conmemoraciones más significativas de la cultura mexicana, un emotivo homenaje se volvió viral en redes sociales. A través de un video publicado en TikTok por el usuario @soyjosepardo_, se rindió tributo a las personas que perdieron la vida en la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre y que cobró la vida de 29 personas.

El material, titulado “El amor de la abuela”, muestra una ofrenda simbólica dedicada a las víctimas, especialmente a doña Alicia Matías Teodoro, quien falleció al proteger a su nieta, Jazlín Azuleth, de las llamas. La producción, escrita y protagonizada por José Pardo junto a Noemí Elizabeth Cervantes, busca mantener viva la memoria de quienes murieron en aquel lamentable suceso.

Alicia arriesgó su propia vida para proteger a su nieta. (Redes sociales)

El corto inicia con una escena en un parque: una mujer y un joven conversan en silencio, reflejando la tristeza de la pérdida. La anciana, con la mirada al vacío, pregunta: “Ya casi dos meses, ¿se acordarán de nosotros?”. El joven le responde con firmeza: “¡Claro! Un mexicano nunca se olvida de otro mexicano”. Con lágrimas en los ojos, ambos evocan la tragedia, hasta que la mujer expresa con voz entrecortada: “Pero, ¿sabes? Estoy en paz, porque sé que pude salvar a mi niña”.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que provocó que varios vehículos quedarán calcinados, con saldo de 18 personas con severas quemaduras. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

La publicación se acompaña del mensaje: “Hoy honramos a los que ya no están y a todos los que partieron. En memoria de todas las víctimas de este suceso, porque un mexicano nunca olvida a otro mexicano. Con todo el amor y respeto hicimos este corto en víspera del Día de Muertos”. El video finaliza con un audio similar al de los noticieros, narrando el sacrificio de la abuela: “El amor de una abuela es eterno... al proteger del fuego a su nieta con su propio cuerpo”.

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

La pieza audiovisual ya supera los 3 millones de reproducciones y miles de comentarios en los que los usuarios aplauden la iniciativa por mantener vivo el recuerdo de las víctimas. Muchos destacaron la sensibilidad del homenaje y el valor de convertir el dolor en un mensaje de unión y memoria.

Un emotivo video en TikTok rinde homenaje a las 29 personas que fallecieron en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Crédito: TikTok / @soyjosepardo_

Este gesto, en vísperas del Día de Muertos, refuerza la esencia de la festividad mexicana: rendir honor a quienes se adelantaron en el camino, celebrando su vida con amor, respeto y tradición. La ofrenda digital de José Pardo se ha convertido en símbolo de solidaridad y empatía, recordando que en México, la muerte no es olvido, sino recuerdo eterno.