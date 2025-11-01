México

Ofrenda viral recuerda a víctimas del Puente de la Concordia en Día de Muertos

Un emotivo video en TikTok rindió homenaje a las 29 personas que fallecieron en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

Guardar
El video viral transforma el
El video viral transforma el dolor en memoria, recordando a las víctimas del accidente en Iztapalapa.

En el marco del Día de Muertos, una de las conmemoraciones más significativas de la cultura mexicana, un emotivo homenaje se volvió viral en redes sociales. A través de un video publicado en TikTok por el usuario @soyjosepardo_, se rindió tributo a las personas que perdieron la vida en la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, tragedia ocurrida el pasado 10 de septiembre y que cobró la vida de 29 personas.

El material, titulado “El amor de la abuela”, muestra una ofrenda simbólica dedicada a las víctimas, especialmente a doña Alicia Matías Teodoro, quien falleció al proteger a su nieta, Jazlín Azuleth, de las llamas. La producción, escrita y protagonizada por José Pardo junto a Noemí Elizabeth Cervantes, busca mantener viva la memoria de quienes murieron en aquel lamentable suceso.

Alicia arriesgó su propia vida
Alicia arriesgó su propia vida para proteger a su nieta. (Redes sociales)

El corto inicia con una escena en un parque: una mujer y un joven conversan en silencio, reflejando la tristeza de la pérdida. La anciana, con la mirada al vacío, pregunta: “Ya casi dos meses, ¿se acordarán de nosotros?”. El joven le responde con firmeza: “¡Claro! Un mexicano nunca se olvida de otro mexicano”. Con lágrimas en los ojos, ambos evocan la tragedia, hasta que la mujer expresa con voz entrecortada: “Pero, ¿sabes? Estoy en paz, porque sé que pude salvar a mi niña”.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Derivado
CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que provocó que varios vehículos quedarán calcinados, con saldo de 18 personas con severas quemaduras. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

La publicación se acompaña del mensaje: “Hoy honramos a los que ya no están y a todos los que partieron. En memoria de todas las víctimas de este suceso, porque un mexicano nunca olvida a otro mexicano. Con todo el amor y respeto hicimos este corto en víspera del Día de Muertos”. El video finaliza con un audio similar al de los noticieros, narrando el sacrificio de la abuela: “El amor de una abuela es eterno... al proteger del fuego a su nieta con su propio cuerpo”.

Derivado de la volcadura de
Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

La pieza audiovisual ya supera los 3 millones de reproducciones y miles de comentarios en los que los usuarios aplauden la iniciativa por mantener vivo el recuerdo de las víctimas. Muchos destacaron la sensibilidad del homenaje y el valor de convertir el dolor en un mensaje de unión y memoria.

Un emotivo video en TikTok rinde homenaje a las 29 personas que fallecieron en la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Crédito: TikTok / @soyjosepardo_

Este gesto, en vísperas del Día de Muertos, refuerza la esencia de la festividad mexicana: rendir honor a quienes se adelantaron en el camino, celebrando su vida con amor, respeto y tradición. La ofrenda digital de José Pardo se ha convertido en símbolo de solidaridad y empatía, recordando que en México, la muerte no es olvido, sino recuerdo eterno.

Temas Relacionados

Puente de la ConcordiaOfrendaDía de MuertosIztapalapaCDMXpipa de gasviralmexico-virales

Más Noticias

Día de Muertos 2025: mujeres exigen acabar con impunidad al recordar a víctimas de feminicidio

Entre la Marcha de las Catrinas Virtual y un Memorial para nombrar a quiénes ya no están, la exigencia por verdad y justicia continúa

Día de Muertos 2025: mujeres

Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes recibirán más de 3 mil pesos en el siguiente pago?

Se espera que el siguiente depósito del programa llegue en el mes de diciembre

Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

En las últimas horas se volvieron tendencia diversos videos que hacen alusión a la soltería en las mujeres

De qué va el trend

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

El obispo Efraín Cruz pidió a feligreses y a la comunidad de Tultepec a que “se mantenga en oración” para que el sacerdote reaparezca con vida

Diócesis de Cuautitlán apoyará a

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas

Comparativa de rendimiento, estilo y contexto previo al duelo decisivo en Hidalgo, según modelo predictivo automatizado

¿Quién tiene más chances de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diócesis de Cuautitlán apoyará a

Diócesis de Cuautitlán apoyará a las autoridades en búsqueda del padre Ernesto Hernández Vilchis en Edomex

Este sería el pago que “El Comandante” recibió para asesinar a los músicos colombianos B King y Regio Clown

Entre lujos, armas largas y narcocorridos: así mostraba “El Charro” su poder dentro del CJNG en Aguascalientes

Doble golpe en Sinaloa: fuerzas federales decomisan fentanilo, armas largas y municiones en menos de 48 horas

Caso Kimberly Moya: los símbolos y orígenes de la secta Trinitario Mariano señalada en su desaparición en Edomex

ENTRETENIMIENTO

De qué va el trend

De qué va el trend ‘Ya no está de moda tener novio’ al que se sumaron varias famosas

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 1 de noviembre?

Ella es Alicia, la fan número 1 de Juan Gabriel que se viralizó tras el estreno del documental del Divo de Juárez

“Todavía la alcancé a ver”: Teo llora tras poner la foto de su madre en la ofrenda del Día de Muertos en La Granja VIP

Tacos de asada y maquillaje de calavera: así celebró Rauw Alejandro el Día de Muertos en Nuevo León | Fotos

DEPORTES

¿Quién tiene más chances de

¿Quién tiene más chances de ganar? IA analiza el Pachuca vs Chivas

Blue Demon Jr. será dado de alta tras sufrir accidente automovilístico en CDMX

WWE y AAA unen fuerzas en histórico evento del Día de Muertos en Nuevo León

Raúl Jiménez castiga a su exequipo con asistencia en la goleada del Fulham

Pumas vs Tijuana, IA revela al ganador del encuentro de la jornada 16