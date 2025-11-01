Muere Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex, Alejandro Moreno destaca su trayectoria en el PRI

Francisco Rojas Gutiérrez fue director de Pemex y de la CFE. | X- Alejandro Moreno

Francisco Rojas Gutiérrez, exlegislador y exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), falleció la noche de este viernes 31 de octubre, a los 81 años de edad, confirmó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin especificar la causa de muerte.

Uno de los primeros políticos en lamentar el fallecimiento fue Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, quien describió a Rojas Gutiérrez como “un hombre de Estado y un priista con una larga trayectoria”.

En su cuenta de X, el líder priista destacó la trayectoria política del exfuncionario, señalando que fue director de Pemex de 1987 a 1994, y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que fue militante del PRI, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario priista en la LXI Legislatura.

En la misma publicación, Moreno Cárdenas envió sus condolencias a los seres queridos de Rojas Gutiérrez y deseó que “descanse en paz”.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez, un hombre de Estado y un priista con una larga trayectoria en el servicio público.

“Fue director de PEMEX y de la CFE, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LXI Legislatura. Envío un abrazo solidario a su familia, amigos y a quienes compartieron con él camino y convicciones. Descanse en paz”, escribió en su cuenta de X.

¿Quién fue Francisco Rojas Gutiérrez?

De acuerdo con su perfil curricular publicado en el Sistema de Información Legislativa (SIL), Francisco Rojas fue licenciado en contaduría, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).