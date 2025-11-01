Las principales causas de muerte en mexicanos

Una mujer se sostiene el abdomen con expresión de malestar mientras está sentada en un sofá, reflejando síntomas de dolor estomacal. El incremento de problemas digestivos ha llevado a más personas a buscar atención médica y asesoría en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que entre enero y marzo del 2025 se contabilizaron 211 mil 894 defunciones registradas en México, mil 445 menos respecto al mismo periodo de 2024.

De acuerdo con el reporte Estadísticas de Defunciones Registradas, del total de defunciones registradas, de forma preliminar, 44.3% correspondió a mujeres y 55.6%, a hombres; sin embargo, en 114 casos no se especificó el sexo.

¿Cuáles fueron las principales causas de muerte?

El INEGI indicó que entre las cinco principales causas de muerte a nivel nacional están:

Las enfermedades del corazón.

La diabetes mellitus.

Tumores malignos.

Influenza en conjunción con la neumonía.

Enfermedades del hígado.

Información en desarrollo...