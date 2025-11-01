Día de Muertos 2025: descubre los epitafios de las leyendas del Cine de Oro Mexicano

Fotos: SIC México // Mediateca/INAH

En este Día de Muertos 2025, además de recordar a nuestros seres queridos, es momento de rendir homenaje a las figuras que marcaron la historia del cine mexicano. Por lo que te revelamos lo que dicen los epitafios de algunos de los representantes más importantes de dicha época

¿Qué es un epitafio?

Un epitafio es una inscripción que se coloca en la tumba de una persona, generalmente para recordar su vida, sus logros o expresar sentimientos hacia ella.

Más que palabras, los epitafios son un puente entre quienes permanecen y quienes se han ido, y en el caso de las leyendas del cine de oro, reflejan la admiración y el cariño que millones de personas aún sienten por ellos.

Los epitafios de las leyendas del cine de oro

En el Panteón Jardín de Ciudad de México descansan algunos de los íconos más queridos del cine mexicano. Sus epitafios son un testimonio de su legado y del amor que despertaron en vida.

Pedro Infante: Su epitafio refleja la tristeza y el cariño profundo que su partida dejó en el público y sus familiares: “Falleció el 15 de abril de 1957. Perdimos a un ser que tanto amamos acá en la tierra, hacer señor que por nuestras oraciones y ruegos consigamos cuanto antes un puesto para él en el cielo, desde donde vele por sus familiares”.

(YT/Canal once)

Jorge Negrete, escrito por el poeta Carlos Pellicer, es un homenaje poético y cargado de simbolismo: “Representó uno de los aspectos más entrañables del ser mexicano. Fue el corazón derramado, el vaso de las canciones, herido en plena guitarra a la luz de nuestros campos galopantes, toda una noche de amorosa tristeza. Divulgó universalmente la canción mexicana, apasionado por México a millones de seres. El cachorro valiente y generoso del cinematógrafo, fue el camarada generoso y valiente, defensor de los derechos de su gremio. Este monumento glorifica su muerte y es como una flecha lanzada al sol…”

(YT/Canal once)

Joaquín Pardavé: Su epitafio, sencillo y lleno de cariño, refleja el amor de su esposa: “Dejaste la gloria de la tierra y entraste en la del cielo, con cariño de tu esposa Cholita”.

(YT/Canal once)

Tin Tan: La leyenda del humor y la música también dejó palabras de afecto en su epitafio: “Con gratitud y amor, un buen hijo, magnífico esposo, bondadoso padre, cariñoso abuelo, siempre te recordaremos.”

(YT/Canal once)

Estos epitafios no solo recuerdan a los artistas, sino que también nos permiten revivir su legado y acercarnos un poco más a la magia del cine de oro mexicano, en un día donde la memoria y la nostalgia se mezclan con la celebración y el cariño de millones de admiradores.