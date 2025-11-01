Desmantelan narcocampamento y aseguran explosivos presuntamente pertenecientes al CJNG en Michoacán

Elementos de seguridad también aseguraros vehículos en Tepetate, municipio de Salvador Escalante (@/HRS4NTOS)

Elementos de seguridad de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano desplegaron un operativo en el municipio de Salvador Escalante, en el estado de Michoacán, en el que fueron asegurados artefactos explosivos modificados para ser lanzados por drones y vehículos.

Los hechos ocurrieron luego de que se recibieran reportes sobre la presencia de sujetos armados en la zona, quienes huyeron luego de ver la presencia de elementos de la Comisaría Regional de Pátzcuaro, militares y Guardia Nacional.

Posteriormente se desplegó un operativo en el que participaron elementos del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues se detectaron 11 explosivos con forma de tubo metálico de 60 centímetros, con alerones estabilizadores, mismos que fueron desactivados con éxito.

Además, aseguraron pólvora negra y pólvora aluminizada, así como tubos metálicos, clavos de concreto y balines, elementos que son utilizados para la construcción de explosivos caseros.

Por otra parte, se dio a conocer que los sujetos armados podrían pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mismos que tras huir abandonaron dos vehículos y una motocicleta.

Luego e que los sujetos huyeran se pudieron asegurar los vehículos encontrados en la zona (@/HRS4NTOS)

En otros hechos, el pasado 29 de octubre fueron vinculados a proceso tres presuntos integrantes del CJNG por su presunta responsabilidad en los delitos de acopio y portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los detenidos fueron identificados como Rafael “B”, Jorge “C” y Samuel “R”, quienes fueron atrapados en la comunidad de Santa Cruz, Zinapécuaro, Michoacán, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A los tres sujetos se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva y se fijaron cuatro meses para terminar las investigaciones complementarias.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán comunicó en sus redes sociales que la detención se produjo gracias a una acción conjunta con el Ejército Mexicano. Según la dependencia, los agentes interceptaron a los sospechosos en posesión de un arma calibre 50, dos fusiles, cinco granadas de fragmentación, 122 cartuchos, doce cargadores y equipo táctico.

Las personas capturadas (SSP Michoacán)

El operativo se desplegó en un tramo que une las comunidades de Santa Cruz y San Miguel Taimeo, tras recibir reportes de enfrentamientos entre grupos criminales. El arresto, realizado el 14 de octubre, fue resultado de un dispositivo militar que respondió a la violencia registrada en la zona.

Finalmente, la a Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene la investigación sobre la posible relación de los detenidos con un ataque previo en la región.