Trabajadores de seguridad UNAM bloquean avenida Insurgentes tras detención de compañeros por aficionado de Cruz Azul

Manifestación en Rectoría y avenida Insurgentes Sur por miembros de Vigilancia UNAM (@MonitoresMultim/X)

La exigencia de justicia y transparencia marcó la jornada de este viernes en Ciudad Universitaria, donde trabajadores de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protagonizaron una protesta frente a la Torre de Rectoría.

Portando carteles con consignas como “No somos asesinos” y “Vigilancia protege, no lástima”, los manifestantes reclamaron la destitución de varios mandos de seguridad universitaria, a quienes responsabilizan por supuestas omisiones en el caso del homicidio de Rodrigo Mondragón, aficionado del Club Deportivo Cruz Azul.

La movilización, que comenzó en el corazón administrativo de la universidad, se intensificó cuando los trabajadores extendieron su protesta con un bloqueo a los carriles centrales de Insurgentes, una de las principales arterias de la capital.

La demanda central de los inconformes es la remoción de los responsables directos de la seguridad universitaria, señalados por los manifestantes como responsables de no haber actuado adecuadamente en el caso que derivó en la muerte de Mondragón.

En contra de detención de compañeros

Trabajadores de Vigilancia UNAM pide la destitución de mandos y señalan que no son asesinos (Foto: SSP CDMX)

El contexto de la protesta está marcado por la reciente detención de cuatro empleados de vigilancia de la UNAM, quienes, según las autoridades, estarían implicados en el fallecimiento de Mondragón.

Los trabajadores que participaron en la manifestación sostienen la inocencia de sus compañeros detenidos, a pesar de que, de acuerdo con las autoridades, existen videos que documentan su presunta participación en los hechos. La responsabilidad penal de los implicados será determinada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La protesta se produce después de que la Fiscalía capitalina trasladó a los cuatro empleados de seguridad al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, tras considerarlos implicados en la muerte de Mondragón, ocurrida el sábado anterior al finalizar el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el estadio de Ciudad Universitaria.

Según la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.