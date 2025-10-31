México

Trabajadores de seguridad UNAM bloquean avenida Insurgentes tras detención de compañeros por aficionado de Cruz Azul

La protesta frente a la Torre de Rectoría pone en el centro la actuación de los cuerpos de vigilancia

Guardar
Manifestación en Rectoría y avenida
Manifestación en Rectoría y avenida Insurgentes Sur por miembros de Vigilancia UNAM (@MonitoresMultim/X)

La exigencia de justicia y transparencia marcó la jornada de este viernes en Ciudad Universitaria, donde trabajadores de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protagonizaron una protesta frente a la Torre de Rectoría.

Portando carteles con consignas como “No somos asesinos” y “Vigilancia protege, no lástima”, los manifestantes reclamaron la destitución de varios mandos de seguridad universitaria, a quienes responsabilizan por supuestas omisiones en el caso del homicidio de Rodrigo Mondragón, aficionado del Club Deportivo Cruz Azul.

La movilización, que comenzó en el corazón administrativo de la universidad, se intensificó cuando los trabajadores extendieron su protesta con un bloqueo a los carriles centrales de Insurgentes, una de las principales arterias de la capital.

La demanda central de los inconformes es la remoción de los responsables directos de la seguridad universitaria, señalados por los manifestantes como responsables de no haber actuado adecuadamente en el caso que derivó en la muerte de Mondragón.

En contra de detención de compañeros

Trabajadores de Vigilancia UNAM pide
Trabajadores de Vigilancia UNAM pide la destitución de mandos y señalan que no son asesinos (Foto: SSP CDMX)

El contexto de la protesta está marcado por la reciente detención de cuatro empleados de vigilancia de la UNAM, quienes, según las autoridades, estarían implicados en el fallecimiento de Mondragón.

Los trabajadores que participaron en la manifestación sostienen la inocencia de sus compañeros detenidos, a pesar de que, de acuerdo con las autoridades, existen videos que documentan su presunta participación en los hechos. La responsabilidad penal de los implicados será determinada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La protesta se produce después de que la Fiscalía capitalina trasladó a los cuatro empleados de seguridad al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, tras considerarlos implicados en la muerte de Mondragón, ocurrida el sábado anterior al finalizar el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el estadio de Ciudad Universitaria.

Según la necropsia realizada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Temas Relacionados

ManifestaciónInsurgentes SurVigilancia UNAMUNAMCruz AzulCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Qué autos no circulan este sábado 1 de noviembre en CDMX y Edomex

Cuales son los autos que no circulan este sábado

Qué autos no circulan este

Carmen Treviño comparte fotos inéditas de Emiliano Aguilar por su cumpleaños 33; Pepe Aguilar brilla por su ausencia

La cantante dedicó un emotivo mensaje a su hijo

Carmen Treviño comparte fotos inéditas

Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de octubre: línea 3 del metrobús afectada por manifestantes

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

De fugar reos a ser cómplice de La Barredora y el CJNG: así operaba “El Carnal” en la Policía Estatal de Tabasco

Documentos filtrados por “Guacamaya Leaks” revelan que Leonardo Arturo Leyva ya era conocido en el mundo criminal antes de ser cercano a Hernán Bermúdez Requena

De fugar reos a ser

“Estoy tranquilo y satisfecho”: Fernández Noroña termina viaje a Medio Oriente y se defiende ante críticas

El legislador de Morena defendió su estancia de nueve días en Palestina y Jordania, en la que expresó su respaldo al pueblo palestino

“Estoy tranquilo y satisfecho”: Fernández
MÁS NOTICIAS

NARCO

De fugar reos a ser

De fugar reos a ser cómplice de La Barredora y el CJNG: así operaba “El Carnal” en la Policía Estatal de Tabasco

Rescatan con vida a mujer secuestrada en Tlaltizapán, Morelos; operativo dio con cinco sospechosos del crimen

Tres detenidos por ataque contra edil de Cuitzeo: serían parte de “Los Chiquitos” y del CJNG en Michoacán

Un adeudo y la venta de drogas: la hipótesis del asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown

Emprende Coin, el grupo prestamista presuntamente vinculado con los asesinatos de B-King y DJ Regio Clown

ENTRETENIMIENTO

Carmen Treviño comparte fotos inéditas

Carmen Treviño comparte fotos inéditas de Emiliano Aguilar por su cumpleaños 33; Pepe Aguilar brilla por su ausencia

Productora de La Casa de los Famosos reacciona a comparaciones con La Granja VIP: “Por algo tuvimos millones de audiencia”

Lo que no sabías del vestuario de Ángela Aguilar en su icónica versión de ‘La Llorona’

¿Qué le pidió? Galilea Montijo hace una petición muy especial a Shakira tras su encuentro en Televisa | Video

“Joan Sebastian no te amó, yo sí”: Hombre se le declara a Maribel Guardia en una trajinera de Xochimilco

DEPORTES

Esto cuesta el lujoso auto

Esto cuesta el lujoso auto del hijo de Cristiano Ronaldo en pesos mexicanos

Reportan que Aaron Ramsey abandonó Pumas tras la desaparición de su perra Halo

Chucky Lozano figura entre los cinco jugadores mejor pagados de la MLS

Blue Demon Jr: así se encuentra el legendario luchador hoy 31 de octubre tras su accidente automovilístico

Keylor Navas reconoce la importancia de Lionel Messi en el futbol y revela si le recomendaría jugar en la Liga MX