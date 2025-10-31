Simón Levy Dabbah: los mejores memes que dejó la polémica sobre su paradero

La versión de Simón Levy Dabbah luego de ser descubierto en Portugal generó burlas en redes sociales. (x/Simpsonito | Cuartoscuro)

La controversia por el paradero de Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Turismo, generó una ola de memes en redes sociales. La confusión surgió por las versiones encontradas sobre si el empresario estaba en libertad en Estados Unidos o bajo custodia en Portugal.

El 28 de octubre de 2025, Simón Levy fue detenido al llegar a Portugal, según confirmaron la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la presidenta Claudia Sheinbaum. La detención se realizó en cumplimiento de una orden internacional solicitada a través de Interpol, derivada de dos procesos judiciales en México: uno por delitos ambientales y otro por presuntas amenazas y daño en propiedad ajena.

Un día después, Sheinbaum informó que Levy había sido liberado por tener nacionalidad europea, aunque debía permanecer en Lisboa bajo medidas cautelares, sin autorización para salir del país mientras se resolvía su posible extradición.

La situación se volvió aún más polémica cuando Simón Levy apareció en entrevistas y transmisiones en vivo, asegurando que estaba en Washington, en libertad y con su pasaporte en mano.

Varias coincidencias con fotografías en la red se pueden ver durante su entrevista. (Captura de pantalla)

Rechazó cualquier restricción judicial en su contra y cuestionó la información oficial. Sin embargo, tras una entrevista que sostuvo este jueves con la periodista Azucena Uresti, internautas pronto se dieron cuenta de que el fondo que tenía en su videollamada era el mismo que el Hotel Myriad, ubicando en la capital portuguesa.

Dentro de su defensa, Simón Levy intentó acreditar su versión mostrando su pasaporte: “Si estuviera retenido, no tendría mi pasaporte”, argumentó, pero evitó acceder a peticiones de la periodista como mostrar la calle, la hora, el periódico, el paisaje para ver si la luz del día coincidía con la hora de Washington, etc., a lo que él se negó, argumentando que era por su seguridad.

Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que el proceso judicial no responde a motivaciones políticas contra Simón Levy. La mandataria explicó que el Tribunal de Apelación de Lisboa dictó que Levy debía permanecer en la ciudad hasta que se resolviera la solicitud de extradición por parte de las autoridades mexicanas.

Por su parte, la defensa de Levy Dabbah alegó que los casos en su contra carecen de fundamento y son producto de carpetas reabiertas o pruebas manipuladas, sin embargo, su credibilidad ha sido puesta en duda luego de que quedara exhibido.

Cabe recordar que, desde que se supo que en realidad estaba en Portugal, ya no volvió a hacer transmisiones en vivo ni ha hecho nuevas publicaciones en sus redes sociales.

Los mejores memes

En este contexto, los usuarios de redes sociales llenaron el debate público de memes y parodias, retomando escenas de cultura popular y referencias a la confusión sobre dónde se encontraba realmente Simón Levy. Estos son los mejores:

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

(Redes sociales)

¿Qué hizo Simón Levy? Las acusaciones

Hasta ahora, Simón Levy enfrenta dos órdenes de aprehensión vigentes en México. La primera está relacionada con delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra, derivados de presuntas irregularidades en la construcción de un inmueble, como la edificación de pisos adicionales sin autorización.

La segunda orden responde a acusaciones de amenazas y daño en propiedad ajena de manera dolosa, luego de denuncias presentadas por particulares.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal capitalina Bertha Alcalde detalló que, aunque estos delitos no ameritan prisión preventiva automática, el juez emitió las órdenes de aprehensión porque Simón Levy fue citado en seis ocasiones a audiencias judiciales y no se presentó, situación que llevó a que los amparos previos quedaran sin efecto.