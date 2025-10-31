México

Rumbo a elección de 2027 Luisa María Alcalde pide a PVEM y PT mantener alianzas

La dirigente adelantó que Morena usará encuestas para elegir a sus candidatos

Luisa María Alcalde aseguró que le gustaría mantener alianza con PT y PVEM Crédito LuisaAlcalde

Este 31 de octubre de 2025, desde Baja California Sur, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, adelantó lo que podría ser una estrategia política decisiva en las próximas elecciones de 2027 y 2030.

Durante el encuentro con medios de comunicación, la morenista reafirmó su agrado por mantener la alianza “Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)”, pero aclaró que el momento de hablar sobre la definición de este tipo de acuerdos para el 2027 aún no llega.

“En el tema de las alianzas, a nosotros nos gustaría mantener las alianzas con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, lo hemos dicho públicamente”, adelantó.

Luisa Alcalde destacó uno de los beneficios de ir en conjunto con los partidos mencionados: “hemos sido aliados y gracias a esa alianza que se confirma en el Congreso todos los días, en la aprobación de las leyes, es que hemos podido reformar la Constitución”.

La dirigente de Morena subrayó que la coalición con el PT y el PVEM les ha otorgado el número suficiente de diputados y senadores para aprobar las reformas incluidas en el proyecto de nación impulsado junto a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó además que estas coaliciones no han sido de carácter pragmático, acusando al PRI y PAN de limitarse a repartir cargos e instituciones en las entidades donde han obtenido victorias electorales.

Destacó que la alianza sostenida desde 2018 es diferente a la que han intentado tener en la oposición: “El proyecto de país es el que nos une y es el que ha dado la posibilidad de las reformas, en ese sentido creemos que es importante mantener la alianza y ya lo habremos de tocar en su momento”.

Luisa María Alcalde adelantó que
Luisa María Alcalde adelantó que en próximas elecciones le gustaría mantener alianza con PT y PVEM. (Foto: Morena)

Tras sus opiniones acerca de las alianzas, Luisa Alcalde adelantó: “nos gustaría que en el 2027 en Baja California Sur y en todo el país podamos ir juntos”.

Además de este tema, la dirigente del partido guinda resaltó los avances durante la segunda gira nacional, la cual llegó a su fin tras su visita en Baja California Sur.

“Ha sido una gira importantísima, estamos en Morena en tiempos fundamentales para la consolidación de nuestro movimiento... Nosotros aquí lo que ofrecemos es esperanza, es organización para seguir luchando y por eso creemos que la gente está tan contenta de formar parte de Morena”, detalló Alcalde enmarcando la importancia de continuar trabajando en la estrategia casa por casa.

