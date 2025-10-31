México

Pastel de manzana con canela en sartén, bajo en calorías e ideal para bajar de peso

Esta receta puede contribuir a una dieta restrictiva como un antojo ocasional

Por Mariana L. Martínez

La repostería ha encontrado nuevas fórmulas para quienes desean cuidar su alimentación. El pastel de manzana en sartén bajo en calorías se presenta como una alternativa sin azúcar añadido ni harinas refinadas, adecuado para quienes buscan recetas funcionales, prácticas y compatibles con estilos de vida enfocados en la reducción de peso.

El interés por postres saludables ha impulsado la adaptación de recetas tradicionales a versiones más ligeras y fáciles de preparar en casa.

De acuerdo con la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la manzana aporta solo 52 kcal por cada 100 gramos y destaca por su contenido en fibra, vitamina C y polifenoles antioxidantes.

Al sustituir ingredientes habituales como la mantequilla y la harina de trigo por alternativas como el yogur desnatado o la avena molida, se logra una preparación baja en grasas y más saciante. La incorporación de canela agrega aroma y ayuda a minimizar la necesidad de endulzantes adicionales, apoyando el control de la glucosa de la receta.

La popularidad de los postres en sartén responde a la rapidez y sencillez de su elaboración, junto con la posibilidad de adaptar ingredientes frescos y accesibles. El pastel de manzana bajo en calorías se ajusta a las preferencias de quienes buscan perder peso, ya que combina bajo contenido energético con fibra y ausencia de azúcares añadidos.

Cómo preparar pastel de manzana con canela en sartén

Ingredientes

  • 2 manzanas medianas
  • 80 g de avena molida
  • 2 huevos o 4 claras
  • 100 g de yogur natural desnatado
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de edulcorante apto para cocción (opcional)
  • 1 cucharadita de vainilla
  • Ralladura de limón al gusto

Instrucciones para el pastel de manzana con canela

  1. Pela una manzana y rállala. Corta la otra en láminas finas para decorar.
  2. En un bol combina la manzana rallada, avena molida, huevos o claras, yogur, canela, polvo de hornear, edulcorante, vainilla y ralladura de limón, hasta obtener una mezcla uniforme.
  3. Calienta una sartén antiadherente y distribuye una fina capa de aceite vegetal o coloca papel vegetal en el fondo.
  4. Vierte la mezcla en la sartén y dispón las láminas de manzana por encima.
  5. Cubre y cocina a fuego bajo durante 18 a 22 minutos, hasta que el centro quede firme.
  6. Deja enfriar, desmolda y sirve el pastel de manzana bajo en calorías, apto para quienes buscan opciones de postre saludables y con bajo aporte calórico, ideal para planes de reducción de peso.

