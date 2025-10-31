Heriberto Jurado marca su primer gol en Europa y clasifica al Cercle Brugge

Heriberto jurado se estrena como goleador con el Cercle Brugge. Crédito: X/ @cercleofficial

Después de una prolongada ausencia de casi siete meses en las canchas europeas, Heriberto Jurado retomó protagonismo al marcar su primer gol en el fútbol de Bélgica. Un tanto que resultó determinante para que el Cercle Brugge venciera 1-0 al KV Cortrique en la Copa de Bélgica.

El joven delantero mexicano de 20 años, que hasta ahora había tenido escasas oportunidades en el equipo, arrancó el encuentro como titular con el conjunto, respondiendo con un gol decisivo a la confianza otorgada por su director técnico, Onur Cinel.

Cómo fue el primer gol de Heriberto Jurado en Bélgica

El ahora histórico tanto de Jurado llegó al minuto 14 del juego, se gestó cuando Heriberto, posicionado cerca de la línea izquierda de banda, logró desmarcarse de su rival con un recorte preciso. Tras combinarse con un compañero a través de una pared dentro del área, recibió el balón y, antes de alcanzar el vértice del área chica, remató con potencia al segundo pal. Así convirtió la anotación que abriría el marcador, que permanecería así hasta el final del encuentro.

El conjunto belga celebró la actuación del mexicano con la frase “Locura mexicana”, destacando la emoción generada por su gol y el festejo posterior.

Importancia del gol de Heriberto Jurado en la Copa de Bélgica

Desde su incorporación a la escuadra el 3 de febrero, el exjugador del Necaxa sólo había sumado tres suplencias en los doce partidos disputados en la competición, sin haber sido convocado en el resto de los encuentros. Antes de su reaparición en esta disputa, el jugador había contado con muy pocos minutos en el terreno de juego. Durante la temporada anterior, su participación se limitó a once, a los que ahora se suman otros sesenta y seis minutos en la Copa.

Aunado a ello, valdría la pena recordar que Jurado no pudo formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 Chile 2025, ya que el propio Cercle Brugge no le concedió el permiso necesario para ausentarse de la actividad con el club.

Es por esto que la anotación podría abrirle nuevas oportunidades en el plantel, que hasta ahora lo había relegado un papel secundario. El gol de Jurado no sólo significó la clasificación del Cercle Brugge a la siguiente etapa de la contienda, sino que también representa un significativo hito en la carrera del extremo izquierdo, quien continuará aspirando a que este logro marque el inicio de una etapa más activa y visible en el fútbol europeo.