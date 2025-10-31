Estos son los precios de los boletos para el concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros de CDMX

( EFE/Eliseo Trigo)

La expectativa por el regreso de Iron Maiden a la Ciudad de México en 2026 ha movilizado a miles de seguidores, quienes ya se preparan para una nueva cita con la emblemática banda británica. El grupo anunció que su próximo concierto en la capital mexicana se realizará el viernes 2 de octubre de 2026 en el Estadio GNP, como parte de la gira mundial Run For Your Lives World Tour 2026.

El anuncio, difundido a través de las redes sociales de la banda, subraya la importancia de este reencuentro, que se produce dos años después de la última visita de Iron Maiden a México. La agrupación destacó este aniversario, recordando la larga relación que mantiene con el público mexicano.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los fanáticos, quienes consideran a Iron Maiden una de las figuras más influyentes del heavy metal y celebran cada presentación en México como un evento de gran relevancia cultural. La organización del concierto ha dispuesto un esquema de venta de boletos escalonado, con la venta general habilitada a partir del 31 de octubre, para facilitar el acceso a los distintos grupos de seguidores.

El espectáculo promete un recorrido por los grandes éxitos de la banda, consolidando una vez más el vínculo entre Iron Maiden y sus seguidores en México, quienes han manifestado su alegría por el regreso de la agrupación.

Estos son los precios oficiales para ver a Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros de la CDMX:

Para los músicos, México se ha convertido en uno de sus destinos favoritos para llevar los clásicos del heavy metal. (Iron Maiden)

General A: $2,207.25

General B: $1,463.25

Zona GNP: $3,209

Verde B: $2,465

Naranja B: $1,823.25

Verde C: $1,339.25

Naranja C: $967.25

Los precios ya incluyen los cargos por servicio.

¿Cuáles son las canciones más emblemáticas de Iron Maiden?

Iron Maiden, uno de los referentes del heavy metal, cuenta con numerosas canciones que se han convertido en himnos del género. Entre las más emblemáticas destaca “The Trooper”, inspirada en la carga de la Brigada Ligera, que representa el sonido y la energía característicos de la banda. “Hallowed Be Thy Name” es considerada una de las mejores composiciones por su lirismo y estructura musical compleja.

“Fear of the Dark” se ha consolidado como un clásico en los conciertos, reconocida por su poderoso estribillo y conexión con el público. “Run to the Hills” aborda temas históricos y contiene uno de los riffs más reconocibles del metal. “Aces High” destaca por su velocidad y temática bélica. “Number of the Beast” marcó un hito por su impacto cultural y musical. Estas canciones representan el espíritu de Iron Maiden y su legado dentro del rock mundial.