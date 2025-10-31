México

Estos son los precios de los boletos para el concierto de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros de CDMX

La banda volverá al país en 2026

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
( EFE/Eliseo Trigo)
( EFE/Eliseo Trigo)

La expectativa por el regreso de Iron Maiden a la Ciudad de México en 2026 ha movilizado a miles de seguidores, quienes ya se preparan para una nueva cita con la emblemática banda británica. El grupo anunció que su próximo concierto en la capital mexicana se realizará el viernes 2 de octubre de 2026 en el Estadio GNP, como parte de la gira mundial Run For Your Lives World Tour 2026.

El anuncio, difundido a través de las redes sociales de la banda, subraya la importancia de este reencuentro, que se produce dos años después de la última visita de Iron Maiden a México. La agrupación destacó este aniversario, recordando la larga relación que mantiene con el público mexicano.

La noticia ha sido recibida con entusiasmo por los fanáticos, quienes consideran a Iron Maiden una de las figuras más influyentes del heavy metal y celebran cada presentación en México como un evento de gran relevancia cultural. La organización del concierto ha dispuesto un esquema de venta de boletos escalonado, con la venta general habilitada a partir del 31 de octubre, para facilitar el acceso a los distintos grupos de seguidores.

El espectáculo promete un recorrido por los grandes éxitos de la banda, consolidando una vez más el vínculo entre Iron Maiden y sus seguidores en México, quienes han manifestado su alegría por el regreso de la agrupación.

Estos son los precios oficiales para ver a Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros de la CDMX:

Para los músicos, México se
Para los músicos, México se ha convertido en uno de sus destinos favoritos para llevar los clásicos del heavy metal. (Iron Maiden)

General A: $2,207.25

General B: $1,463.25

Zona GNP: $3,209

Verde B: $2,465

Naranja B: $1,823.25

Verde C: $1,339.25

Naranja C: $967.25

Los precios ya incluyen los cargos por servicio.

¿Cuáles son las canciones más emblemáticas de Iron Maiden?

Iron Maiden, uno de los referentes del heavy metal, cuenta con numerosas canciones que se han convertido en himnos del género. Entre las más emblemáticas destaca “The Trooper”, inspirada en la carga de la Brigada Ligera, que representa el sonido y la energía característicos de la banda. “Hallowed Be Thy Name” es considerada una de las mejores composiciones por su lirismo y estructura musical compleja.

“Fear of the Dark” se ha consolidado como un clásico en los conciertos, reconocida por su poderoso estribillo y conexión con el público. “Run to the Hills” aborda temas históricos y contiene uno de los riffs más reconocibles del metal. “Aces High” destaca por su velocidad y temática bélica. “Number of the Beast” marcó un hito por su impacto cultural y musical. Estas canciones representan el espíritu de Iron Maiden y su legado dentro del rock mundial.

Temas Relacionados

Iron MaidenEstadio GNP SegurosCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿A qué trabajadores el SAT sí les cobrará impuesto a su aguinaldo?

El pago extra de fin de año está regulado por la ley, que establece límites claros para la exención del ISR

¿A qué trabajadores el SAT

Manola Díez entra en llanto en La Granja VIP al revelar que sus siete hermanos dejaron de hablarle “por ser pobre”

Durante una dinámica en el programa, la modelo confesó que el alejamiento familiar coincidió con los momentos más duros de su vida, dejando a todos los presentes conmovidos por su sinceridad

Manola Díez entra en llanto

Desde la Cuna: cuándo será el último pago del 2025 para los beneficiarios del programa

Este programa busca apoyar a las infancias de la capital

Desde la Cuna: cuándo será

Investigan presunta fiesta clandestina dentro del penal de San Miguel en Puebla

El evento presuntamente fue llevado a cabo en el comedor del Centro Penitenciario

Investigan presunta fiesta clandestina dentro

Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

Se les relaciona con la portación de armamento de uso elusivo y secuestro

Vinculan a proceso a 10
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuatro detenidos y más de

Cuatro detenidos y más de 100 dosis de droga aseguradas durante cateo en la alcaldía Tlalpan, CDMX

Vinculan a proceso a 10 miembros de La Familia Michoacana implicados en ataque contra agentes de seguridad en Edomex

Así operaba la red de tráfico de migrantes Bhardwaj, vinculada al Cártel de Sinaloa y sancionada por EEUU

Fiscalía de Sinaloa halla restos humanos en fosa clandestina en San Pedro

Quién es el empresario de doble nacionalidad ligado con el Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Manola Díez entra en llanto

Manola Díez entra en llanto en La Granja VIP al revelar que sus siete hermanos dejaron de hablarle “por ser pobre”

Gomita recibe fuertes críticas por su impactante cambio físico tras 15 cirugías estéticas

Muere la actriz Maria Riva, hija de una famosa que envidiaba la belleza de Dolores del Río

Shakira vuelve a México para un evento sorpresa y Aarón Mercury invade su camerino

Gustavo Adolfo Infante llama fracasado a Emiliano Aguilar: “Le mentó la madre a su papá”

DEPORTES

La ex figura de Chivas

La ex figura de Chivas que rechazó a Cruz Azul y está cerca de quedarse sin equipo

Jornada 16: cinco equipos avanzan a la Liguilla y un eliminado oficial en el Apertura 2025

Puebla vs Cruz Azul, IA revela al ganador de la jornada 16

Una voz reconocida deja ESPN y vuelve al centro de operaciones de TUDN

¿Quién será el campeón de goleo del Apertura 2025 de acuerdo a la IA?