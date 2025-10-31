México

Ejército Mexicano y Guardia estatal detienen a 15 personas y aseguran armamento en Tamaulipas

Los elementos realizaban recorridos terrestres cuando localizaron a los sujetos y aseguraron las armas y cartuchos

Por Ale Huitron

Foto: Defensa
Un operativo conjunto entre el Ejército Mexicano y la Guardia Estatal resultó en la detención de 15 personas y el aseguramiento de armamento en el municipio de Abasolo, Tamaulipas.

Dicha acción, enmarcada en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, fue informada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a través de las comandancias de la IV Región Militar y la 48/a. Zona Militar.

Las capturas y los aseguramientos se realizaron cuando los elementos realizaban patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona, donde fueron aprehendidas 15 personas y se aseguró lo siguiente:

  • 4 armas largas
  • 26 cargadores
  • 720 cartuchos
  • 100 dosis de posible marihuana
  • 4 vehículos
  • Equipo de comunicación
Foto: Defensa
Todos los objetos asegurados, junto con los detenidos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica y se continúen las investigaciones.

La Secretaría de la Defensa Nacional subrayó que estas actividades se llevaron a cabo “con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”, enfatizando la intención de contribuir a la preservación de las libertades, el orden y la paz pública en la sociedad de Tamaulipas.

Localizan armamento en dos acciones en el estado

Dos acciones más realizadas por elementos del Ejército Mexicano se efectuaron el mismo día en el estado, donde aseguraron armamento y municiones en dos operativos.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) a través de las comandancias de la IV Región Militar y la 8/a. Zona Militar, las acciones se efectuaron durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en distintos puntos del estado.

El primer hallazgo se produjo en el poblado La Morita, ubicado en el municipio de Mier, donde los militares localizaron un vehículo abandonado con las puertas abiertas. Tras una inspección, aseguraron 5 armas de fuego largas, 56 cargadores y 830 cartuchos.

Foto: Defensa
En una segunda intervención, realizada en la localidad de Nueva Ciudad Guerrero del municipio de Guerrero, los efectivos encontraron dos vehículos abandonados, por lo que se procedió con una inspección.

Durante la revisión de estos automóviles, los agentes lograron asegurar 1 arma de fuego larga, 114 cargadores, 4 mil 453 cartuchos y equipo táctico diverso.

Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para la apertura de las investigaciones correspondientes.

Foto: Defensa
“De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población mexicana”, detalló en un comunicado la Defensa.

