“Una depresión absoluta”: Yolanda Andrade rompe en llanto al hablar de su enfermedad en Montse y Joe

Tras meses de recuperación y rumores sobre su salud, Yolanda Andrade regresó al programa Montse y Joe, donde protagonizó un momento profundamente emotivo al hablar de su enfermedad y de cómo ha cambiado su vida desde que comenzó su padecimiento.

Durante la emisión, la conductora se reencontró con Juan José “Pepillo” Origel y su compañera Montserrat Oliver, con quienes recordó el día en que comenzaron sus complicaciones médicas. Entre lágrimas, Yolanda confesó lo difícil que ha sido convivir con los síntomas que enfrenta y la lucha emocional que ha implicado no reconocerse en su propio cuerpo.

Pepillo Origel recordó el día que Yolanda comenzó a sentirse mal

El programa vivió un momento nostálgico cuando Pepillo Origel recordó la última vez que había estado en el foro con Yolanda antes de que su salud se complicara.

“Fíjate que estábamos acordándonos ahorita de la última vez que estuve con Yolanda aquí, ¿te acuerdas? Se puso mala”, comentó Origel.

A lo que Yolanda respondió: “Aquí estábamos parados tú y yo y me preguntaste por mi mamá. Yo te dije: ‘Estoy preocupada porque no me he sentido bien’. Y ahí fue...”.

Pepillo aseguró que desde ese momento mucha gente comenzó a preguntar por la salud de Andrade:

“A partir de ahí, hasta el día de hoy, fue una preocupación de todo mundo. Porque toda la gente preguntaba: ‘¿Sabes algo de Yolanda?’”.

“No me reconozco”: el relato más honesto y doloroso de Yolanda Andrade

Durante la conversación, Yolanda Andrade rompió en llanto al describir cómo su enfermedad la ha transformado física y emocionalmente.

“De decir: ‘Dios mío, ¿cómo? Mi mente está perfectamente bien y no me puedo mover’. (…) Es un tema que a la familia cansa mucho también, aunque se turnen, que pasas por muchas emociones y principalmente hay una que reconozco perfecto y es la depresión. Es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces".

La famosa regresó a Montse y Joe (Unicable/Youtube)

Conmovida, añadió:

“Yo mi voz y como hablo, siento que yo no lo había escuchado. (…) Cuando yo veo videos de antes, me da mucho sentimiento y parece que es otra persona, pero soy yo atrapada en otro cuerpo, como que el estuche se me cansó.”

La conductora también agradeció el apoyo de su familia y del público que ha orado por ella:

“Tengo mucha fe y agradezco a toda la gente que ora por mí. (…) A toda la gente que le esté pasando cualquier tipo de enfermedad, los comprendo. Tengan paciencia sus familiares porque a veces uno se fastidia y se pone grosero.”

Montserrat Oliver le dedicó un mensaje de admiración y fe

Montserrat Oliver, visiblemente conmovida, reconoció la fortaleza de su compañera y amiga.

“Lo que has sufrido y lo que te ha costado, te admiramos porque hoy estás aquí. Yo estoy segura, Joe, de que vas a ser la excepción a la regla. (…) Aquí estás, gracias a Dios y a ti y a tu esfuerzo.”

El regreso de Yolanda a Montse y Joe no solo fue un reencuentro televisivo, sino una muestra de resiliencia, vulnerabilidad y esperanza. Su testimonio dejó al público entre lágrimas y aplausos, recordando por qué su autenticidad la ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión mexicana.