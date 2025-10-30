Tachan de soberbio a músico de Los Ángeles Azules por supuesta humillación a Raymix: “Es una grosería”

El video viral del desaire de Los Ángeles Azules a Raymix en los Premios Elliot desata polémica en redes sociales (IG)

La difusión de un video en redes sociales ha colocado en el centro de la controversia a Los Ángeles Azules y a Raymix, luego de que un encuentro entre ambos artistas durante la entrega de los Premios Elliot en la Ciudad de México desatara una ola de reacciones entre los seguidores de la cumbia.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron, se observa un momento de tensión cuando Raymix intenta saludar a los integrantes de Los Ángeles Azules, pero uno de ellos responde con un gesto que muchos interpretaron como un desaire deliberado.

Este episodio ha reavivado antiguos desencuentros entre ambos proyectos musicales y ha generado un intenso debate en plataformas digitales.

El video muestra a Raymix, cuyo nombre real es Edmundo Gómez Moreno, acercándose de manera cordial a Los Ángeles Azules. Durante el breve intercambio, el cantante expresa su satisfacción por encontrarse nuevamente con el grupo, subrayando que ambos contribuyen al impulso de la cumbia desde diferentes perspectivas.

Raymix intenta saludar cordialmente a Los Ángeles Azules, pero recibe una respuesta fría y distante durante el evento en Ciudad de México (Raymix)

“Para que igual las nuevas generaciones conozcan la cumbia y podamos ser contrapeso de nosotros y dar el género”, dijo Raymix en su encuentro con los músicos de Izatapala.

Sin embargo, la situación se torna incómoda cuando Raymix extiende la mano para saludar y uno de los integrantes del grupo responde únicamente con el puño, evitando el contacto directo. Raymix termina sujetando la muñeca del músico, y su expresión refleja sorpresa ante la actitud recibida.

La escena se repite en dos ocasiones, según lo captado en el video, y en ambas el integrante de Los Ángeles Azules no solo evita el saludo, sino que tampoco mira a Raymix a los ojos.

La actitud de Los Ángeles Azules hacia Raymix reaviva antiguos desencuentros y tensiones en la escena de la cumbia mexicana (Sitio oficial: Los Ángeles Azules)

Ante la falta de reciprocidad, el intérprete de electrocumbia opta por saludar al resto de los presentes, aunque el gesto inicial ya había generado incomodidad. La reacción de los músicos fue percibida por muchos usuarios como fría y distante, lo que alimentó la percepción de una relación profesional tensa.

La polémica escaló cuando la grafóloga Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de los involucrados y calificó el gesto como una falta de cortesía. En su evaluación, Centeno afirmó: “Ay Dios mío vean nada más cómo le dejan la mano estirada Los Ángeles Azules a Raymix, cuando tú saludas a alguien tienes que tocar las 2 palmas, dejar a alguien con la mano estirada es una de las cosas más groseras, más ofensivas que puede hacer alguien y que además es absolutamente innecesario”.

Además, la especialista destacó que, aunque Raymix intentó mantener la calma, la incomodidad era evidente: “Me parece que Raymix hace realmente un intento por mantener la calma, pero tú y yo sabemos que si tú estiras la mano para saludar a alguien y esa persona no te da la mano es una grosería”.

Las redes sociales se llenaron de comentarios en defensa de Raymix y en crítica a la actitud de Los Ángeles Azules. Entre los mensajes más destacados se encuentran: “Raymix muy humilde en sus palabras y los abuelitos bien cortantes que se portaron. Se pasan”, “No te rebajes Raymix tienes mucho talento para andar rogándoles a unos cretinos” y “Que poca tuvieron ahí los Ángeles Azules”.

Un músico no saludó al cantante. Crédito: TikTok Raymix

Estas opiniones reflejan el sentir de una parte considerable del público, que percibió el gesto como una muestra de soberbia y falta de respeto.

El trasfondo de este desencuentro se remonta a años anteriores. Desde 2020, Raymix había manifestado públicamente su interés en colaborar con Los Ángeles Azules, pero según su versión, nunca recibió respuesta. En 2022, surgieron rumores de que el grupo habría rechazado la propuesta debido a la orientación sexual de Raymix, quien había hecho pública su homosexualidad.

Aunque Los Ángeles Azules no confirmaron ni desmintieron estas versiones, la distancia entre ambos proyectos se hizo evidente para muchos seguidores del género.