Receta de frapuccino de pan de muerto: una bebida dulce, colorida y original

Durante la temporada del Día de Muertos es común crear preparaciones alusivas a esta celebración dentro de la cocina. Existen muchas alternativas llenas de color y sabor que enaltecen esta tradición tan importante y representativa del país. Entre ellas destaca el frapuccino de pan de muerto.
Esta original bebida combina los elementos principales del pan tradicional, pero en forma líquida, incorporando esencias de vainilla y azahar, que aportan ese característico aroma y sabor del clásico postre.
La creadora de contenido Cristina Dacosta, junto con el influencer Juanpa Zurita, idearon esta propuesta innovadora y la compartieron en el canal de Dacosta´s Bakery. Aunque el video fue publicado hace algunos años, sigue siendo tendencia cada temporada de altares y ofrendas. En el clip, plantean la idea de que la bebida con este peculiar sabor en caso de no existir aún podría llegar a ser un hit por el potencial de éxito que tiene.
Receta de frapuccino de pan de muerto
El paso a paso de esta receta se encuentra disponible en el canal de YouTube Dacosta´s Bakery. Para decorar el frapuccino puedes añadir mini pancitos de arcoíris.
Ingredientes
Frapuccino
- helado de vainilla, 1l
- leche, 1/2 taza
- cubos de hielo, 1/2 taza
- esencia de azahar -flor de naranjo-, 1 cdta. (se puede sustituir por ralladura de naranja)
- esencia de mantequilla, 1/2 cdta. (opcional)
- crema batida naranja
- (500 g crema para batir, 1/2 taza azúcar glas, colorante comestible en gel color naranja, al gusto)
- panecitos de muerto arcoíris para decorar. También puedes usar trozos de cualquier pan de muerto.
Pan de muerto arcoíris
- leche tibia, 25 g
- levadura instantánea en polvo, 3.6g. (1/3 de sobrecito)
- harina de trigo, 116 g
- azúcar blanco, 30 g
- huevos, 50 g(1 unid.)
- sal, 1/8 cdta (una pizquita)
- esencia de azahar -flor de naranjo-, 1/4 cdta
- mantequilla sin sal, 30 g
- colorantes comestibles en gel
Para cubrirlos
- mantequilla derretida y azúcar blanco
Preparación
- Batir la crema, la crema debe de estar muy fría y para batirla se requiere una batidora y un aditamento de globo (Si la crema que ocupas no está endulzada, se puede agregar un poco de azúcar glass)
- Cuando la crema esté semi montada, detener la batidora para agregar el colorante (al gusto) después de añadirlo seguir batiendo hasta que esté firme
- Cuando esté lista guardarla en el refrigerador por un momento
- Agregar a la licuadora el helado, la leche, los hielos, la esencia de azahar y de mantequilla, licuar hasta que se integren los ingredientes
- Servir
- Decorar con la crema batida
- Para terminar colocar encima de la crema batida los mini pan de muerto arcoíris o pedazos de pan de muerto normal
La importancia de las celebraciones culturales desde la cocina
La cocina refleja la identidad de una sociedad, sus costumbres, raíces, tradiciones y a través de ellas se preservan prácticas que se transmiten de generación en generación. Cada receta, ingrediente y técnica es una forma de contar historias que conectan a las personas con su cultura.
Por ello, estas celebraciones culturales representan una oportunidad única para compartir sabores que fortalecen la memoria colectiva. Platos tradicionales, postres, dulces y bebidas típicas que no solo deleitan al paladar, sino que también fomentan la unión entre familias y seres queridos.
De acuerdo con la Fundación UNAM, una asociación civil autónoma, “es importante cuidar las tradiciones porque significan para los niños recursos importantes que les ayudarán a entrar en contacto con su entorno, conocer su mundo, relacionarse con la cultura en cada una de sus manifestaciones, siendo a su vez un medio para exteriorizar creativamente emociones e ideas por medio de la creación de obras materiales o simbólicas.
Preparar alimentos como pan de muerto, pozole, enchiladas, romeritos o tamales durante las festividades permite que las nuevas generaciones comprendan el valor de estas tradiciones, ayudando a mantener vivas las prácticas típicas de las regiones a lo largo del tiempo.