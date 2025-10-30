Periodista asegura que Majo Aguilar tuvo que ser hospitalizada por presunto abuso de sustancias

El periodista Gabo Cuevas asegura que Majo Aguilar habría ingresado a rehabilitación por presunto abuso de sustancias (IG: @majo_aguilar)

El entorno de la familia Aguilar se ha visto envuelto en una nueva controversia tras la difusión de rumores sobre la salud y la vida personal de Majo Aguilar.

En el programa Dulce y Picosito, el periodista Gabo Cuevas afirmó que la cantante habría atravesado un episodio relacionado con el presunto abuso de sustancias, lo que, según sus palabras, habría motivado su ingreso en una clínica de rehabilitación.

De acuerdo con las declaraciones de Gabo, la distancia entre Majo Aguilar y otros miembros de la dinastía Aguilar tendría su origen en estos supuestos problemas personales.

El periodista relató que una fuente cercana a la artista le aseguró que Majo Aguilar “se rehabilitó” y que fue una persona de su entorno quien la ayudó en ese proceso.

La familia Aguilar enfrenta una nueva polémica tras rumores sobre la salud y vida personal de Majo Aguilar (Fotos: Reuters / Cuartoscuro)

Cuevas añadió que este hecho habría impactado negativamente en la relación de la cantante con Pepe Aguilar. Según su versión, el distanciamiento se habría acentuado tras un incidente ocurrido durante la relación de Majo Aguilar con Gil Cerezo.

En ese contexto, Cuevas narró que, en una ocasión, la artista se encontraba en un restaurante bar exclusivo y, tras un episodio de consumo, perdió el conocimiento, lo que obligó a solicitar una ambulancia.

“La razón por la que Pepe no empatizaba tanto era porque cuando Majo tuvo la relación con Gil Cerezo, en uno de los tantos momentos de fiesta, estaba en un restaurante bar muy exclusivo y tuvieron que llamar a una ambulancia porque se desvaneció de algo que había consumido”, narró.

La supuesta distancia entre Majo Aguilar y la dinastía Aguilar se atribuye a problemas personales, según declaraciones en Dulce y Picosito (Instagram)

El periodista insistió en que, tras ese incidente, Majo Aguilar fue hospitalizada. “Salió en una ambulancia por un motivo de sobredosis, pero es admirable porque ha salido adelante, a partir de ahí se atendió porque tuvo un problema con esas sustancias blancas”, afirmó Gabo Cuevas en el programa. No obstante, hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la cantante sobre estos hechos.

En otro momento, Cuevas relató que presenció a Majo Aguilar en una fiesta organizada por una reconocida actriz, donde la notó “muy perdida”. Aunque evitó precisar qué habría consumido la artista, el periodista subrayó: “No puedo decir que no”.

Según su testimonio, personas cercanas a la cantante habrían intervenido para ayudarla a ingresar a rehabilitación. “Estas personas que la auxiliaron, la internaron, estuvo internada y eso ha sido un punto negativo con la familia Aguilar”, sostuvo Gabo Cuevas en Dulce y Picosito.

Un incidente en un restaurante bar habría provocado la hospitalización de Majo Aguilar por una presunta sobredosis (Foto: Instagram/@majo__aguilar)

La difusión de estas declaraciones ha generado debate, ya que Majo Aguilar no ha abordado públicamente estos supuestos episodios. Por ello, toda la información expuesta permanece en calidad de rumor.

En cuanto a la relación de Majo Aguilar con la dinastía Aguilar, la propia cantante ha manifestado en diversas entrevistas que el vínculo con su familia es cordial, aunque no especialmente cercano. Ha contado que no supo que pertenecía a la famosa familia hasta los ocho años, cuando descubrió que su padre era Antonio Aguilar hijo.

Según sus palabras, la relación con los Aguilar es respetuosa, pero carece de la intimidad que muchos podrían imaginar. Las recientes declaraciones de Gabo Cuevas añaden una nueva dimensión a esta distancia, al sugerir que el presunto rechazo de Pepe Aguilar estaría vinculado a los comportamientos de Majo Aguilar en fiestas y a los supuestos problemas de adicción.