Maribel Guardia conquista las redes vestida de catrina: “La muerte no es final, es regreso”

La actriz lució un hermosos vestido diseñado por Mitzi. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

“La muerte no nos quita, nos entrega a Dios . Mientras caminamos entre flores y agua, nos llena de amor y esperanza, hasta reencontrarnos con nuestros seres amados que se adelantaron en el camino”, escribió Maribel Guardia en un emotivo mensaje que acompañó las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, donde posó caracterizada como una elegante catrina en Xochimilco.

La actriz y cantante costarricense-mexicana sorprendió a sus seguidores al aparecer enfundada en un vestido entallado diseñado por Mitzi, una pieza que combina transparencias y texturas para resaltar su figura, logrando una mezcla perfecta entre lo lúgubre y lo sofisticado. El atuendo se complementa con un velo negro y un tocado de flores de cempasúchil, flor emblemática del Día de Muertos, que simboliza el puente entre el mundo de los vivos y el de los difuntos.

Maribel Guardia apareció en los canales de Xochimilco. Foto: (Ig/@maribelguardia)

El maquillaje, elaborado por Héctor Guzmán, destaca por sus tonos rosa y violeta, con destellos brillantes que dan vida a un rostro de calavera lleno de color y elegancia. Las fotografías, a cargo de Luis Reyes, muestran a Maribel en un entorno lleno de flores y color, mientras que en un reel aparece cantando desde una trajinera en los canales de Xochimilco, una de las zonas más representativas de las tradiciones mexicanas.

Como una auténtica catrina mexicana, Maribel Guardia se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su belleza, su porte y la manera en que promueve con orgullo esta tradición que celebra la vida y honra la memoria de quienes ya partieron.

Detrás de su mensaje y su homenaje visual se percibe también la profunda conexión espiritual que mantiene con su hijo, Julián Figueroa, quien falleció en 2023, a los 27 años de edad. El joven, fruto de su relación con el cantautor Joan Sebastian, disfrutaba de una etapa de éxito profesional y personal, tras haber concluido recientemente las grabaciones de una telenovela.

La actriz y cantante se hizo de las tradiciones mexicanas con un elegante vestido. Foto: (Ig/@maribelguardia)

A más de dos años de su repentina partida, la actriz continúa recordándolo con amor y fe. Maribel ha revelado ante los medios que ha sentido la presencia espiritual de su hijo en distintas ocasiones.

Su aparición como catrina, llena de simbolismo y sensibilidad, refleja su fortaleza y su manera de transformar el dolor en homenaje. Con este gesto, Maribel Guardia no solo rindió tributo al Día de Muertos, sino que también envió un poderoso mensaje de esperanza, fe y amor eterno, recordando que —como escribió— “la muerte no es final, es regreso”.