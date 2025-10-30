México

Maribel Guardia conquista las redes vestida de catrina: “La muerte no es final, es regreso”

La actriz mandó un mensaje de esperanza y amor en el contexto de la celebración del Día de Muertos

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
La actriz lució un hermosos
La actriz lució un hermosos vestido diseñado por Mitzi. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

“La muerte no nos quita, nos entrega a Dios . Mientras caminamos entre flores y agua, nos llena de amor y esperanza, hasta reencontrarnos con nuestros seres amados que se adelantaron en el camino”, escribió Maribel Guardia en un emotivo mensaje que acompañó las fotografías que compartió en su cuenta de Instagram, donde posó caracterizada como una elegante catrina en Xochimilco.

La actriz y cantante costarricense-mexicana sorprendió a sus seguidores al aparecer enfundada en un vestido entallado diseñado por Mitzi, una pieza que combina transparencias y texturas para resaltar su figura, logrando una mezcla perfecta entre lo lúgubre y lo sofisticado. El atuendo se complementa con un velo negro y un tocado de flores de cempasúchil, flor emblemática del Día de Muertos, que simboliza el puente entre el mundo de los vivos y el de los difuntos.

Maribel Guardia apareció en los
Maribel Guardia apareció en los canales de Xochimilco. Foto: (Ig/@maribelguardia)

El maquillaje, elaborado por Héctor Guzmán, destaca por sus tonos rosa y violeta, con destellos brillantes que dan vida a un rostro de calavera lleno de color y elegancia. Las fotografías, a cargo de Luis Reyes, muestran a Maribel en un entorno lleno de flores y color, mientras que en un reel aparece cantando desde una trajinera en los canales de Xochimilco, una de las zonas más representativas de las tradiciones mexicanas.

Como una auténtica catrina mexicana, Maribel Guardia se convirtió rápidamente en tema de conversación en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su belleza, su porte y la manera en que promueve con orgullo esta tradición que celebra la vida y honra la memoria de quienes ya partieron.

Detrás de su mensaje y su homenaje visual se percibe también la profunda conexión espiritual que mantiene con su hijo, Julián Figueroa, quien falleció en 2023, a los 27 años de edad. El joven, fruto de su relación con el cantautor Joan Sebastian, disfrutaba de una etapa de éxito profesional y personal, tras haber concluido recientemente las grabaciones de una telenovela.

La actriz y cantante se
La actriz y cantante se hizo de las tradiciones mexicanas con un elegante vestido. Foto: (Ig/@maribelguardia)

A más de dos años de su repentina partida, la actriz continúa recordándolo con amor y fe. Maribel ha revelado ante los medios que ha sentido la presencia espiritual de su hijo en distintas ocasiones.

Su aparición como catrina, llena de simbolismo y sensibilidad, refleja su fortaleza y su manera de transformar el dolor en homenaje. Con este gesto, Maribel Guardia no solo rindió tributo al Día de Muertos, sino que también envió un poderoso mensaje de esperanza, fe y amor eterno, recordando que —como escribió— “la muerte no es final, es regreso”.

Temas Relacionados

Maribel GuardiaXochimilcoDía de Muertosmexico-entretenimiento

Más Noticias

Ángela Aguilar se confiesa previo a su tour: “Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla”

La cantante tomó sus redes sociales para lanzar un emotivo mensaje previo a su gira por Estados Unidos

Ángela Aguilar se confiesa previo

Supuestas “canciones fantasma” de Ángela Aguilar generan nueva polémica

El registro de 15 canciones que la cantante escribió ha reavivado dudas sobre su autenticidad

Supuestas “canciones fantasma” de Ángela

Cómo limpiar los cuarzos con esta poderosa mezcla sin dañarlos

Existen alternativas seguras que protegen la superficie de estas piedras mientras eliminan residuos

Cómo limpiar los cuarzos con

Pati Chapoy habla sobre Inés Gómez Mont y la defiende: “Las cuentas las tiene el marido”

La periodista aseguró que Gómez Mont y sus hijos se encuentran bien de salud

Pati Chapoy habla sobre Inés

Homenaje a María Félix: fechas y horarios del ciclo de cine en la Cineteca Nacional

La muestra “Una diosa para una diosa. La Doña”, también presenta 58 imágenes de la trayectoria artística y el mito de María Félix

Homenaje a María Félix: fechas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Junior H desafía prohibición de

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

En territorio de “Los 300″: desactivan más de 150 cámaras de vigilancia ilegales en Edomex

Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar se confiesa previo

Ángela Aguilar se confiesa previo a su tour: “Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla”

Supuestas “canciones fantasma” de Ángela Aguilar generan nueva polémica

Pati Chapoy habla sobre Inés Gómez Mont y la defiende: “Las cuentas las tiene el marido”

Homenaje a María Félix: fechas y horarios del ciclo de cine en la Cineteca Nacional

Esta es la lujosa mansión en Florida donde se escondían Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

DEPORTES

México exenta a la FIFA

México exenta a la FIFA de impuestos para la Copa Mundial 2026 tras aprobación del Congreso

El mensaje de Carlos Salcedo previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres: “Me gusta ser el perro chico”

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente