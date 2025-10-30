México

La respuesta de la diputada Jessica Saiden sobre la polémica con García Harfuch: “Muchas quisieran acompañarlo”

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, se refirió a ambas legisladoras como “las batichicas”

Por Alexa Cirel

Jessica Saiden declara su posición
Jessica Saiden declara su posición sobre su reciente polémica Crédito: Ig/Jessisaiden

La diputada federal Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, respondió a la polémica generada tras un evento con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en el que fue criticada por no ceder su lugar durante una conferencia de prensa.

La legisladora aseguró que actuó conforme al protocolo y minimizó el apodo de “batichicas”, utilizado por su coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, para referirse a ella y a su compañera de bancada Gabriela Jiménez Godoy.

Durante una rueda de prensa en la Cámara de Diputados, Saiden fue cuestionada por los medios sobre el episodio y las críticas en redes sociales.

Tras el conflicto, la diputada
Tras el conflicto, la diputada morenista aclaró la situación. (TW Gabriela Jiménez)

En tono relajado, respondió que no le molestaban los comentarios y que, incluso, consideraba que muchas mujeres mexicanas desearían acompañar al secretario Harfuch.

“Pero muchas, yo creo que todas en México, ¿no? Según leo los comentarios, quisieran acompañar a nuestro secretario y pues ¿por qué no? En la imaginación de poder algún día estar ahí acompañándolo, siempre para reforzar, sobre todo, en temas de seguridad”, declaró.

Jessica Saiden declara su posición
Jessica Saiden declara su posición sobre su reciente polémica Crédito: Ig: Jessisaiden

La diputada de Morena aseguró que sus palabras no tienen ninguna connotación más allá del humor y la camaradería, y que su relación con Harfuch y con sus compañeras legisladoras es de respeto y colaboración institucional.

La polémica surgió a raíz de la conferencia realizada el pasado lunes en la Cámara de Diputados. En el evento, Jessica Saiden se ubicó junto a Omar García Harfuch, mientras que su compañera Gabriela Jiménez permaneció detrás. El hecho fue interpretado por algunos como un desplante, lo que generó comentarios en redes sociales.

Posteriormente, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, se refirió a ambas legisladoras como “las batichicas”, en alusión al sobrenombre popular con el que algunos llaman al secretario: “Batman”.

Ricardo Monreal les pone apodo a diputadas que protagonizaron incómodo momento junto a Omar García Harfuch. (Tik Tok@ricardomonreala)

Saiden aseguró que no se sintió ofendida por el término y lo interpretó como una expresión amistosa. “No tengo problema con el apodo, lo tomo con sentido del humor. Dentro del grupo parlamentario hay respeto y unidad”, afirmó.

Saiden explicó que no cedió su lugar por una cuestión de protocolo institucional, ya que como presidenta de la Comisión de Seguridad le correspondía estar junto al titular de la SSPC durante el encuentro con medios.

“Era mi lugar por protocolo. Si me movía, alteraba el orden del evento. No fue por falta de cortesía, sino por respeto al formato y al secretario, quien ya estaba respondiendo preguntas”, señaló.

La diputada yucateca insistió en que el episodio ha sido malinterpretado y que no existe ningún conflicto con Gabriela Jiménez ni con otros miembros de Morena. Reiteró que su labor se centra en fortalecer la seguridad en el país y colaborar estrechamente con la SSPC.

