México

En territorio de “Los 300″: desactivan más de 150 cámaras de vigilancia ilegales en Edomex

Este grupo es vinculado a extorsiones y despojo de inmuebles en el estado

Por Ale Huitron

Guardar
Las autoridades mantienen operativos en
Las autoridades mantienen operativos en el municipio de Ecatepec. Foto: Marina

Más de 150 cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en distintos puntos de Ecatepec de Morelos, Estado de México, han sido desactivadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Como parte de las acciones, este miércoles un total de 35 cámaras denominadas “parásitas” fueron neutralizadas en la colonia Héroes Ecatepec, en sus sectores 1, 2, 3 y 4. Esta zona ha sido el principal foco de atención para las autoridades con el objetivo de fortalecer el orden.

Este sitio, identificado como territorio de dominio del grupo delictivo “Los 300″, el cual es vinculado a ilícitos de extorsión y despojo de inmuebles, ha sido intervenido en diversas ocasiones por las autoridades para fortalecer la seguridad pública.

Las cámaras fueron ubicadas sobre infraestructura gubernamental, y retirados mediante la colaboración de personal naval de la Fuerza de Tarea “Ecatepec”, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Policía Municipal Metropolitana de Ecatepec y la Guardia Nacional (GN).

Foto: Marina
Foto: Marina

Fuentes oficiales indicaron que las cámaras neutralizadas formaban parte de actividades ajenas a los fines gubernamentales. En los últimos meses, la zona intervenida ha sido objeto de reiteradas acciones para restablecer el orden y reforzar la seguridad, debido a la proliferación de estos aparatos, lo que ha llevado a neutralizar un total de 157 dispositivos.

Las autoridades puntualizaron que todas las acciones se desarrollaron con apego al marco legal vigente y los protocolos del debido proceso. El objetivo, expresaron, es continuar garantizando “entornos más seguros para la población” a través de una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales.

Capturan a 8 integrantes de “Los 300″ en Edomex

Foto: Marina
Foto: Marina

Este hecho se suma a la captura de ocho presuntos miembros de “Los 300”, grupo dedicado a la extorsión en el Estado de México, en Ecatepec de Morelos tras un incidente vehicular en el que exigieron dinero a un conductor para no agredirlo.

Las detenciones se efectuaron por parte de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec durante la tarde del 17 de octubre cerca de la colonia Jajalpa Olímpica.

Este hecho ocurrió cuando el personal realizaba patrullajes terrestres y atendió un llamado de auxilio de un ciudadano que aseguró haber sufrido un percance vehicular con su camioneta de redilas de media tonelada y un sedán.

Ante la situación, denunció que varios sujetos lo estaban amedrentando y exigiendo dinero, por lo que se procedió con las aprehensiones.

Los ocho detenidos fueron identificados como Diego “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Miguel Ángel “N”, José Piedad “N”, Luis Fernando “N”, Luis Enrique “N”, Brandon Alfredo “N” y Erick “N”, quienes fueron trasladados al Ministerio Público de Ecatepec, en la colonia Ampliación Izcalli, para determinar su situación jurídica.

Estos sujetos refirieron pertenecer al grupo delictivo “Los 300″, el cual es identificado por realizar extorsiones a conductores bajo el modus operandi de “montachoques”.

Temas Relacionados

Los 300ExtorsiónEcatepecEdomexCámaras de seguridad ilegalesNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pastel de plátano en sartén, antojo ideal para dieta baja en azúcar

Este delicioso postre se puede realizar en pocos minutos y usando sólo la estufa

Pastel de plátano en sartén,

Los productores de maíz siguen sin acuerdo en mayoría de estados; Morena Guanajuato se pronuncia sobre el caso

Tras el paro nacional del 27 de octubre, se estima que hubo bloqueos y protestas en al menos 17 estados

Los productores de maíz siguen

Vinculan a proceso a los presuntos culpables de robar más de 400 mil pesos en una iglesia de Aguascalientes

Óscar “N” y Andrea “N” fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el robo de la casa parroquial de la iglesia “El Divino Niño”

Vinculan a proceso a los

Día de Muertos 2025: qué es el copal y por qué no debe faltar en tu ofrenda

Esta resina, extraída de árboles en regiones cálidas, se convierte en símbolo de conexión espiritual durante la festividad

Día de Muertos 2025: qué

Detienen a Máximo “N” por su presunta relación con el feminicidio de la cantante Yrma Lydya en CDMX

Las autoridades ofrecían una recompensa de medio millón de pesos por datos que llevaran a su captura

Detienen a Máximo “N” por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran vehículo abandonado con marihuana

Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del CJNG detenidos con armamento exclusivo de Fuerzas Armadas

Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos de recompensa por influencer acusado de trata de personas

ENTRETENIMIENTO

Juan Osorio y su esposa,

Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, podrían demandar a Niurka por daño moral y difamación

La Granja VIP: Todo lo que pasó la tarde del 29 de octubre

Periodista asegura que Majo Aguilar tuvo que ser hospitalizada por presunto abuso de sustancias

Quién es Doña Lety y por qué buscan al influencer que la habría secuestrado para viralizarla

Natalia Jiménez y Fernando Delgadillo encabezarán el Festival del Día de Muertos en Mixquic y Tláhuac: estos son los horarios y actividades del fin de semana 

DEPORTES

El mensaje de Carlos Salcedo

El mensaje de Carlos Salcedo previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres: “Me gusta ser el perro chico”

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente

Rechazan a Chicharito Hernández como embajador para el Mundial 2026 y Faitelson lo defiende