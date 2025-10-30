En territorio de “Los 300″: desactivan más de 150 cámaras de vigilancia ilegales en Edomex

Las autoridades mantienen operativos en el municipio de Ecatepec. Foto: Marina

Más de 150 cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en distintos puntos de Ecatepec de Morelos, Estado de México, han sido desactivadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Como parte de las acciones, este miércoles un total de 35 cámaras denominadas “parásitas” fueron neutralizadas en la colonia Héroes Ecatepec, en sus sectores 1, 2, 3 y 4. Esta zona ha sido el principal foco de atención para las autoridades con el objetivo de fortalecer el orden.

Este sitio, identificado como territorio de dominio del grupo delictivo “Los 300″, el cual es vinculado a ilícitos de extorsión y despojo de inmuebles, ha sido intervenido en diversas ocasiones por las autoridades para fortalecer la seguridad pública.

Las cámaras fueron ubicadas sobre infraestructura gubernamental, y retirados mediante la colaboración de personal naval de la Fuerza de Tarea “Ecatepec”, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Policía Municipal Metropolitana de Ecatepec y la Guardia Nacional (GN).

Foto: Marina

Fuentes oficiales indicaron que las cámaras neutralizadas formaban parte de actividades ajenas a los fines gubernamentales. En los últimos meses, la zona intervenida ha sido objeto de reiteradas acciones para restablecer el orden y reforzar la seguridad, debido a la proliferación de estos aparatos, lo que ha llevado a neutralizar un total de 157 dispositivos.

Las autoridades puntualizaron que todas las acciones se desarrollaron con apego al marco legal vigente y los protocolos del debido proceso. El objetivo, expresaron, es continuar garantizando “entornos más seguros para la población” a través de una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales.

Capturan a 8 integrantes de “Los 300″ en Edomex

Foto: Marina

Este hecho se suma a la captura de ocho presuntos miembros de “Los 300”, grupo dedicado a la extorsión en el Estado de México, en Ecatepec de Morelos tras un incidente vehicular en el que exigieron dinero a un conductor para no agredirlo.

Las detenciones se efectuaron por parte de la Secretaría de Marina y la Policía Municipal de Ecatepec durante la tarde del 17 de octubre cerca de la colonia Jajalpa Olímpica.

Este hecho ocurrió cuando el personal realizaba patrullajes terrestres y atendió un llamado de auxilio de un ciudadano que aseguró haber sufrido un percance vehicular con su camioneta de redilas de media tonelada y un sedán.

Ante la situación, denunció que varios sujetos lo estaban amedrentando y exigiendo dinero, por lo que se procedió con las aprehensiones.

Los ocho detenidos fueron identificados como Diego “N”, Yonathan Osvaldo “N”, Miguel Ángel “N”, José Piedad “N”, Luis Fernando “N”, Luis Enrique “N”, Brandon Alfredo “N” y Erick “N”, quienes fueron trasladados al Ministerio Público de Ecatepec, en la colonia Ampliación Izcalli, para determinar su situación jurídica.

Estos sujetos refirieron pertenecer al grupo delictivo “Los 300″, el cual es identificado por realizar extorsiones a conductores bajo el modus operandi de “montachoques”.