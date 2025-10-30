México

Emmanuel Macron visitará México el próximo 7 de noviembre, anuncia Sheinbaum

A pesar de que no hay agenda establecida, la mandataria adelantó que tratarán temas de antiguos códices mexicanos

Por Carlos Salas

Claudia Sheinbaum confirmó la llegada
Claudia Sheinbaum confirmó la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron, para le próximo 7 de noviembre. (FOTO: Presidencia)

La mandataria Claudia Sheinbaum confirmó que el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, vendrá a México el próximo 7 de noviembre para dialogar con la presidenta sobre la repatriación de antiguos códices mexicanos.

Además, Sheinbaum mencionó que a pesar de que no hay una agenda establecida, el presidente francés también se reunirá con empresarios mexicanos para tratar temas de negocios.

“Sí viene Macron el 7 de noviembre, se pospuso pero ya confirmó que viene el 7 del siguiente mes. Nos interesa mucho por unos códices que queremos que lleguen a México, ese es nuestro principal interés.

“Viene con empresarios para tener un encuentro con empresarios mexicanos, pero nuestro mayor interés es la repatriación de estos códices que son muy importantes para México. Será muy breve la visita y se está acordando la agenta, pero e mayor interés es por los códices mexicanos”, señaló Sheinbaum en La Mañanera del Pueblo.

Información en desarrollo...

