México

¿De qué se le acusa a Simón Levy?

La Fiscalía de Justicia de la CDMX sostiene que Simón Levy fue detenido en Portugal; él asegura que permanece en libertad en EEUU

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
Simón Levy enfrenta al menos
Simón Levy enfrenta al menos dos investigaciones en su contra. (Anayeli Tapia/Infobae)

Este miércoles, autoridades mexicanas confirmaron que Simón Levy, exsubsecretario de Turismo, fue detenido en Portugal en cumplimiento de órdenes de aprehensión vigentes. Al mismo tiempo, el propio Levy negó su detención y aseguró que se encuentra en libertad en Estados Unidos, lo que generó versiones enfrentadas sobre su paradero y estatus legal.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) señaló que Simón Levy cuenta con dos órdenes de aprehensión vigentes derivadas de procedimientos judiciales pendientes.

La primera corresponde a infracciones de la normatividad urbana y ambiental debido a la construcción de niveles adicionales en un inmueble propiedad de Levy. La segunda, a una denuncia por amenazas y daño doloso en propiedad ajena.

El mensaje de las autoridades
El mensaje de las autoridades capitalinas (X/@FiscaliaCDMX)

La autoridad capitalina explicó que ambos casos motivaron la solicitud de alertas migratorias y la colaboración con la Interpol. Esta ficha roja internacional permitió localizar a Levy fuera del país y que, tras su presunta detención en Portugal, el Tribunal de Apelaciones de Lisboa lo dejó en libertad bajo medidas cautelares mientras se resuelve su posible entrega a las autoridades mexicanas.

Mientras la Fiscalía presenta a Simón Levy como prófugo sujeto a proceso de extradición, el empresario rechaza de manera constante su detención y niega encontrarse en Europa.

En diversas entrevistas Levy asegura vivir actualmente en Washington D. C., Estados Unidos. Afirma que es víctima de una persecución judicial y que las órdenes en su contra derivan de acusaciones que ya se habían resuelto a su favor o de episodios que objeta como manipulados.

(X @SimonLevyMX)
(X @SimonLevyMX)

Levy argumentó que el caso ambiental se reabrió sin sustento jurídico y que la acusación por amenazas se vincula a un video manipulado, como parte de un conflicto tras un ataque contra su hijo.

¿Cuáles son los delitos que se le acusan?

La primera acusación contra Simón Levy se refiere a delitos contra el ambiente y la responsabilidad penal de directores responsables de obra. De acuerdo con la Fiscalía, este proceso inició por irregularidades en la construcción de un inmueble, donde se edificaron pisos adicionales que no contaban con los permisos reglamentarios.

La orden de aprehensión por este hecho fue librada después de que Levy dejó de asistir a dos audiencias clave: una en agosto de 2022 y otra en agosto de 2025. Las irregularidades llevaron al retiro de un amparo que inicialmente le había beneficiado en la causa.

La segunda carpeta de investigación abarca los delitos de amenazas y daño en propiedad ajena con dolo. La acusación parte de un incidente en el que, según la autoridad, Levy habría amenazado a un tercero y causado daños intencionales a la propiedad.

Uno de los inmuebles asociados
Uno de los inmuebles asociados a Simón Levy (X@avieu)

En este caso, la Fiscalía ejemplificó que “tras cinco inasistencias a audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, un juez ordenó su aprehensión”.

Ambos expedientes motivaron la activación de la cooperación internacional y el seguimiento de su paradero por medio de la Interpol.

¿Qué pena enfrentaría?

De ser encontrado culpable de los delitos que se le imputan, Simón Levy podría enfrentar penas que, en conjunto, alcanzarían hasta más de 10 años de prisión, además de sanciones económicas y administrativas.

En el caso de las irregularidades en la construcción de su propiedad —por las que se le acusa de delitos contra el ambiente y de responsabilidad penal como director responsable de obra—, el Código Penal de la Ciudad de México establece penas que van de tres a nueve años de prisión y multas de hasta cinco mil días, dependiendo del daño ambiental o urbano causado.

Simón Levy se hizo viral
Simón Levy se hizo viral en 2021 tras la circulación de videos en donde se le ven actitudes violentas hacia su vecina. (Captura de pantalla)

Por otro lado, en la carpeta que lo señala por amenazas y daño doloso en propiedad ajena, las penas previstas oscilan entre cinco y diez años de prisión para el daño material, y de tres días a un año de cárcel para el delito de amenazas, aunque puede aumentar hasta ocho años si el hecho se considera agravado —por ejemplo, si existiera intimidación reiterada o si la víctima participara en un proceso judicial relacionado.

¿Quién es Simón Levy? Trayectoria y perfil

Simón Levy Dabbah es un empresario, abogado y exfuncionario nacido en Ciudad de México en 1981. Su formación en Derecho comenzó en la Universidad Anáhuac y se complementó con estudios de posgrado en desarrollo económico, comercio y relaciones internacionales. Antes de desempeñarse en cargos públicos, fundó y dirigió Latinasia Group, especializada en el fortalecimiento de la relación comercial y tecnológica entre América Latina y Asia, enfocándose en China.

Durante la administración de Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno capitalino en 2013, Levy fue designado director general de PROCDMX, desde donde coordinó proyectos de desarrollo urbano y turístico, así como mecanismos para atraer inversión extranjera.

Su trabajo impulsó la internacionalización de la capital, al tiempo que surgieron señalamientos en medios sobre posibles irregularidades administrativas en algunos contratos.

En el ámbito federal, Levy asumió el cargo de subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo (Sectur), bajo la dirección de Miguel Torruco Marqués durante el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Simón Levy se volvió ampliamente conocido en redes sociales a finales de 2021, cuando se viralizaron una serie de videos en los que aparecía discutiendo y presuntamente amenazando a una mujer, su entonces vecina, durante un conflicto por una propiedad en la Ciudad de México.

En las grabaciones se escuchaba a Levy lanzando insultos y frases intimidatorias, lo que provocó una fuerte condena pública y derivó en una denuncia formal.

Temas Relacionados

Simón Levymexico-noticias

Más Noticias

SICT reitera: Uber y apps similares no tienen permiso para operar en aeropuertos de México

La Secretaría precisó que la suspensión judicial para Uber no implica un permiso para prestar servicios en dichas áreas

SICT reitera: Uber y apps

Alfredo Adame arremete contra Manola Díez durante la nominación en La Granja VIP

Tras diversos roces en la convivencia dentro del reality, los actores pusieron fin a su amistad

Alfredo Adame arremete contra Manola

Chapultepec y San Juan de Aragón preparan actividades especiales por Día de Muertos

Ambos bosques serán el epicentro de una celebración abierta a todo el público

Chapultepec y San Juan de

Actualización climática en México este 30 de octubre: previsión detallada por estado

El Servicio Meteorológico Nacional se encarga de brindar información oportuna de los fenómenos meteorológicos

Actualización climática en México este

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 29 de octubre

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Junior H desafía prohibición de

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

En territorio de “Los 300″: desactivan más de 150 cámaras de vigilancia ilegales en Edomex

Aseguran vehículo abandonado con marihuana y armas largas en Guerrero

Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Vinculan a proceso a exalcalde de Singuilucan, ligado a la “Estafa Siniestra”, por uso ilícito de atribuciones

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame arremete contra Manola

Alfredo Adame arremete contra Manola Díez durante la nominación en La Granja VIP

La Granja VIP: quiénes son los nominados de la tercera semana del reality

Junior H desafía prohibición de narcocorridos y canta “El Azul” y “El hijo mayor” en Jalisco

Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, podrían demandar a Niurka por daño moral y difamación

La Granja VIP: Todo lo que pasó la tarde del 29 de octubre

DEPORTES

México exenta a la FIFA

México exenta a la FIFA de impuestos para la Copa Mundial 2026 tras aprobación del Congreso

El mensaje de Carlos Salcedo previo al Clásico Regio entre Monterrey y Tigres: “Me gusta ser el perro chico”

América vs León: precios de los boletos para ver el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el CETRAM Huipulco a un mercado: estas serán las mejoras alrededor del Estadio Azteca para el Mundial 2026

Congreso de Puebla propone renombrar el Estadio Cuauhtémoc como Manuel Lapuente