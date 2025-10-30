México

Campesinos mantienen cierre total en el Arco Norte; amagan con tomar instalaciones de Pemex si no hay respuesta

Reclaman precios justos para maíz y trigo y pago de apoyos pendientes

Por Jorge Contreras

Continúa cerrado a la circulación
Continúa cerrado a la circulación Arco Norte por manifestación de agricultores (Saul Rojasdlo/FB)

La autopista Arco Norte continúa completamente cerrada a la altura del kilómetro 80, en la caseta Tula 1, debido a una protesta de campesinos que exigen atención urgente a la crisis económica que enfrenta el sector agrícola en México.

El bloqueo se mantiene en ambos sentidos, generando un severo caos vial en esta vía estratégica que conecta al centro del país.

Los productores, provenientes de distintas regiones de Hidalgo y estados aledaños, acusan que el Gobierno Federal ha ignorado sus llamados al diálogo sobre temas como los precios justos para cultivos de maíz y trigo, así como el pago de apoyos que, aseguran, se les adeudan desde hace meses.

“No hemos sido escuchados por el gobierno. Hemos pedido diálogo y soluciones, pero nadie nos atiende”, expresaron los voceros del movimiento.

Precios bajos por sus cosechas

Gruye Campesinos de Hidalgo se manifiestan en Arco Norte, obstruyendo ambos sentidos, piden precios justos por sus cosechas Crédito: (Tula de Allende, Hidalgo. /FB)

Los inconformes explicaron que la actual cotización del grano está por debajo de los costos de producción, provocando endeudamientos y, en algunos casos, el abandono de tierras. “La situación del campo es cada vez más crítica”, advirtieron.

La protesta se desarrolla de manera intermitente: los manifestantes colocaron vehículos y maquinaria para bloquear el paso y permitir únicamente lapsos breves de circulación. Esto ha provocado largas filas de automovilistas y transportistas varados durante varias horas.

Autoridades del Arco Norte pidieron a los usuarios tomar precauciones y rutas alternas. Recordaron que la última salida hacia Atlacomulco es la caseta Ajoloapan, mientras que en sentido a Texmelucan, la salida disponible es Querétaro.

Aunque los cierres afectan el tránsito, los agricultores aseguraron que su movimiento es pacífico:

“Nuestra lucha es pacífica, pero firme. Queremos justicia para el campo mexicano”, señalaron.

Bloqueo se extendería hacia instalaciones de Pemex

Bloqueo se extendería hacia instalaciones de Pemex
Campesinos amenazan de extender sus demandas hacia instalaciones de Pemex en Tula (puntoporpuntomx/X)

Como gesto humanitario, los manifestantes están permitiendo el libre paso a vehículos de emergencia, así como a niños, adultos mayores y personas enfermas, para evitar incidentes mayores.

Sin embargo, advirtieron que, si no reciben respuesta inmediata de autoridades federales, podrían mantener el bloqueo de forma indefinida e incluso extenderlo hacia instalaciones estratégicas de Pemex en Tula de Allende, lo que tendría repercusiones operativas en la región.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras permanecen en la zona para resguardar la seguridad, aunque hasta el momento no han intervenido de manera directa.

Al cierre de esta edición, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Gobernación no habían fijado postura, mientras que la movilización forma parte de un llamado nacional ante la crisis del campo mexicano.

