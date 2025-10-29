México

Sujetos armados atacan a elementos de la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa

Los hechos ocurrieron cuando los agentes daban seguimiento a los civiles

Por Ale Huitron

Una unidad de la Guardia
Una unidad de la Guardia Nacional terminó con impactos de bala. Foto: Redes Sociales

La tarde de este miércoles se registró un ataque armado en contra de elementos de la Guardia Nacional (GN) que se transportaban a bordo de un vehículo oficial en la sindicatura de Costa Rica, municipio de Culiacán, Sinaloa.

El hecho se registró poco después de las 13:00 horas, cuando los agentes se trasladaban sobre la carretera Culiacán - El Dorado, a la altura de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, la agresión ocurrió cuando los agentes dieron seguimiento a personas armadas que arrojaron ponchallantas para evadir la autoridad.

Aunque no confirmó un ataque directo, destacó que de inmediato se desplegó el apoyo de elementos del Grupo Interinstitucional para localizar a los responsables del hecho.

Policía y Guardia Nacional en
Policía y Guardia Nacional en operativos y escenas del crimen en México. (Cuartoscuro)

Como resultado del hecho, una patrulla de la Guardia Nacional quedó en la escena con impactos de bala de arma de fuego. Reportes de medios locales señalan que fue violentada en el parabrisas, cofre y en uno de los costados, por lo que fue necesario cerrar dos carriles para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se reporta ningún agente o persona lesionada derivado de la agresión a tiros.

Ataque en funeraria deja dos personas heridas y un muerto en Culiacán

Este hecho se suma al ataque armado registrado la noche del sábado 25 de octubre al exterior de la funeraria “San Martín”, ubicada en la colonia Jorge Almada del municipio de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas cuando un grupo de personas se encontraban en el estacionamiento de la funeraria mientras ingerían bebidas alcohólicas.

De manera repentina, un grupo de civiles armados se aproximó al grupo y comenzó a dispararles, para posteriormente huir del lugar.

Como saldo del ataque tres personas resultaron heridas. Sin embargo, tres días después la Secretaría de Salud Estatal confirmó que uno de los lesionados falleció.

Grupo armado atacó funeraria de
Grupo armado atacó funeraria de Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, detalló que uno de los lesionados presentó heridas en una pierna, pero solicitó la alta voluntaria para atenderse en un hospital particular.

En tanto, la segunda persona presentó una lesión en el glúteo que no puso en peligro su vida.

Dichos ataques se llevan a cabo en medio de una ola de violencia que aqueja al estado desde el pasado 9 de septiembre de 2024, casi dos meses después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Desde su caída, las facciones de Los Chapitos y de Los Mayos mantienen una disputa interna que ha provocado más de mil 292 homicidios en lo que va del 2025.

