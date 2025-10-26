México

Ataque en funeraria de Culiacán deja tres heridos: esto es lo que se sabe

Tras un reporte de tiroteo al 911, autoridades de los tres niveles de gobierno investigan los hechos

Por Fabián Sosa

Grupo armado atacó funeraria de
Grupo armado atacó funeraria de Culiacán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo armado atacó la noche del pasado 25 de octubre de 2025 a personas que se encontraban en la funeraria San Martín, ubicada en la colonia Jorge Almada, sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán, Sinaloa.

Alrededor de las 21:30 horas, se reportó al 911 un tiroteo a las afueras del inmueble, donde tres personas resultaron heridas por detonaciones de armas de fuego.

De acuerdo con reportes de fuentes locales, entre ellas Línea Directa, las víctimas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el estacionamiento del lugar.

Cómo fue el ataque en la funeraria de Culiacán

Reportes locales señalan que se
Reportes locales señalan que se respondió a la agresión desde el interior de la funeraria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según información publicada por periodistas y reporteros locales en sus cuentas de Facebook, en el lugar se encontraban varias personas tanto al interior como al exterior del recinto y de acuerdo con los primeros reportes, los sujetos armados llegaron al lugar y dispararon contra un grupo de personas que asistían a un servicio de velación.

En redes sociales circulan videos del lugar luego de que ocurriera el enfrentamiento y señalan que tanto los vehículos como la fachada del lugar resultaron dañados por las detonaciones de las armas de fuego. Además, señalan que se respondió al fuego desde el interior de la funeraria.

Agentes de la Policía Estatal, Municipal, así como personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y del Ejército Mexicano, se movilizaron al lugar de los hechos y mantuvieron cerrada la circulación vehicular para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Las autoridades llevan a cabo
Las autoridades llevan a cabo las investigaciones correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información disponible hasta el momento, las personas heridas fueron una mujer, que responde al nombre de María Santos y dos hombres que presentan lesiones de gravedad por los impactos de bala; uno de ellos fue identificado como Alan “N” de 21 años.

De acuerdo con información publicada por Azteca Noticias, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) confirmó que de las tres personas lesionadas por impactos de bala, una falleció poco después.

Según la misma fuente, “personal hospitalario informó a las autoridades el deceso de Alan Gibrán, de 21 años, quien fue la víctima que resultó con heridas más graves tras los hechos“.

Hasta el momento, las autoridades desplegaron un operativo para dar con los responsables mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes tanto al interioor como al exterior de la funeraria. Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayor información.

Otros ataques armados a funerarias

El ataque dejó un muerto
El ataque dejó un muerto y dos heridos, de los que se desconoce estado de salud. (Imagen de Archivo/EFE/ Mariano Macz)

El pasado mes de agosto, la funeraria Garcidueñas, ubicada en Salamanca, Guanajuato, fue escenario de un ataque armado en el que fue asesinada una mujer de 32 años y resultaron heridas otras tres personas.

De acuerdo con información de múltiples fuentes, entre ellas Grupo Multimedios, las víctimas se encontraban al interior del inmueble cuando hombres con armas de fuego ingresaron al lugar y sin mediar palabra comenzaron a disparar contra los empleados y la mujer.

Apesar de que se resguardaron, las detonaciones de las armas los alcanzaron. Una vez cometido el ataque, los agresores salieron de la funeraria y huyeron de la escena.

Este hecho se enmarca en una serie de al menos cinco ataques que han afectado al establecimiento en los últimos 13 años que lleva ofreciendo servicio.

