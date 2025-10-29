Sistema de Cuidados en México: así es el “paso a paso” para usar el portal web de servicios de atención

Durante “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles 29 de octubre, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres (Mujeres), presentó el funcionamiento y los aspectos generales de la nueva plataforma web del Sistema de Información de Cuidados, la cual tiene como objetivo poder identificar los centros que pueden prestar atención a personas que lo necesiten para su formación educativa o personal.
Este nuevo portal digital fue lanzado igualmente en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a la par del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
Información en desarrollo...
Más Noticias
¿Cuál es la enfermedad conocida como el ‘asesino silencioso’ por no presentar síntomas?
La detección temprana es clave para evitar complicaciones graves
Sheinbaum responde a reducción de vuelos de aerolíneas mexicanas a EEUU: “No estamos de acuerdo”
El Departamento de Transporte de la Unión Americana informó sobre acciones restrictivas a aerolíneas mexicanas, argumentando disparidad de competencia
“Se escapan a robar”: El duro señalamiento de Javier Ceriani al centro de rehabilitación del papá de Wendy Guevara
El conductor argentino dio una supuesta versión sobre irregularidades que estarían acotenciendo en dicho lugar
Cómo recibir tu despensa gratis en CDMX si tienes tarjeta INAPAM: plazo hasta el 31 de octubre
El programa Nutriendo Hogares GAM apoya a uno de los sectores más vulnerables
FGR asegura tractocamión con más de 13 toneladas de sustancias y precursores químicos en Durango | Video
El aseguramiento se logró tras el trabajo de personal de la Agencia de Investigación Criminal sobre la Carretera Panamericana Durango–Hidalgo del Parral
MÁS NOTICIAS