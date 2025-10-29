Sistema de Cuidados en México: así es el “paso a paso” para usar el portal web de servicios de atención

| Presidencia de la República

Durante “La Mañanera del Pueblo” de este miércoles 29 de octubre, Citlalli Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres (Mujeres), presentó el funcionamiento y los aspectos generales de la nueva plataforma web del Sistema de Información de Cuidados, la cual tiene como objetivo poder identificar los centros que pueden prestar atención a personas que lo necesiten para su formación educativa o personal.

Este nuevo portal digital fue lanzado igualmente en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a la par del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Información en desarrollo...