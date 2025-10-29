Rumbo a elecciones en Coahuila, “vamos a ver si van a seguir siendo el PRIAN”, dice Luisa Alcalde

Luisa Alcalde afirmó que el PRI está muy desprestigiado. (Foto: X/@LuisaAlcalde)

Este 28 de octubre de 2025, durante su visita en Durango, Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, volvió a destacar el tema del “relanzamiento” del Partido Acción Nacional (PAN), además de su postura respecto al tema de alianzas políticas por parte el blanquiazul.

La dirigente del partido oficialista resaltó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “ya está muy desprestigiado, Alito Moreno quien sabe dónde anda”. También comentó que no se sabe qué va a pasar, porque las dirigencias estatales del PAN dicen lo contrario.

“Tendremos la contienda electoral de Coahuila el próximo año de diputados locales. Vamos a ver si van juntos, si van a seguir siendo PRIAN o realmente el mensaje de la dirigencia nacional va en serio”, comentó la morenista.

“Hay finanzas sanas”, afirma dirigente de Morena

La dirigente nacional de Morena rechazó que el Gobierno de México esté incrementando la deuda pública y calificó como una calumnia las acusaciones de la oposición sobre un presunto endeudamiento atribuido al aumento de impuestos y la expansión de programas sociales.

“Una más de las calumnias. Eso es absurdo. No hay endeudamiento. Como nunca, hay finanzas sanas”, contestó Luisa Alcalde.

La dirigente nacional afirmó que los señalamientos sobre un deterioro económico forman parte de una estrategia política promovida por el PRI, al que responsabilizó de difundir versiones falsas acerca del manejo del presupuesto.

“Si pagan impuestos los que deben y no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Alcanza para las pensiones, las becas, la infraestructura, la salud y la educación”, destacó la ex funcionaria federal.

Según Luisa Alcalde, las acciones llevadas a cabo por la administración actual han posibilitado mantener el equilibrio de las cuentas públicas sin la necesidad de adquirir deuda adicional, “No logran entender cómo ahora alcanza para tanto”.

Luisa Alcalde afirma que despenalización del aborto en Durango no es decisión de partidos

“Esta no es una decisión de los partidos, es una determinación que tomó ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, comentó la dirigente del partido guinda respecto a cuestionamientos sobre despenalización del aborto en Durango.

Al ser cuestionada sobre si los diputados duranguenses de la bancada de Morena están cumpliendo con dicho ordenamiento, Luisa Alcalde enfatizó que la resolución es una instrucción del Tribunal que debe cumplirse, ya que no se trata de una disposición exclusiva para Durango, sino que también afecta a otras entidades. Por esta razón, explicó, se envió a los congresos locales la orden correspondiente.