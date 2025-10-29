México

Rumbo a elecciones en Coahuila, “vamos a ver si van a seguir siendo el PRIAN”, dice Luisa Alcalde

La dirigente de Morena destacó la postura de algunos panistas en los estados donde parece que quieren ir en alianza con el PRI

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Luisa Alcalde afirmó que el
Luisa Alcalde afirmó que el PRI está muy desprestigiado. (Foto: X/@LuisaAlcalde)

Este 28 de octubre de 2025, durante su visita en Durango, Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, volvió a destacar el tema del “relanzamiento” del Partido Acción Nacional (PAN), además de su postura respecto al tema de alianzas políticas por parte el blanquiazul.

La dirigente del partido oficialista resaltó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) “ya está muy desprestigiado, Alito Moreno quien sabe dónde anda”. También comentó que no se sabe qué va a pasar, porque las dirigencias estatales del PAN dicen lo contrario.

“Tendremos la contienda electoral de Coahuila el próximo año de diputados locales. Vamos a ver si van juntos, si van a seguir siendo PRIAN o realmente el mensaje de la dirigencia nacional va en serio”, comentó la morenista.

“Hay finanzas sanas”, afirma dirigente de Morena

La dirigente nacional de Morena rechazó que el Gobierno de México esté incrementando la deuda pública y calificó como una calumnia las acusaciones de la oposición sobre un presunto endeudamiento atribuido al aumento de impuestos y la expansión de programas sociales.

“Una más de las calumnias. Eso es absurdo. No hay endeudamiento. Como nunca, hay finanzas sanas”, contestó Luisa Alcalde.

La dirigente nacional afirmó que los señalamientos sobre un deterioro económico forman parte de una estrategia política promovida por el PRI, al que responsabilizó de difundir versiones falsas acerca del manejo del presupuesto.

“Si pagan impuestos los que deben y no hay corrupción, el presupuesto alcanza. Alcanza para las pensiones, las becas, la infraestructura, la salud y la educación”, destacó la ex funcionaria federal.

Según Luisa Alcalde, las acciones llevadas a cabo por la administración actual han posibilitado mantener el equilibrio de las cuentas públicas sin la necesidad de adquirir deuda adicional, “No logran entender cómo ahora alcanza para tanto”.

Luisa Alcalde afirma que despenalización del aborto en Durango no es decisión de partidos

Esta no es una decisión de los partidos, es una determinación que tomó ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comentó la dirigente del partido guinda respecto a cuestionamientos sobre despenalización del aborto en Durango.

Al ser cuestionada sobre si los diputados duranguenses de la bancada de Morena están cumpliendo con dicho ordenamiento, Luisa Alcalde enfatizó que la resolución es una instrucción del Tribunal que debe cumplirse, ya que no se trata de una disposición exclusiva para Durango, sino que también afecta a otras entidades. Por esta razón, explicó, se envió a los congresos locales la orden correspondiente.

Temas Relacionados

Luisa AlcaldePRIPANMorenaCoahuilaDurangoPRIANmexico-noticias

Más Noticias

Infidelidad, demandas y lucha por la custodia: así fue la relación entre Inés Gómez Mont y su exesposo Javier Díaz

Javier Díaz Bravo sostuvo una larga disputa por la custodia de sus cuatro hijos tras una separación marcada por la polémica

Infidelidad, demandas y lucha por

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 28 de octubre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Coyuca de Benítez

El sismo sucedió a las 23:04 horas, a una distancia de 28 km de Coyuca de Benítez y tuvo una profundidad de 49.3 km

Temblor en Guerrero hoy: se

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Hasta el momento dos celebridades se encuentran nominadas y en peligro de salir del reality

Sergio Mayer Mori pierde El

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

Los presuntos implicados permanecerán recluidos hasta la próxima audiencia, en sonde se determinará si son vinculados a proceso

Guardias de la UNAM, bajo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional asegura presunta droga

Guardia Nacional asegura presunta droga y vapeadores al interior de una empresa de paquetería en Culiacán

A esto se dedica Guerreros Unidos, organización criminal involucrada en el caso Ayotzinapa

Policías investigados por robo de 180 kilos de cocaína promovieron amparos, asegura secretario de Seguridad de BC

Quién es “La Vara”, presunto líder de Guerreros Unidos detenido en Morelos

Detienen a mujer en Chihuahua con dosis de cocaína, fusiles y cinco vehículos robados

ENTRETENIMIENTO

Infidelidad, demandas y lucha por

Infidelidad, demandas y lucha por la custodia: así fue la relación entre Inés Gómez Mont y su exesposo Javier Díaz

Sergio Mayer Mori pierde El Duelo ante Jawy y queda nominado en La Granja VIP

Cómo se forma la amistad de Inés Gómez Mont y Galilea Montijo y por qué abstenerse de dar declaraciones

¿Murió Leticia Calderón? La actriz reaparece tras fuertes rumores sobre su fallecimiento

Eugenia León cerrará Feria del Tlacoyo 2025 en Edomex con concierto

DEPORTES

Guardias de la UNAM, bajo

Guardias de la UNAM, bajo prisión preventiva por muerte de aficionado de Cruz Azul

El consejo de Juan Manuel Márquez al Pitbull Cruz rumbo a su pelea contra Lamont Roach: " Tiene que llevar una estrategia buena"

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, aparece tras supuesta orden de aprehensión

Este sería el costo del jersey de la selección mexicana inspirada en Francia 98 que usarían en el Mundial 2026

Blue Demon Jr. sufre accidente automovilístico en CDMX, está en terapia intensiva